Le discours final de Liz Truss dans son intégralité en tant que Rishi Sunak pour entrer dans le n ° 10

Liz Truss a déclaré que cela avait été un “grand honneur” de servir le pays alors qu’elle prononçait son dernier discours depuis Downing Street, faisant tomber le rideau sur le mandat de premier ministre le plus court de l’histoire britannique.

Mme Truss sera remplacée par Rishi Sunak après sa rencontre avec le roi Charles, qui demandera à l’ancien chancelier de former un gouvernement après avoir remporté lundi la course à la direction de son parti.

Dans une allocution devant le n ° 10 mardi matin, Mme Truss a remercié sa famille et ses assistants pour leur soutien pendant son court mais chaotique passage en tant que Premier ministre. Elle a également doublé son plan de “croissance”, ce qui a provoqué des turbulences sur le marché.

Lisez son discours complet ci-dessous:

Ce fut un immense honneur d’être premier ministre de ce grand pays.

En particulier, pour conduire la nation à pleurer la mort de feu Sa Majesté la Reine après 70 ans de service, et à saluer l’avènement de Sa Majesté le roi Charles III.

En très peu de temps, ce gouvernement a agi de façon urgente et décisive aux côtés des familles et des entreprises qui travaillent fort.

Nous avons annulé l’augmentation de l’assurance nationale.

Nous avons aidé des millions de ménages à régler leurs factures d’énergie et aidé des milliers d’entreprises à éviter la faillite.

Nous reprenons notre indépendance énergétique…

… afin que nous ne soyons plus jamais redevables aux fluctuations du marché mondial ou aux puissances étrangères malveillantes.

Depuis mon mandat de Premier ministre, je suis plus que jamais convaincu que nous devons faire preuve d’audace et relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

Comme l’a écrit le philosophe romain Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce qu’on n’ose pas qu’ils sont difficiles.

Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être un pays à faible croissance où le gouvernement accapare une part croissante de notre richesse nationale…

et où il existe d’énormes écarts entre les différentes parties de notre pays.

Nous devons profiter de nos libertés liées au Brexit pour faire les choses différemment.

Liz Truss a prononcé son dernier discours en tant que Premier ministre (Getty Images)

Cela signifie offrir plus de liberté à nos propres citoyens et restaurer le pouvoir dans les institutions démocratiques.

Cela signifie une baisse des impôts, de sorte que les gens gardent une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent.

Cela signifie générer une croissance qui conduira à une plus grande sécurité d’emploi, à des salaires plus élevés et à de meilleures opportunités pour nos enfants et petits-enfants.

Les démocraties doivent être capables de répondre aux besoins de leur propre peuple…

Nous devons être capables de surpasser les régimes autocratiques, où le pouvoir est entre les mains de quelques-uns.

Et maintenant plus que jamais, nous devons soutenir l’Ukraine dans sa lutte courageuse contre l’agression de Poutine.

L’Ukraine doit l’emporter.

Et nous devons continuer à renforcer les défenses de notre nation.

C’est ce que je me suis efforcé de réaliser… et je souhaite à Rishi Sunak plein succès, pour le bien de notre pays.

Je tiens à remercier Hugh, Frances, Liberty, ma famille et mes amis, ainsi que toute l’équipe de No10 pour leur amour, leur amitié et leur soutien.

Je tiens également à remercier mon équipe de protection.

J’ai hâte de passer plus de temps dans ma circonscription et de continuer à servir le sud-ouest de Norfolk depuis les banquettes.

Notre pays continue de se battre à travers une tempête.

Mais je crois en la Grande-Bretagne.

Je crois au peuple britannique.

Et je sais que des jours meilleurs nous attendent.