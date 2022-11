Le discours du Trône de l’Alberta promet des mesures d’abordabilité, tenant tête à Ottawa

L’Alberta lutte contre “l’ingérence sans précédent et la portée excessive d’Ottawa”, a déclaré le lieutenant-gouverneur. a déclaré Salma Lakhani en prononçant le discours du Trône du gouvernement mardi.

Le discours sert d’occasion au gouvernement provincial de souligner ses plans et est lu par le lieutenant-gouverneur au début d’une nouvelle session législative.

Des thèmes familiers ont dominé le discours qui a répété bon nombre des promesses annoncées précédemment par la première ministre Danielle Smith.

Les mesures d’abordabilité pour lutter contre l’inflation ont été présentées comme une priorité clé, tout en pointant un doigt accusateur vers le gouvernement fédéral.

“Cette crise n’est pas le fait de l’Alberta. Elle nous a été imposée d’ailleurs. Elle est le résultat de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la guerre à l’échelle internationale, combinées à des politiques anti-énergétiques et à la mauvaise gestion économique des politiciens à Ottawa”, a déclaré Lakhani.

Le discours a ressassé l’écurie promise de rabais pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les Albertains qui reçoivent de l’aide sociale, ainsi que des rabais sur l’électricité et une pause de la taxe provinciale sur l’essence.

D’autres thèmes familiers comprenaient un engagement envers la création d’emplois et la diversification économique, l’amélioration du système de santé et des plans pour contester la législation fédérale que l’Alberta trouve répréhensible en vertu de la Souveraineté de l’Alberta dans une loi du Canada uni – le premier projet de loi que le gouvernement déposera au cours de la nouvelle session. .

“Cette loi doit être utilisée comme un bouclier constitutionnel pour protéger les droits personnels et provinciaux des Albertains contre tout acte inconstitutionnel ou préjudiciable du gouvernement fédéral contre notre province, notre peuple ou son économie”, a déclaré Lakhani.

En ce qui concerne les soins de santé, le discours promettait des mesures rapides pour aider à réduire les retards d’ambulance et les temps d’attente d’urgence, des plans pour intensifier les chirurgies dans les cliniques privées et un engagement à embaucher plus de travailleurs de la santé.

Le discours était optimiste quant à la défense du secteur de l’énergie de l’Alberta, notant qu’il existe une demande mondiale pour les produits énergétiques et agricoles de l’Alberta.

“En tant qu’Albertains, nous n’aurons jamais honte de nourrir et d’alimenter le monde”, a déclaré Lakhani.

Smith a prêté serment en tant que députée mardi, quelques heures à peine avant le prononcé du premier discours du Trône de son gouvernement. Elle a remporté une élection partielle dans Brooks-Medicine Hat le 8 novembre.

Alternative de l’opposition

Le NPD de l’Alberta a produit un discours alternatif du trône qui a été distribué le 25 novembre.

Dans ce document, le parti d’opposition dit qu’il veut présenter une législation pour établir des normes de soins de santé et consacrer des investissements pour assurer la certitude économique.

Le discours alternatif soutient également le développement d’un campus postsecondaire au centre-ville de Calgary et décrit le plan du NPD pour s’opposer à plusieurs des plans du gouvernement, y compris la loi sur la souveraineté.