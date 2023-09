Le discours sur l’état de l’union du président mexicain suggère que la criminalité n’est pas un problème

MEXICO CITY (AP) — Le président mexicain a prononcé vendredi son avant-dernier état de l’union, et ce qui a peut-être été le plus frappant dans son discours d’environ une heure et demie, c’est ce dont il n’a pas parlé : la drogue, la criminalité ou cartels de la drogue.

Les experts et les habitants s’accordent sur le fait que de vastes pans du Mexique sont de facto sous le contrôle des cartels de la drogue, mais le président Andrés Manuel López Obrador n’a mentionné les gangs – et la drogue – exactement aucune fois.

Le Mexique compte également plus de 111 000 personnes portées disparues, qui n’ont pas été mentionnées dans le discours.

La criminalité en général méritait moins d’une minute du discours du président, qui se concentrait presque entièrement sur ce que le président considérait comme les succès de son administration.

Par exemple, il a cité une baisse du taux de pauvreté au Mexique, de 49,9 % de la population en 2018 à 43,5 % en 2022, bien que cela soit dû en partie à l’énorme augmentation des envois de fonds, l’argent envoyé au pays par les Mexicains travaillant à l’étranger.

La seule chose que López Obrador avait à dire à propos de la politique de sécurité était que sa stratégie anti-criminalité fonctionnait, même si les homicides restent à des niveaux historiquement élevés.

« Notre stratégie consistant à appliquer le principe selon lequel la paix est le fruit de la justice fonctionne bien », a déclaré le président, faisant référence aux programmes de formation professionnelle et aux programmes destinés aux jeunes qui, selon lui, réduiront les rangs des recrues des gangs de drogue.

Il a affirmé que le Mexique avait connu une baisse de 17 % des homicides sous son administration, mais en fait, les homicides avaient déjà chuté d’environ 7 % par rapport à leur pic de mi-2018 lorsque López Obrador a pris ses fonctions en décembre de la même année. Le président s’attribue essentiellement le mérite d’une baisse amorcée sous son prédécesseur, Enrique Peña Nieto.

Le décompte le plus fiable publié en juillet montre que les homicides au Mexique ont diminué de 9,7 % en 2022 par rapport à 2021, la première baisse significative sous l’administration actuelle. L’Institut national des statistiques du Mexique a déclaré qu’il y avait eu 32 223 meurtres en 2022.

Le taux d’homicides dans le pays pour 100 000 habitants est passé d’environ 28 en 2021 à 25 en 2022. À titre de comparaison, le taux d’homicides aux États-Unis en 2021 était d’environ 7,8 pour 100 000 habitants.

Cependant, le nombre de meurtres à l’échelle nationale semble avoir stagné au cours du premier semestre 2023, où il y a eu 15 122 meurtres, contre 15 381 au cours de la même période de 2022. Au rythme actuel, l’administration de López Obrador verra bien plus d’homicides que n’importe quel autre gouvernement. de ses prédécesseurs.

Il est courant que les présidents mexicains vantent les succès de leur gouvernement dans leurs discours sur l’état de l’Union et minimisent les problèmes, mais López Obrador a poussé cela à l’extrême.

Il n’a pas été mentionné que les producteurs de chaux du sud du Mexique affirment que les menaces liées aux cartels de la drogue et les demandes de paiements de protection ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2013. Il n’a pas non plus été mentionné que les saisies de méthamphétamines ont augmenté d’environ 36 tonnes au total. de 2022 à 230 tonnes au cours des huit premiers mois de 2023.

En juillet, l’agence gouvernementale des statistiques du Mexique a reconnu qu’elle avait dû payer des gangs pour entrer dans certaines villes afin d’effectuer des travaux de recensement l’année dernière.

Et ces derniers mois, le Mexique a connu des cas de brutalité et de contrôle des cartels de la drogue qu’ils n’avaient pas vus depuis les jours les plus sombres de la guerre contre la drogue de 2006 à 2012.

Les responsables de la sécurité ont reconnu qu’au cours des derniers mois, les agents des forces de l’ordre et les soldats ont été la cible de bombes en bordure de route, de voitures piégées et de drones largeurs de bombes.

Dans l’État de Jalisco, dans l’ouest du pays, des vidéos ont fait surface en août montrant un jeune homme kidnappé par un cartel de la drogue – l’un des cinq amis – contraint d’exécuter l’une de ses camarades victimes. Forcer les victimes à se battre à mort était une des caractéristiques du célèbre cartel Zetas en 2011.

