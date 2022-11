Le dispensaire récréatif de mauvaises herbes Cloud 9 proposé par Oswego se rapproche de l’approbation du conseil du village – Shaw Local

Un dispensaire de cannabis récréatif proposé à Oswego s’est rapproché de l’approbation finale jeudi lorsque la commission de planification et de zonage du village a recommandé son approbation au conseil du village.

Le dispensaire Cloud 9 proposé occuperait un ancien restaurant de restauration rapide au 2420 Route 30 dans le centre commercial Townes Crossing. Avec l’approbation de la commission de planification et de zonage du village, le plan est présenté au conseil du village pour un examen plus approfondi et un éventuel vote le 13 décembre.

Un deuxième dispensaire, cependant, a été proposé dans le village à moins de 1 500 pieds du dispensaire Cloud 9 proposé, au coin de la route 30 et du chemin Douglas, a déclaré le directeur des services de développement d’Oswego, Rod Zenner.

Les planificateurs de Cloud 9, cependant, ont demandé au village une zone tampon de 1 1/2 mile autour de son opération dans laquelle d’autres dispensaires ne pourraient pas être localisés.

La planificatrice du village, Valeria Tarka, a déclaré que le village évaluerait s’il y avait un avantage à créer une zone tampon plus grande que ne l’exige la loi de l’État.

Bien qu’Oswego n’ait pas décidé du nombre de dispensaires qu’il autorisera, une loi de l’État interdisant aux dispensaires de cannabis d’être à moins de 1 500 pieds les uns des autres signifie que le village ne peut approuver qu’un seul des dispensaires proposés, a déclaré Zenner.

La deuxième demande sera examinée lors de la prochaine réunion de planification et de zonage, a déclaré Zenner.

Une enquête menée en 2019 par le village a montré un fort soutien communautaire pour le commerce de détail de cannabis à Oswego. L’enquête comptait 1 345 répondants, dont 88 % se sont identifiés comme résidents d’Oswego.

Les données de l’enquête ont montré que 84 % des répondants soutenaient les dispensaires médicaux, 80 % soutenaient une taxe locale sur les produits à base de cannabis, 73 % soutenaient les dispensaires récréatifs et 60 % soutenaient les cafés de cannabis ou les fumoirs.

Alors que le panel a recommandé l’approbation du dispensaire Cloud 9, certains membres ont exprimé des inquiétudes quant à d’éventuelles files d’attente à l’extérieur du bâtiment et à la possibilité pour les mineurs d’avoir accès à l’achat d’herbe.

Le commissaire Jason Kapus a noté la proximité du site avec le théâtre Kendall 11 et s’est dit préoccupé par l’exposition des jeunes au dispensaire.

David Fettner, de Grow America, la société qui transformerait le restaurant en dispensaire, a déclaré que la réglementation de l’État n’autorisait aucune consommation sur place. Il a ajouté qu’aucun produit ne se trouve sur le sol ou dans les présentoirs, et que la sécurité et le personnel s’assurent que toute personne qui s’approche du magasin est majeure.

“Il est pratiquement impossible pour un adolescent d’aller dans un dispensaire et d’acheter du cannabis”, a déclaré . “C’est beaucoup plus facile pour eux d’aller dans un magasin d’alcools ou un bar, car ces licences sont en jeu.”

Pendant ce temps, le commissaire Andrew McCallum s’est dit préoccupé par la formation de lignes à l’extérieur du bâtiment, en particulier les jours fériés, et a demandé s’il était prévu de limiter le nombre de personnes sur la propriété.

Roger Koeppen, qui représentait le Cloud 9 Dispensary, a déclaré que les dispensaires s’orientent vers la commande en ligne afin de raccourcir les délais de paiement. Koeppen a déclaré qu’ils augmentaient également la taille du hall et le nombre de caisses.

Fettner, qui a déclaré avoir travaillé sur près de 80 dispensaires à travers le pays, a ajouté que les dernières conceptions de dispensaires ont pour la plupart éliminé les lignes à l’extérieur du bâtiment.