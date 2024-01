Le discours politique de Haley rappelle une époque révolue avant l’avènement de Trump

Mais comme une Cassandra des temps modernes, Mme Haley n’a pas bronché devant ses avertissements selon lesquels la nation doit agir maintenant pour réduire rationnellement les dépenses dans les plus grands programmes gouvernementaux, la sécurité sociale et l’assurance-maladie, sous peine de faire face à des coupes plus douloureuses et chaotiques à l’avenir.

“J’ai vu les publicités que vous avez vues”, a-t-elle déclaré mercredi aux électeurs de Rochester, dans le New Hampshire. “Je vous dirai toujours la vérité.”

La vérité n’est pas jolie. Le disent les administrateurs de la sécurité sociale si rien n’est fait, le principal programme de sécurité sociale, le Fonds fiduciaire d’assurance vieillesse et survivants, épuisera ses réserves en 2033, ce qui pourrait marquer la fin d’un deuxième mandat de Haley. À ce stade, la sécurité sociale ne devrait compter que sur l’argent provenant des impôts chaque année. Les prestations promises devraient être réduites de 23 pour cent, non pas pour les futurs retraités que Mme Haley souhaite cibler, mais pour ceux qui perçoivent déjà des prestations.

“La seule personne qui veut réduire la sécurité sociale est Trump”, a déclaré Nachama Soloveichik, directrice des communications de la campagne Haley. “Le refus de Trump de sauver la sécurité sociale signifie que 100 pour cent des Américains seront confrontés à une réduction de 23 pour cent des prestations de sécurité sociale en moins de 10 ans.”

Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump, a rejeté ces critiques comme une preuve supplémentaire de la justesse de M. Trump.

“Nikki Haley est en train de devenir incontrôlable et a maintenant recours à des mensonges purs et simples parce qu’elle sait que sa position consistant à augmenter l’âge de la sécurité sociale et à réduire les départs à la retraite est une position intenable”, a-t-il déclaré. « Elle devrait regarder au plus profond d’elle-même et vraiment comprendre pourquoi elle veut jeter les Américains qui travaillent dur du précipice financier. »