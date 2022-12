Le discours du roi Charles a laissé les conservateurs se tortiller: il a prêché les valeurs qu’ils ont abandonnées | Stephen Bates

réo les gens sortent-ils encore de leur torpeur de Noël pour écouter le message du monarque à la nation à 15h ? C’était autrefois le seul point immuable de la journée: le seul moment de l’année où la reine – et c’était toujours la reine de mémoire d’homme – parlait directement à la nation dans ses propres mots, improvisés par les ministres. Pourtant, sa familiarité et – avouons-le – sa vacuité fréquente la rendent moins pertinente ou significative pour beaucoup de nos jours.

Bien que dans ses dernières années, la reine ait souvent utilisé l’émission pour parler de sa propre foi de manière émouvante, elle s’est tenue, vous pourriez dire religieusement, à l’écart de la politique. Mais y avait-il une légère différence cette année dans les louanges du nouveau roi envers le personnel du secteur public et les bénévoles – ceux qui aident dans les banques alimentaires et apportent de l’aide aux zones sinistrées à travers le monde ?

Parlant du «dévouement désintéressé» des forces armées et des services d’urgence à travailler sans relâche pour assurer la sécurité de la nation, il a ajouté: «Nous le voyons dans nos professionnels de la santé et des services sociaux, nos enseignants et en fait tous ceux qui travaillent dans la fonction publique dont les compétences et l’engagement sont au cœur de nos communautés. Et en cette période de grande anxiété et de difficultés – que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de nourrir et de réchauffer leur famille – nous le voyons dans l’humanité de des gens à travers nos nations et le Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.

Les ministres conservateurs se sont-ils légèrement inquiétés dans leurs fauteuils face à de telles références, faites à un moment de grèves du secteur public, de l’utilisation croissante des banques alimentaires même par les travailleurs engagés et des coupes dans l’aide à l’étranger? Vous pouvez imaginer un simple député conservateur vide de sens disant au roi de s’en tenir à ce qu’on lui a dit, ou un ministre participant à l’émission Today pour proclamer combien le gouvernement dépense déjà pour ceci ou cela, et que plus d’argent pour ceux qui maintiennent les services. est tout simplement inabordable. Pendant ce temps, ils marmonneront officieusement que Charles ne sait pas de quoi il parle.

Bien sûr, Charles ne va pas rejoindre un piquet de grève ou critiquer publiquement la cruauté de la politique d’immigration du gouvernement (il connaît les limites constitutionnelles) mais il peut – et, c’est maintenant clair, va – exprimer son inquiétude et présenter une image plus unificatrice que les ministres peuvent se donner la peine de promouvoir. C’est une sorte de c-conservatisme d’une petite nation que le parti conservateur sous Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak a délibérément rayé des rangs et de la rhétorique du parti.

Tout au long des 90 années d’émissions du jour de Noël, une succession de monarques ont parlé de ce qui unit plutôt que de diviser. Le vieux George V a sifflé et toussé en direct depuis un cagibi sous les escaliers de Sandringham à propos de la diffusion permettant à sa voix d’être entendue à travers l’empire “à travers l’une des merveilles de la science moderne” aux personnes coupées par les neiges, les déserts ou la mer. Dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, George VI a évoqué le verset largement oublié de Minnie Louise Haskins, une ancienne sociologue de la London School of Economics, pour faire preuve de courage et de détermination dans ce qui était alors un pays majoritairement chrétien : « J’ai dit à l’homme qui se tenait à la porte de l’année : ‘Donnez-moi une lumière pour que je puisse marcher en toute sécurité dans l’inconnu’ ».

Le roi a ses propres problèmes : un fils cadet soulevant des griefs et une institution qui devra sortir de l’obscurité pour un avenir plus clair et plus réactif. Il n’y avait aucune mention des préoccupations du prince Harry ou de l’avenir du prince Andrew dans l’émission d’hier – ce n’était ni le moment ni l’endroit pour régler ces problèmes familiaux, même si certains adeptes du feuilleton royal, sans parler des éditeurs de tabloïds, auraient pu savourer il.

Au lieu de cela, Charles parlait à une nation tout aussi anxieuse, faisant le truc de l’unité. C’est le rôle du roi et il l’a fait plutôt gracieusement. Le roi ne se prononcera jamais explicitement contre le gouvernement, mais s’il est parfois un peu moins anodin dans ses déclarations que sa mère ne s’est jamais sentie capable de l’être, tant mieux.