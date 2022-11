Le discours transitoire sur l’inflation est de retour. Mais les économistes disent que les prix plus élevés ici resteront

Les prix des fruits et légumes sont affichés dans un magasin de Brooklyn, New York, le 29 mars 2022.

“Les fortes fluctuations de l’inflation mettent en évidence l’une des principales caractéristiques du changement de régime mondial qui, selon nous, est en cours : une plus grande volatilité de l’inflation”, a-t-il ajouté.

La banque française s’attend à une baisse “historiquement importante” des taux d’inflation globale l’année prochaine, presque toutes les régions connaissant une inflation plus faible qu’en 2022, reflétant une combinaison d’effets de base – la contribution négative au taux d’inflation annuel se produisant au fur et à mesure des changements d’un mois à l’autre rétrécir – et la dynamique entre l’offre et la demande change.

Hollingsworth a noté que cela pourrait raviver le récit “transitoire” l’année prochaine, ou du moins un risque que les investisseurs “extrapolent les tendances inflationnistes qui émergent l’année prochaine comme un signe que l’inflation revient rapidement à la” vieille “normale”.

Ces récits pourraient se traduire par des prévisions officielles des gouvernements et des banques centrales, a-t-il suggéré, l’Office britannique pour la responsabilité budgétaire (OBR) prévoyant une déflation pure et simple en 2025-26 en “contraste frappant avec les fixations actuelles du RPI du marché”, et la Banque d’Angleterre prévoir une inflation à moyen terme nettement inférieure à l’objectif.