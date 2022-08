Le discours du Trône de Ford dit que plus peut être fait sur le personnel de santé

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a reconnu mardi dans son discours du Trône que davantage peut être fait pour atténuer les pressions sur le système de santé, mais il n’a proposé aucune nouvelle solution au problème qui a entraîné la fermeture temporaire des salles d’urgence dans toute la province.

lieutenant-gouverneur Elizabeth Dowdeswell a prononcé le discours du trône de Ford, qui marque le début d’une nouvelle session législative, et il a déclaré que le gouvernement progressiste-conservateur travaillait avec les parties prenantes pour identifier des idées pour résoudre le problème.

Ford est premier ministre depuis 2018, et le discours vante ce qu’il a déjà fait dans le domaine de la santé, notamment l’ajout de milliers de lits d’hôpitaux et d’infirmières, l’investissement dans les soins à domicile et communautaires, l’introduction d’une subvention pour attirer des professionnels de la santé dans les régions rurales et éloignées, et la planification construire 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée.

« Bien que ces investissements historiques aient aidé à soutenir le système de santé de la province pendant la période la plus difficile de l’histoire moderne, il ne fait aucun doute qu’à l’instar des systèmes de santé partout au Canada, il continue de subir des pressions importantes, notamment une main-d’œuvre épuisée et des services d’urgence de plus en plus stressés. dit Dowdeswell.

« Il est encore possible de faire plus. Votre gouvernement collabore activement avec les partenaires du système de santé pour identifier des solutions urgentes et réalisables et mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour aider à atténuer les pressions immédiates, tout en veillant à ce que la province soit prête à rester ouverte pendant toute vague hivernale.

Les services d’urgence de tout l’Ontario ont fermé pendant des heures ou des jours d’affilée cet été, ce qui, selon les intervenants et les défenseurs, est dû à une crise de dotation en personnel infirmier. Les avocats ont exhorté Ford à abroger la législation sur la restriction des salaires dans le secteur public qu’il a introduite en 2019, affirmant que cela nuit aux efforts de recrutement et de rétention des infirmières.

Le discours du Trône s’ouvre sur une discussion sur un «sentiment croissant d’incertitude» mondial, au milieu de la COVID-19, de la forte inflation et de la guerre en Ukraine, en particulier de ses impacts sur les chaînes d’approvisionnement.

« Des dépenses sans précédent tout au long de la pandémie ont créé de nouveaux défis fiscaux ici en Ontario et dans tout le Canada qui nécessiteront une gestion économique prudente dans les mois et les années à venir », indique le discours.

« Pris ensemble, ces défis fiscaux et économiques imminents ne peuvent être sous-estimés ou ignorés. Il faut les affronter de front. Et il n’y a pas de solution simple. »

Le discours de Ford note la hausse des taux d’intérêt en réponse à une inflation élevée et avertit que l’Ontario, comme le reste du pays, doit être préparé à la possibilité d’un ralentissement économique à court terme.

Le discours vante en grande partie les éléments clés du programme de Ford, notamment la construction d’autoroutes et d’autres infrastructures, l’attraction d’investissements dans la fabrication de véhicules électriques et une stratégie de métiers spécialisés qui vise à remédier à une pénurie de main-d’œuvre.

Il note également que – comme promis lors de l’élection – le gouvernement augmentera de 5% les paiements de soutien aux personnes handicapées et liera les augmentations futures à l’inflation, et offre un nouvel engagement de verser 225 millions de dollars supplémentaires en paiements directs aux parents “pour aider leurs enfants rattraper.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 août 2022.