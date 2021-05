Le discours du Temple de la renommée de Kobe Bryant n’aurait pas été comme celui de Michael Jordan

Après avoir imité le jeu de son idole, ses instincts compétitifs et ses manières au cours de ses 20 ans de carrière dans la NBA, Kobe Bryant aurait sûrement voulu que Michael Jordan soit son présentateur pour son intronisation au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Cela reste inspirant étant donné que Jordan a parlé avec tant d’éloquence au mémorial de Bryant l’année dernière à propos de leur relation. Cela reste également doux-amer puisque Bryant ne sera pas là pour son intronisation en tant que membre du Temple de la renommée au premier tour de scrutin samedi après être décédé il y a près de 16 mois dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans (Gianna) et sept autres personnes. .

La veuve de Bryant, Vanessa, abordera sûrement ces thèmes lorsqu’elle parlera au nom de son mari. Après avoir prononcé un discours puissant au mémorial de Kobe, attendez-vous à ce que Vanessa fasse l’éloge de Kobe de manière tout aussi poignante lors de son intronisation posthume au Temple de la renommée. Pourtant, l’incapacité de Bryant à prendre la parole lors de sa propre cérémonie au Temple de la renommée représente l’une des nombreuses réalités malheureuses depuis sa tragédie.

Ceux qui connaissaient bien Bryant croyaient que son discours au Temple de la renommée aurait été aussi unique que ses performances sur le terrain. Et s’il admirait Jordan pour la façon dont il jouait au basket-ball, recherchait un avantage concurrentiel et maximisait ses revenus commerciaux, Bryant n’aurait pas voulu être comme Mike avec son discours au Temple de la renommée. Malgré toutes les comparaisons sans fin sur la question de savoir si Jordan ou Bryant ont terminé avec une meilleure carrière en NBA, le discours du Hall-of-Fame de Bryant aurait été plus édifiant et plus classe que celui de Jordan.

«Quand MJ a prononcé son discours, c’était comme s’il avait encore une hache à broyer avec certaines personnes. Je ne pense pas que Kobe aurait emprunté cette voie », a déclaré l’ancien garde des Lakers Brian Shaw à USA TODAY Sports. « Je pense que cela aurait été plus en termes de faire de son message quelque chose que tout le monde pourrait améliorer à la lumière de la situation actuelle. »

Discours de Kobe contre discours de MJ

Il y a près de 12 ans, Jordan a passé la majorité de son discours de 23 minutes au Temple de la renommée à ressasser des combats à la fois réels et imaginés avec les adversaires et le front office des Bulls. Bien qu’il ait remercié sa famille, ses anciens entraîneurs et coéquipiers, Jordan a consacré plus de temps à exprimer ses vieux griefs.

Jordan a choisi LeRoy Smith, l’homme choisi sur lui dans leur équipe de basket-ball universitaire. Jordan a interrogé le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf pour lui avoir imposé une restriction de minutes en raison d’une blessure au pied au début de sa carrière dans la NBA. Jordan a critiqué l’ancien directeur général des Bulls, Jerry Krause, pour avoir suggéré que les organisations jouent un rôle plus important dans la victoire d’un titre NBA que les joueurs.

Jordan a appelé Magic Johnson, Isiah Thomas et George Gervin pour le gel présumé du match des étoiles de la NBA au cours de sa saison recrue. Jordan a ridiculisé l’ancien entraîneur des New York Knicks, Jeff Van Gundy, pour l’avoir traité d ‘«escroc» et argué qu’il se lie d’amitié avec ses adversaires afin qu’il puisse adoucir leur compétitivité. Jordan a réprimandé l’ancien garde de l’Utah Jazz Byron Russell pour avoir cru qu’il pouvait le défendre lors de la finale de la NBA en 1998.

Dans le cas de Bryant? Au cours des dernières années de sa carrière dans la NBA et des quatre années de sa vie après sa retraite, Bryant semblait trop en paix pour régler ses comptes. Il est devenu plus concentré sur le succès du deuxième acte de sa vie que de rester coincé sur les réalisations et les lacunes de son premier.

«Cela aurait été une conversation très sincère», a déclaré Jerry West, cadre des Clippers et ancien directeur général des Lakers, à USA TODAY Sports. «Il aurait été très humble dans son discours. Il aurait parlé de ses expériences dans sa vie et des personnes qu’il respectait et admirait.

Ne vous y trompez pas, Bryant ne serait pas devenu vanille après avoir partagé ses opinions non filtrées, son sarcasme et son esprit vif au cours de sa carrière dans la NBA.

Bryant aurait adressé des critiques sur ses tournages à haut volume et son style de leadership exigeant. Il aurait revécu les affrontements qu’il a eu avec ses entraîneurs et certains coéquipiers. Il aurait réfléchi à ses demandes commerciales en 2007 après être devenu sceptique face à la direction des Lakers. Il aurait revisité certains des affrontements compétitifs qu’il avait eu avec Kevin Garnett et Tim Duncan, tous deux faisant également partie de la classe 2020 Hall of Fame.

Et bien sûr, Bryant aurait jeté une fouille ou deux à Shaquille O’Neal après que le duo ait dépensé autant d’énergie à se quereller pour les rôles qu’ils l’ont fait en remportant trois championnats NBA ensemble. Considérez qu’après avoir remporté son cinquième titre NBA après la finale de 2010, Bryant a souligné qu’il avait alors plus d’anneaux de championnat que O’Neal.

«Nous n’allons pas pouvoir plaisanter lors de sa cérémonie au Temple de la renommée. Il ne pourra pas dire: «Haha, j’en ai cinq, vous en avez quatre» », a déploré O’Neal sur TNT peu de temps après la mort de Bryant. «Nous n’allons pas pouvoir dire: ‘Si nous étions restés ensemble, nous aurions pu en avoir 10.’ Ce sont des choses que vous ne pouvez pas récupérer.

Pourtant, Bryant aurait regardé en arrière sur ces moments pour montrer comment il a triomphé du conflit au lieu de s’en consumer.

Bryant aurait offert un peu de défi, de contexte et peut-être d’histoire révisionniste pour défendre son comportement. Il aurait soutenu que ces moments de conflit découlaient du simple désir de gagner. Et Bryant aurait expliqué comment son éthique de travail, son amour pour le jeu et sa quête d’amélioration personnelle ont abouti à une carrière accomplie dans la NBA qui s’est terminée avec cinq anneaux, deux médailles d’or olympiques américaines et une quatrième place sur la liste des scores de tous les temps de la ligue. (33 643 points).

« Cela aurait été un bon moment pour parler de son voyage », a déclaré Gregg Downer, l’entraîneur de Bryant au Lower Merion High School à l’extérieur de Philadelphie, à USA TODAY Sports. «Il aurait parlé de la façon dont il aimait les Lakers et de la façon dont il aimait la mentalité« sans raccourci »et« sans excuse ».»

Bryant aurait expliqué comment cet état d’esprit l’a façonné à différents points de pivot.

Il aurait réfléchi à aimer le jeu comme un jeune enfant en Italie. Il aurait partagé ce qu’il avait appris de son père (Joe) et de son oncle (Chubby Cox), qui jouaient tous deux professionnellement.

Il aurait détaillé comment il a conduit Lower Merion à son premier championnat d’État en 53 ans. Il aurait expliqué sa conviction de sauter en NBA en sortant du lycée.

Il aurait expliqué comment il avait appris à gagner des titres NBA avec et sans O’Neal. Il aurait revécu son match de 81 points, un sommet en carrière, ainsi que ses performances olympiques.

Il aurait extrapolé sur la façon dont il a joué à travers d’innombrables maux et comment il est revenu de trois blessures de fin de saison vers la fin de sa carrière. Il aurait ressuscité sa performance de 60 points lors de son dernier match.

« Il aurait regardé en arrière et remercié beaucoup de gens – ceux qui ont probablement ressenti à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas appréciés », a déclaré l’ancien entraîneur en chef des Lakers, Gary Vitti, à USA TODAY Sports. «Il était tellement compétitif. Il était seulement aussi heureux que son dernier match. Mais même lorsque ce match était terminé, il passait à la chose suivante. La plupart de sa carrière, il ne s’agissait pas seulement d’essayer de dire aux gens que vous faisiez du bon travail. Vers la fin, il était beaucoup, beaucoup mieux à ce sujet.

Par conséquent, Bryant aurait exprimé sa gratitude avec autant de fréquence que ses clichés.

Il aurait remercié Downer pour ses tactiques de motivation. Il aurait remercié West et le regretté propriétaire des Lakers Jerry Buss d’avoir cru en son potentiel. Il aurait remercié l’ancien entraîneur des Lakers Phil Jackson pour ses enseignements. Il aurait remercié O’Neal, Pau Gasol et une poignée d’autres coéquipiers pour l’avoir aidé à remporter des titres NBA à deux époques différentes.

Il aurait remercié Vitti de l’avoir aidé avec ses blessures. Il aurait remercié le gouverneur des Lakers Jeanie Buss et le directeur général Rob Pelinka pour leur fidélité. Bien sûr, il aurait remercié Jordan pour son mentorat et il aurait remercié Vanessa pour son soutien.

Pourtant, Bryant ne se serait pas trompé dans son discours. Il est devenu un conteur suffisamment efficace pour remporter un Oscar pour son court métrage de basket-ball («Dear Basketball»), supervisant une société de livres pour enfants (Granity) et produisant un podcast pour enfants («Punies»). Il se serait appuyé sur son professeur de lycée (Jeanne Mastriano) et les auteurs publiés avec lesquels il a travaillé pour garder son discours à la fois concentré et concis. Par conséquent, Bryant aurait suffisamment de temps pour discuter de questions au-delà de sa carrière dans la NBA.

«La tentation est que les gens parlent de lui comme d’un tel guerrier. Mais je pense que dans son discours de remerciement, je ne suis pas sûr qu’il se concentrera là-dessus », a déclaré le directeur général de Charlotte Hornets et ancien directeur général des Lakers, Mitch Kupchak, à USA TODAY Sports. «J’ai le sentiment qu’il se concentrerait sur ce qu’il a fait récemment.»

Après tout, le président du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, John L. Doleva, a déclaré à USA TODAY Sports que Vanessa avait approuvé l’exposition du Temple de la renommée de Bryant pour présenter des éléments sur sa carrière des Lakers et la soi-disant « Mamba Mentality » qu’il a prêchée à la fois sur et hors du terrain.

Par conséquent, Bryant aurait détaillé comment les stars actuelles de la NBA et de la WNBA se sont entraînées à son « Mamba Sports Academy ». Il aurait jailli d’entraîner Gianna et ses coéquipières dans l’équipe de basket-ball féminine de l’AAU. Et il aurait partagé comment ses projets de narration aideront la prochaine génération d’athlètes.

« Il s’agirait vraiment d’avoir un impact et de continuer à développer le jeu », a déclaré l’ancien joueur de la WNBA Tamika Catchings à USA TODAY Sports. «Je pense qu’il ne parlerait pas seulement de la croissance du jeu pour les hommes. Mais il aurait mis un coup de pouce là-dedans pour le ‘W.’ Il parlait de regarder Gigi et ses amis jouer et des opportunités qui existent pour simplement construire et développer le basket-ball en général.

Au milieu d’une année difficile avec la pandémie et les conflits raciaux en cours, Bryant serait également devenu un autre ancien athlète plus disposé à s’attaquer aux problèmes de justice sociale.

«Cela aurait été très calculé. Je pense que son message aurait été utile pour guérir le pays », a déclaré Shaw. «C’était une personne qui était à l’aise d’être mal à l’aise. Alors je pense que ça aurait été mémorable.

Une fois le discours de Bryant terminé, le public n’aurait pas simplement appris sa carrière de basket-ball au Temple de la renommée. Ils auraient réalisé que Bryant était déjà devenu un conteur du Temple de la renommée.

