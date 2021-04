La société d’alcool Beam Suntory a annoncé mercredi un investissement de 1 milliard de dollars dans de nouvelles initiatives de développement durable, de diversité et de consommation responsable.

Dans le cadre de ces plans, le producteur des marques de whisky Jim Beam et Maker’s Mark s’est engagé à réduire de moitié sa consommation d’eau et ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

« L’environnement change autour de nous et nous devons être guidés par les consommateurs dans tout ce que nous faisons », a déclaré Albert Baladi, PDG de Beam Suntory, à CNBC. « La planète en a un besoin urgent. Nos consommateurs et parties prenantes l’attendent. Le moment est donc venu pour nous de gravir les échelons de l’engagement comme nous disons et de poursuivre ces audacieuses ambitions. »

Beam Suntory, qui est également à l’origine des marques de vodka Effen et de rhum Cruzan, se fixe également comme objectif que 50% des postes de direction soient occupés par des femmes dans le monde et vise à ce que les minorités représentent 45% de sa main-d’œuvre américaine d’ici 2030. Beam Suntory le fera. dépenser 500 millions de dollars dans le monde pour éduquer les consommateurs sur la consommation responsable et réduire la consommation nocive d’alcool dans le but d’impliquer 300 millions de personnes dans le monde d’ici 2030.