Le discours « méchant et cruel » de Suella Braverman sur la crise des migrants suscite une réaction furieuse

Suella Braverman a déclenché une réaction furieuse suite à des commentaires « épouvantables » et « méchants » après avoir affirmé que craindre d’être persécutée parce qu’elle est gay ou parce qu’elle est une femme ne suffit pas pour demander l’asile.

Le ministre de l’Intérieur s’apprête à utiliser un discours mardi pour dire que « le simple fait d’être gay ou une femme » ne devrait pas suffire à lui seul à obtenir la protection au titre du droit international des réfugiés.

Les militants LGBT+ et des droits de l’homme ont qualifié Mme Braverman de « idiote dangereuse », tandis que les partis d’opposition ont accusé Mme Braverman d’avoir poussé ses références à la direction avec un « sifflet de chien » à la droite conservatrice.

Mme Braverman profitera d’un discours devant un groupe de réflexion de droite aux États-Unis pour appeler les dirigeants du monde à apporter des changements majeurs à la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, suggérant qu’elle est trop généreuse envers les migrants.

Dans des commentaires provocateurs, le ministre de l’Intérieur devrait dire : « Soyons clairs : il existe de vastes régions du monde où il est extrêmement difficile d’être gay ou d’être une femme. Là où des individus sont persécutés, il est juste que nous leur offrions refuge.

Elle ajoutera : « Mais nous ne pourrons pas maintenir un système d’asile si le simple fait d’être gay, ou une femme, et de craindre la discrimination dans son pays d’origine suffit pour bénéficier d’une protection. »

Le député travailliste Ben Bradshaw a déclaré L’indépendant: « Tout ce que dit Braverman concerne une future élection à la direction. C’est un véritable signal d’alarme pour les membres des Conservateurs, qui sont de plus en plus à droite.»

« Il est honteux que nous ayons un ministre de l’Intérieur prêt à faire de la politique avec la vie des gens. Elle ne semble pas se rendre compte que le simple fait d’être gay suffit à entraîner des persécutions ou la mort dans de nombreux pays.»

Le député du SNP, Stewart McDonald, a déclaré que les demandeurs d’asile et les réfugiés homosexuels constituent une « infime minorité » des demandes d’asile. « Donc, pour les distinguer dans sa campagne pour devenir le prochain leader conservateur, Braverman fait preuve une fois de plus d’instincts épouvantables, méchants et cruels qui sont en contradiction avec la décence commune », a-t-il tweeté. « Inapte au poste. »

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, à nouveau critiquée (Fil PA)

Un porte-parole de l’association caritative Rainbow Migration a déclaré : « Nous sommes consternés d’apprendre que le ministre de l’Intérieur remet en question la légitimité des personnes LGBTQI+ demandant l’asile au Royaume-Uni. »

Ils ont ajouté : « Les propres statistiques du gouvernement suggèrent que seulement 2 % de toutes les demandes d’asile en 2022 incluaient l’orientation sexuelle comme motif de besoin de protection. »

Un porte-parole de Women 4 Refugee Women a déclaré que les commentaires de Mme Braverman étaient « absurdes » puisque les membres de la communauté LGBTQ+ « sont confrontés à des préjudices spécifiques et particuliers » en fonction de leur genre ou de leur sexualité. « La majorité des femmes que nous soutenons ont survécu à des souffrances extrêmes, notamment des violences sexistes et sexuelles, la prostitution forcée, la torture et la traite. »

Le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a soutenu Mme Braverman en affirmant que certaines personnes prétendaient faussement être persécutées, affirmant que « certaines personnes prétendent être gay alors qu’elles ne le sont pas ».

Le jeune ministre a déclaré mardi à Times Radio : « Lorsque j’étais ministre de l’Immigration, j’ai été confronté à un certain nombre de cas où des personnes prétendaient être homosexuelles, avaient produit des photos d’eux et d’une sorte de partenaire de même sexe et, après une enquête plus approfondie, il s’est avéré que c’était le cas. était un frère ou une sœur, ce n’était pas du tout un partenaire de même sexe.

La ministre de l’Intérieur profitera de son discours à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de centre-droit à Washington DC, pour définir un nouveau projet pour la Convention relative aux réfugiés.

Mme Braverman dira que le protocole international historique de 1951 – la base du système d’asile mondial qui a été signé par 146 pays – devrait être réformé et remplacé par quelque chose « adapté à notre époque moderne ».

Elle défendra également, de manière controversée, le fait que les migrants de la Manche ne devraient plus être traités comme des réfugiés. Le ministre devrait déclarer : « Personne entrant au Royaume-Uni par bateau depuis la France ne fuit un péril imminent. »

Rishi Sunak et Braverman ont promis « d’arrêter les bateaux » (Getty/PA)

Mme Braverman s’en est déjà prise à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – affirmant qu’elle contrecarre les efforts du gouvernement de Rishi Sunak visant à envoyer les demandeurs d’asile sur des vols aller simple vers le Rwanda, une autre mesure destinée à réduire le nombre de traversées en petits bateaux. .

Mme Braverman est sur le point de décrire la convention des Nations Unies comme « une réalisation incroyable de son époque » – mais elle suggérera qu’elle doit être réformée pour cesser d’offrir des protections aussi larges et généreuses. « Plus de 70 ans plus tard, nous vivons désormais à une époque complètement différente », dira-t-elle.

« Selon l’analyse de Nick Timothy et Karl Williams pour le Center for Policy Studies, cela confère désormais le droit théorique de s’installer dans un autre pays à au moins 780 millions de personnes. »

« Il incombe donc aux hommes politiques et aux leaders d’opinion de se demander si la Convention relative aux réfugiés, et la façon dont elle est interprétée par nos tribunaux, est adaptée à notre époque moderne. Ou s’il a besoin d’une réforme.

Le directeur du programme sur les droits des réfugiés et des migrants d’Amnesty International Royaume-Uni a qualifié Mme Braverman de « idiote dangereuse qui cause un énorme mal à un coût énorme ».

Steve Valdez-Symonds a déclaré que « les accords et les règles internationales dénigrantes » ne « changeraient pas les réalités qui poussent les gens à fuir les persécutions ».

Le Conseil pour les réfugiés a également condamné sa décision de remettre en question la convention de 1951, affirmant que ses principes étaient « tout aussi importants aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été ».

Le directeur général Enver Solomon a déclaré : « Les abandonner n’est pas une option : nous devons rester fermes dans notre engagement envers toutes les personnes fuyant les persécutions et les cadres internationaux qui ont été créés pour les protéger. »

La députée Yvette Cooper, secrétaire fantôme du parti travailliste à l’Intérieur, a déclaré : « La ministre de l’Intérieur a renoncé à régler le chaos en matière d’asile des conservateurs dans son pays, alors maintenant elle a recours à la démagogie à l’étranger et cherche quelqu’un d’autre à blâmer.