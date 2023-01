Le discours d’Urvashi Rautela interrompu par la foule scandant le nom de Rishabh Pant à l’événement Vizag, l’actrice réagit

Urvashi Rautela a récemment assisté à un événement de pré-sortie du film Waltair Veerayya, dans lequel elle a un numéro de danse spécial. Cependant, l’événement est devenu notable pour une raison très différente. Alors que l’actrice s’adressait à la foule rassemblée lors de l’événement, beaucoup se sont rassemblés là-bas et ont commencé à scander le nom du joueur de cricket Rishabh Pant, laissant Urvashi troublé. Pour les non-initiés, Urvashi et Rishabh ont une équation glaciale depuis un certain temps.

Waltair Veerayya met en vedette Chiranjeevi et Ravi Teja aux côtés de Shruti Haasan. Urvashi apparaît dans une chanson intitulée Boss Party dans le film, où elle fait correspondre les pas avec la star principale. Mercredi, l’événement de pré-sortie du film a eu lieu à Vishakhapatnam, auquel Urvashi a également assisté. Une vidéo de l’événement montre Urvashi parlant avec le public. “La fête du Boss est là”, dit-elle, avant d’être interrompue par une foule en liesse. Alors qu’Urvashi s’arrête pour les écouter, on peut les entendre chanter le nom de Rishabh.





Urvashi arrête de sourire et semble visiblement troublée avant de poursuivre son discours et salue la foule avec une salutation Telugu. Malgré les fracas, Urvashi a partagé cette vidéo sur son Instagram. “Cet amour est ce qui me permet de continuer”, a-t-elle légendé le message.

Urvashi et Rishabh ont été aperçus ensemble il y a des années, déclenchant des rumeurs de rencontres, à la suite desquelles Rishabh a publié des photos avec sa petite amie Isha Negi et a bloqué Urvashi sur Instagram. Le dernier chapitre de cette saga a commencé l’année dernière avec Urvashi mentionnant un certain Mr RP et comment il a essayé de la courtiser. Les fans pensaient que c’était une fouille à Pant, et le joueur de cricket a même répondu avec une publication Instagram Stories sur les menteurs.

Depuis lors, l’actrice est apparue dans des stades accueillant des matchs de l’équipe indienne et a même publié des photos de l’hôpital soignant Rishabh après son récent accident de voiture. La mère d’Urvashi, Meera Rautela, a également partagé des messages faisant allusion à Rishabh Pant récemment, après quoi elle a été fortement suivie sur les réseaux sociaux.