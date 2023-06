Le discours d’un mercenaire russe sur l’impasse de Poutine suscite des questions sur son sort

Le discours du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, expliquant les raisons de sa tentative de coup d’État n’a pas clarifié son avenir ou celui de son groupe de mercenaires, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

« Dans ses remarques, Prigozhin confirme que son intention n’était pas d’évincer Poutine mais de forcer le dirigeant russe à le soutenir dans sa querelle avec le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu », a déclaré John Hardie, directeur adjoint du programme Russie à Washington, DC. Fondation pour la défense des démocraties, basée à Fox News Digital. « En particulier, Prigozhin voulait que Poutine annule son soutien à la récente exigence du ministère de la Défense que Wagner signe un contrat avec le MoD avant le 1er juillet. Prigozhin a apparemment perçu cela comme une menace pour l’autonomie de Wagner et son contrôle sur Wagner. »

Les commentaires de Hardie interviennent après que Prigozhin a publié une déclaration vidéo lundi pour expliquer le bref soulèvement de son groupe en Russie au cours du week-end, qui a vu le groupe prendre le contrôle de villes et de bases militaires russes tout en menaçant de poursuivre une marche sur Moscou.

Le coup d’État apparent a été interrompu après qu’un accord aurait été conclu entre Prigozhin et le Kremlin pour que le chef mercenaire s’exile en Biélorussie, mettant fin au soulèvement et laissant Prigozhin et son groupe de milliers de combattants avec un avenir incertain.

Mais Prigozhin a exposé différentes raisons pour mettre fin aux conflits dans son discours, arguant qu’il cherchait à éviter tout conflit qui conduirait à la mort de Russes tout en essayant de démontrer un point sur la valeur des combattants de sa compagnie.

Prigozhin n’a donné aucune indication sur l’endroit où il se trouvait ni sur ses projets futurs et n’a confirmé les détails d’aucun accord avec le président russe Vladimir Poutine, reconnaissant seulement que le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait accepté de servir de médiateur dans les négociations entre son groupe et le Kremlin.

L’auteur et ancien officier du renseignement de la DIA, Rebekah Koffler, a déclaré à Fox News Digital que quel que soit l’avenir de PMC Wagner, Poutine aura besoin d’une sorte de société militaire privée pour mener à bien des opérations où « un déni plausible est requis ».

« Poutine a besoin de Wagner ou d’une force mercenaire de type Wagner », a déclaré Koffler. « Même s’il y avait eu un plan de dissolution, il aurait été accompagné d’un autre plan pour mettre sur pied une autre escouade paramilitaire. »

Quant à ce qui pourrait arriver à Wagner en particulier, Koffler a déclaré que le discours de Prigozhin indiquait apparemment qu’il pourrait acheter les services du groupe à des soumissionnaires étrangers.

« Il y a beaucoup de choses que Prigozhin a dites dans sa déclaration, qui ont souligné le fait que les combattants de Wagner étaient très compétents, endurcis au combat et peuvent faire un excellent travail », a déclaré Koffler. « De nombreux dictateurs dans les pays africains demandent à Wagner de faire leur sale boulot, supprimant leur opposition. »

Alors que la tentative de mutinerie de Wagner est peut-être née de différences entre le chef du groupe et les personnes au pouvoir à Moscou, elle a également apparemment mis en évidence au moins une similitude entre Prigojine et Poutine, selon Jonathan Wachtel, ancien porte-parole de la mission américaine aux États-Unis. Nations Unies et un spécialiste de la Russie qui a couvert l’effondrement de l’Union soviétique lorsqu’il était journaliste à Moscou.

Wachtel a souligné une tentative de coup d’État contre le président russe de l’époque, Boris Eltsine, en 1993, qui a conduit les forces russes à incendier le bâtiment du Parlement russe et à faire plusieurs victimes russes, ce que Prigozhin et Poutine ont laissé entendre vouloir éviter.

« Prigozhin indique clairement dans ses remarques qu’il a décidé [to] ne pas donner suite à l’avancée de Wagner sur Moscou de peur que cela ne conduise à une effusion de sang. Poutine a mentionné dans son discours qu’il ne peut pas tolérer la violence intestinale qui a coûté la vie à tant de Russes pendant la guerre civile du pays entre les armées rouges bolcheviques et blanches au début du XXe siècle », a déclaré Wachtel à Fox News Digital. « Bien que Poutine et Prigozhin se sont attaqués verbalement, une chose qu’ils semblent avoir en commun est le désir de ne pas voir la Russie s’effondrer dans la guerre civile et la violence entre Russes. Ce qui reste à voir, c’est ce que Poutine fera avec ses hauts gradés militaires, qui ont été en désaccord avec Wagner. »

Mais selon Hardie, la tentative dramatique de Prigozhin de faire valoir un point a été mal calculée.

« Prigozhin a clairement mal calculé. Premièrement, il semblait manquer d’une théorie cohérente de la victoire. En d’autres termes, cela n’a aucun sens que les actions militaires de Wagner en Russie l’aident à atteindre ses objectifs politiques », a déclaré Hardie. « Deuxièmement, il n’a apparemment pas prévu que l’organisation d’une rébellion armée ferait de lui un ennemi de l’État plutôt que de lui faire gagner de l’influence auprès de Poutine. »

Cette erreur de calcul laisse à la fois Prigozhin et son groupe avec un avenir incertain, Koffler faisant valoir que tout commentaire fait par le chef mercenaire à partir de ce moment fait probablement partie d’un ordre du jour.

« Prigozhin affirme que le ‘déclencheur’ de sa tentative de rébellion contre l’establishment de la défense russe était le plan de dissolution du groupe Wagner – on ne peut pas plus faire confiance à Prigozhin qu’à Poutine », a déclaré Koffler. « Rien de Prigozhin ne peut faire confiance sauf quand il dit qu’il travaille pour le compte de Mère Russie. Mère Russie est maintenant Poutine. »