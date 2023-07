Le discours thérapeutique nous rend plus seuls, dit Esther Perel

Perel est une psychothérapeute belgo-américaine connue pour ses livres à succès, ses conférences TED très appréciées et ses podcast « Où devrions-nous commencer? » qui met l’accent sur l’intimité et les relations.

« Il y a une telle emphase sur l’aspect ‘soin de soi’ qui nous rend en fait plus isolés et plus seuls, parce que l’accent est mis uniquement sur soi », dit Perel.

L’intérêt d’une personne pour la thérapie peut montrer qu’elle valorise l’autoréflexion et la conscience de soi. En fait, 86 % des personnes qui sortent sont plus susceptibles de sortir avec quelqu’un une deuxième fois si la personne a mentionné avoir suivi une thérapie lors du premier rendez-vous, selon les données de Hinge.

Au lieu de travailler sur des conflits ou des malaises avec les gens, vous pouvez simplement « établir une limite » pour des raisons de « soins personnels » et vous retirer.

« Il y a un danger que vous perdiez toute nuance, que vous essayiez essentiellement d’élever vos commentaires personnels et votre expérience personnelle en invoquant l’autorité supérieure du psychobabble », a déclaré Perel.

Vous pourriez finir par couper la communication, tout cela au nom de « vous honorer ».

« Je n’aime pas ce que vous faites, alors je dis que vous m’allumez au gaz », a déclaré Perel. « Vous avez une opinion différente, et j’apporte un terme qui vous empêche même d’entamer une conversation avec moi. L’étiquetage me permet de ne pas avoir à traiter avec vous. »

Ce comportement affirme que si vous cherchez de l’aide, assurez-vous de vous adresser à un professionnel et non aux médias sociaux.

« Il est très important de montrer que la thérapie est une conversation hautement relationnelle, nuancée et contextuelle », a déclaré Perel. « C’est très différent de ce que vous obtenez sur TikTok ou IG ou vos amis dans des fauteuils. »

