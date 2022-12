Le discours haussier de Biden en 2024 ne fait pas grand-chose pour atténuer les bavardages

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a porté un toast à une campagne de réélection avec son homologue français. Lui et le révérend Al Sharpton ont parlé de la perspective lors d’une séance photo. Et, pour quelqu’un qui serpente souvent dans ses pensées, Biden a été particulièrement explicite sur ses projets politiques.

“Notre intention est de nous représenter”, a déclaré le président aux journalistes après les élections de novembre, notant que sa famille soutenait une autre campagne. Il a dit que sa femme, la première dame Jill Biden, lui avait déjà conseillé de ne pas “s’éloigner” des choses “très importantes” qu’il fait au travail.

Rien de tout cela, cependant, n’a fait taire un jeu de salon à Washington pour savoir si Biden poursuivra avec une deuxième campagne présidentielle. La spéculation reflète un scepticisme persistant, bien que souvent exprimé en privé, même parmi certains des alliés de Biden, selon lequel le président de 80 ans demandera aux électeurs de le garder à la Maison Blanche jusqu’à ses 86 ans.

Biden devrait discuter de la perspective d’une autre campagne avec ses proches lorsqu’il quittera Washington pour des vacances de Noël. S’il opte pour une annonce l’année prochaine, il lancerait une campagne à une époque où ses cotes d’approbation restent faibles et où l’inflation est élevée. L’apaisement constant de la pandémie, quant à lui, ajouterait de la pression sur le président pour qu’il se présente en personne devant de grandes foules, un environnement où il est parfois instable.

Mais la position de Biden au sein de son parti s’est améliorée à la suite des élections de mi-mandat, lorsque les démocrates ont conservé le Sénat et limité les gains républicains à la Chambre. Il a longtemps juré qu’il était la meilleure option de son parti contre l’ancien président Donald Trump, qui a déjà annoncé sa troisième campagne à la Maison Blanche. Trump a été blâmé pour les pertes décevantes du GOP en novembre dans des États, dont la Géorgie, l’Arizona et la Pennsylvanie, qui seront parmi les territoires les plus compétitifs politiquement en 2024.

“Je ne vais pas abandonner un président qui gagne”, a déclaré l’ancienne présidente du Comité national démocrate, Donna Brazile, lors d’une récente réunion du parti.

Le personnel politique de la Maison Blanche et les principaux alliés de Biden n’attendent pas le feu vert officiel, alignant déjà le personnel et se préparant pour le lancement de la campagne 2024 au printemps prochain. Ils visent la fin du premier trimestre, évitant ainsi la période où la collecte de fonds s’avère souvent la plus difficile. Un tel calendrier suivrait l’exemple du président Barack Obama qui, avec Biden comme vice-président, a lancé sa candidature de 2012 pour un deuxième mandat à la Maison Blanche en avril 2011.

Les aides et alliés de Biden s’irritent des spéculations selon lesquelles il ne pourrait plus se présenter, affirmant que le président devrait être pris au mot. Ils notent qu’il n’est pas rare que les présidents sortants retardent le plus longtemps possible le lancement officiel de leurs campagnes de réélection afin d’accentuer le contraste avec leurs rivaux hors du pouvoir qui se disputent la première place.

La loi électorale fédérale oblige les candidats à s’inscrire une fois qu’ils ont collecté ou dépensé 5 000 $ pour une élection, déclenchant des exigences de divulgation et imposant certaines limites à la façon dont ils peuvent travailler avec des groupes extérieurs – des actions que Biden essaie probablement de reporter à l’année prochaine.

Pourtant, combler le vide politique a été rapporté que la première dame a dit au président français Emmanuel Macron qu’elle et son mari étaient prêts pour une campagne de réélection. La remarque serait intervenue avant que le couple ne rejoigne Macron dans un toast ludique en 2024 lors d’un récent dîner d’État.

Il en va de même pour Sharpton, qui aurait déclaré à ses assistants que Biden avait dit à propos d’une autre course qu’il allait “refaire” pendant que le couple posait pour une photo dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche en août. Et la vice-présidente Kamala Harris a rejeté comme “faisant partie des experts et des commérages” les questions selon lesquelles un billet de 2024 pourrait présenter Biden mais pas elle.

La Maison Blanche n’a pas nié le toast de Macron et Sharpton dit que personne du cercle politique de Biden ne l’a contacté après que la nouvelle de la conversation du couple en août sur la réélection a commencé à éclater. Mais Sharpton dit aussi maintenant que ce qui s’est réellement passé n’était pas aussi dramatique que les rapports qu’il a suscités.

“Il m’a dit essentiellement ce qu’il avait dit en public, qu’il avait l’intention de se présenter et qu’il me ferait savoir quand ce serait sa décision finale”, a déclaré Sharpton. «Et je disais qu’il devrait courir. Je ne sais pas pourquoi il ne le ferait pas.

Pourtant, Sharpton a également déclaré qu’au cours de cette séance photo, “j’ai eu le sentiment, d’après la façon dont nous avons parlé, qu’il se penchait vers la course.”

Sharpton s’est souvenu que Biden lui avait dit lors d’un petit-déjeuner de la journée Martin Luther King Jr. en 2018 que, compte tenu de la direction que Trump prenait dans le pays, “je pense vraiment que j’entre” dans la course de 2020.

“Ce même genre de détermination instinctive que j’ai ressenti ce jour-là – quand il allait vraiment courir en 2019 – j’ai ressenti ce jour-là dans la salle Roosevelt”, a déclaré Sharpton. “Ses mots ne disaient rien de différent, mais c’était presque ce sentiment de, il sent qu’il doit faire quelque chose.”

Aucun président n’a volontairement quitté la Maison Blanche après un seul mandat de quatre ans depuis Rutherford B. Hayes en 1881. Biden a déclaré lors de la campagne de 2020 qu’il voulait être un «pont» vers une future génération de dirigeants démocrates, mais il a a pris un ton bien différent plus récemment.

Le président a déclaré que sa décision ne serait pas influencée par des sondages indiquant que la plupart des Américains ne veulent pas le voir se présenter aux élections. Et il a offert un message à tous ceux qui craignaient de ne pas pouvoir supporter les rigueurs physiques d’une autre campagne : “Regardez-moi.”

Bien qu’il se soit présenté sans succès à la Maison Blanche à deux reprises avant sa victoire en 2020, Biden n’est pas non plus étranger aux hésitations prolongées du public sur une course présidentielle. En 2015, il a hésité pendant des mois à savoir s’il devait monter une campagne pour succéder à Obama alors que lui et Jill faisaient face à la mort de leur fils de 46 ans, Beau, d’une tumeur au cerveau.

La décision finale n’est intervenue qu’en octobre lorsque, avec Obama à ses côtés, Biden a déclaré lors d’un discours dans la roseraie de la Maison Blanche qu’il avait attendu trop longtemps : “Malheureusement, je crois que nous n’avons plus le temps , le temps nécessaire pour monter une campagne gagnante pour l’investiture.

Jesse Harris était conseiller principal dans l’Iowa pour la campagne de Biden en 2020 et a été le premier vote et le directeur du vote pour la campagne électorale d’Obama en 2008. Il a déclaré que même si l’on peut s’attendre à ce que Biden considère la campagne de réélection d’Obama comme un modèle pour des choses comme le moment de l’annonce de sa réélection, il n’y aura pas beaucoup de chevauchement sur la stratégie.

Harris a déclaré que travailler pour de nombreux candidats à la présidence au fil des ans lui a appris que « ces hommes et ces femmes sont câblés un peu différemment ».

“Je pense qu’il est en poste et qu’il est président, il veut accomplir beaucoup de choses”, a déclaré Harris à propos de Biden. “Je pense qu’il est prêt à courir et à se battre pour s’assurer qu’il peut en faire le plus possible.”

Will Weissert et Zeke Miller, Associated Press