Le discours enflammé de Davante Adams déclenche une semaine productive pour les Jets

FOXBOROUGH, Mass. — Un aperçu de ce qui se passe autour des Jets de New York :

1. Toujours en écho : Appelons cela une guerre des mots, mais pas dans le sens habituel.

Le discours d’après-match de Davante Adams dimanche soir a trouvé un écho chez les Jets toute la semaine, selon les joueurs et les entraîneurs. L’entraîneur par intérim Jeff Ulbrich en a été tellement ému qu’il en a parlé à nouveau lors d’une réunion d’équipe en milieu de semaine, déclarant plus tard aux journalistes que cela leur permettait de résoudre le problème souligné dans le discours enflammé d’Adams : le manque d’énergie. Ulbrich est allé jusqu’à dire qu’ils ont passé la semaine à se « réinventer ».

D’un autre côté, il y a les New England Patriots, que les Jets affrontent dimanche au Gillette Stadium. Eux aussi ont fait l’actualité après une vilaine défaite. L’entraîneur de première année Jerod Mayo, lors de sa conférence de presse d’après-match, a accusé ses joueurs d’être « mous ».

Alors, quelle approche s’avérera la plus inspirante : la critique cinglante d’un entraîneur ou le plaidoyer de ralliement d’un joueur arrivé sur scène quelques jours plus tôt ?

Ulbrich a déclaré que les paroles d’Adams ont déclenché l’une des meilleures semaines d’entraînement dont il a été témoin depuis plus de trois ans au sein du personnel. Cette déclaration incitera les fans à lever les yeux au ciel. Ils ont entendu cela de plusieurs entraîneurs au fil des ans ; cela ne se répercute généralement pas sur le jeu. Cela aide certainement les Jets d’affronter un adversaire 1-6 qui est sur une séquence de six défaites consécutives.

Peut-être que le discours d’Adams sera un tournant dans la saison. À 2-5, avec une séquence de quatre défaites consécutives, il n’y a pratiquement aucune marge d’erreur.

Certains pourraient trouver curieux qu’un nouveau joueur, qui a à peine eu le temps de déballer ses valises, soit celui qui ait parlé après la défaite 37-15 contre les Steelers de Pittsburgh. Même Ulbrich a admis que cela « parait fou » qu’un nouvel arrivant puisse avoir un tel impact, mais il pense que le CV impressionnant d’Adams lui donne cette influence.

Le capitaine CJ Mosley était d’accord. Si un joueur s’y oppose, il « sera éliminé très rapidement parce que ce n’est pas gagner le football », a déclaré Mosley. « Ce n’est pas être un coéquipier. Ce n’est pas vous tenir pour responsable. »

Davante Adams s’échauffe avant ses débuts avec les Jets de New York. Joe Sargent/Getty Images

2. Discussions d’encouragement passées : Adams n’était pas le premier joueur du Temple de la renommée à prononcer un discours de motivation devant les Jets. En 2010 et 2011, LaDainian Tomlinson était connu pour ses discours enflammés d’avant-match. Les joueurs ont dit que cela leur rappelait le film « Gladiator ».

En 1994, Ronnie Lott a tenté de rallier l’équipe après une défaite écrasante en fin de saison contre les Dolphins de Miami dans ce qui est connu sous le nom de « Fake Spike Game » de Dan Marino. Après s’être adressé à l’équipe, Lott a remis une copie du classement de l’AFC Est à chaque joueur dans le vestiaire, illustrant à quel point ils avaient encore une bonne chance en séries éliminatoires.

Le stratagème de Lott n’a pas fonctionné. Les Jets ont perdu leurs quatre derniers matchs. Pas de séries éliminatoires.

3. Future publicité pour la bière : Au sujet des discours mémorables, n’oublions pas le célèbre discours d’Herm Edwards « Vous jouez pour gagner la partie » en 2002. Il ne s’agissait pas d’un discours d’encouragement en soi, car il répondait à une question lors d’un journal télé. conférence. Mais les Jets avaient une fiche de 2-5 à l’époque, comme maintenant.

Les Jets 2002 en ont remporté quatre de suite après la réponse enflammée d’Edwards et ont remporté la division. Depuis, ils ne l’ont plus gagné.

4. Souriez et supportez-le : Stratège Aaron Rodgers est amoché, probablement plus qu’il ne le laisse entendre.

À l’entraînement, il faisait du vélo stationnaire pendant que l’équipe courait lors des échauffements d’avant-match. Il a raté quelques tours lors des exercices de quart-arrière. Lors de la défaite de la semaine dernière contre les Steelers, il a évité « quelques » occasions de brouillage, a reconnu Ulbrich.

Rodgers souffre de blessures aux ischio-jambiers et au genou, et il a également eu une récente entorse à la cheville. Il était un participant à part entière vendredi, mais il est clair que sa mobilité – autrefois une force – est compromise.

Sa ténacité est cependant incontestable. Vous parlez de quelqu’un qui a joué avec une déchirure partielle du LCA depuis la fin de sa carrière au lycée jusqu’à sa première année à Cal.

« Avoir quelqu’un à ce stade de sa carrière prêt à — évidemment, les choses ne vont pas très bien en ce moment — donc être capable de continuer à aller là-bas et à faire ça pour tout le monde, cela montre vraiment à quel point vous vous souciez. » » a déclaré l’ailier rapproché Tyler Conklin.

5. Drapeau rouge : Bien que Rodgers mérite des éloges pour sa résistance, sa performance n’a pas été proche de son niveau habituel. Ses six interceptions en trois matchs constituent une première en carrière.

Ce qui est alarmant, c’est qu’il a du mal à avoir les poches propres. Il n’a subi aucune pression lors de six de ses sept interceptions, selon Next Gen Stats – un sommet dans la ligue.

Son incapacité à sortir l’équipe des déficits est une autre tendance préoccupante. Lorsqu’il est à la traîne, il compte sept passes de touché, six interceptions et une note de passeur de 76,2. Au cours de ses 16 saisons précédentes en tant que titulaire, sa note de passeur la plus basse lorsqu’il était à la traîne était de 88,6 (2014). Aujourd’hui plus que jamais, les Jets ont besoin de Rodgers pour afficher une partie de son ancienne magie.

6. Retourner le script : Pendant des années, les Jets ont dû répondre à des questions sur leur séquence de défaites contre les Patriots – 15 de suite jusqu’à leur victoire lors de la finale de 2023. Les Jets ont désormais la chance de les balayer en une saison pour la première fois depuis 2000, la première saison de Bill Belichick en tant qu’entraîneur des Patriots.

7. Euh, oh – une recrue : Compte tenu de l’histoire récente des Jets contre les quarts recrues, ils ne devraient pas dormir sur les Patriots, qui débuteront Drake Maye.

Depuis 2022, les Jets ont une fiche de 1-3 contre les recrues partantes, plus récemment Bo Nix (Denver Broncos). Ils ont accordé un total de 37 points lors des trois défaites, mais ont perdu parce que… eh bien, vous savez.

8. Roi tranquille : Vous vous souvenez de tout le buzz autour du receveur large Malachi Corley, le « YAC King » ? La saison a été calme pour le choix de troisième ronde – deux clichés offensifs, une réception et trois matchs en bonne santé.

Todd Downing, qui a assumé les fonctions de playcall au cours de la semaine 6, a déclaré que les Jets avaient « un embarras de richesse » au poste de receveur et que le manque de temps de jeu n’était pas un reflet de Corley.

« Je pense qu’il est en train de mûrir et qu’il comprend ce jeu comme une profession », a déclaré Downing. « Ce n’est pas comme à l’université où vous vous présentez et où vous êtes le meilleur gars de l’équipe et où les choses se passent toujours comme vous le souhaitez. »

Avec Allen Lazard (poitrine) incertain, Corley pourrait être actif dimanche.

9. Couteau suisse : Isaiah Oliver a été le premier agent libre des Jets au cours de l’intersaison 2024, et il s’avère être l’une des meilleures valeurs (un an, 2,5 millions de dollars). Au secondaire, il a joué nickel, dix sous, coin extérieur et sécurité pour un total de 223 clichés défensifs. Il devrait débuter en sécurité dimanche. Parfois, ce sont les gestes inattendus qui s’avèrent les plus utiles.

10. Le dernier mot : La semaine dernière a été un match stressant pour l’entraîneur des receveurs des Jets, Shawn Jefferson, qui affrontait son fils, le receveur des Steelers Van Jefferson. En fait, le jeune Jefferson a marqué un touché lors de la victoire 37-15 des Steelers.

« C’est une putain de montagne russe émotionnelle, n’est-ce pas ? » Jefferson a dit de jouer son fils. « Parce que s’il a foutu quelque chose, je ne peux pas dire : ‘Hé, tu dois faire ça.’ S’il marque, je me dis « Putain ». Vous savez ce que je dis ? C’est une montagne russe émotionnelle. Je rentre littéralement chez moi, et je suis juste épuisé émotionnellement, je le suis vraiment.