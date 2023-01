Le discours du mufti sur les devoirs des femmes irrite certains Chypriotes turcs

Derya a mené un chœur de condamnations contre Ahmet Unsal, le chef nommé par la Turquie du Département chypriote turc des affaires religieuses. Unsal aurait dit aux femmes lors d’une conférence au début du mois sur les obligations du mariage en vertu de l’islam qu’il était essentiel pour les femmes de se marier sans délai et d’avoir des enfants parce que le mariage “n’est pas de s’amuser”.

Unsal a également déclaré que les femmes doivent rester à l’écart des hommes, à l’exception de leurs maris, pour « protéger leur vertu » et pour protéger les biens de leurs hommes. À leur tour, les hommes sont obligés de payer la nourriture, le logement et les vêtements de leurs femmes, a-t-il dit, notant qu’Allah abhorre le divorce.

Derya a fustigé Unsal comme présentant “ses fantasmes sur l’assujettissement des femmes comme la parole d’Allah” et a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de place pour les diktats religieux dans un État qui fonctionne sous l’autorité de la loi laïque.

“Il a dépassé son autorité et son domaine de responsabilité”, a déclaré Durya à propos d’Unsal.

« Il considère les femmes comme des incubateurs et les hommes comme des machines à sous. Il considère les femmes non pas comme des êtres humains mais comme des ‘biens’ soumis aux hommes », a poursuivi le législateur.

Plusieurs centaines de manifestants de 46 syndicats et autres organisations ont bravé la pluie lundi et sont descendus dans les rues de la partie nord de la capitale divisée Nicosie pour exprimer leur colère contre l’Unsal.

La Turquie a tenté pendant des décennies d’adapter la société chypriote turque à son propre moule, qui est devenu plus religieux sous le président turc Recep Tayyip Erdogan. Bien que le chef des affaires religieuses soit techniquement nommé par les autorités chypriotes turques, Ankara a le dernier mot.

Chypre a été divisée en 1974 lorsque la Turquie a envahi à la suite d’un coup d’État visant à l’union avec la Grèce. Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque et maintient plus de 30 000 soldats dans le nord.

“Depuis un moment maintenant, ceux en Turquie se plaignent que nous manquons de morale ici et qu’il y a un besoin de plus de religion” dans le nord, a déclaré Yucel à l’Associated Press. « Il y a des tentatives d’avoir une société plus religieuse ici. … Nous sommes opposés à cela.