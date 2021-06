Le discours du major de promotion LGBTQ du NJ coupé, pourrait voir un examen fédéral des droits civiques

VOORHEES TOWNSHIP, NJ – Un major de promotion d’un lycée du New Jersey a été brièvement réduit au silence lors des remarques d’ouverture sur la maladie mentale et sa propre expérience en tant qu’adolescent qui identifiait les homosexuels et avait survécu au lycée.

Maintenant, le district scolaire de Voorhees souhaite qu’une agence fédérale examine si elle a agi de manière inappropriée en coupant le microphone de Bryce Dershem et en froissant prétendument la copie papier de son discours sur le dias devant 450 diplômés et leurs familles.

Le surintendant du district scolaire du comté de Camden de l’Est, Robert Cloutier, a déclaré lundi au Courier Post, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’il avait demandé au procureur du district scolaire Anthony Padovani « de contacter une agence gouvernementale appropriée pour procéder à un examen indépendant ».

Padovani a déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès du bureau des droits civils du ministère américain de l’Éducation à Cherry Hill, demandant à l’agence d’enquêter pour savoir si le district scolaire avait fait preuve de discrimination à l’encontre de Dershem.

« Il y a un acte de discrimination qui est maintenant allégué contre nous », a déclaré Padovani. « Nous ne pouvons pas vraiment mener notre enquête … laissez un indépendant voir si nous avons fait quelque chose de mal. C’est juste. »

Padovani est en train de collecter des documents pour le bureau des droits civiques, a-t-il déclaré.

Padovani et Cloutier ont déclaré que le district scolaire est prêt à coopérer pleinement avec l’examen.

Lorsque Dershem, 18 ans, s’est rendu au micro le 17 juin avec un drapeau arc-en-ciel brillant de la fierté LGBTQ enroulé autour de sa robe rouge de remise des diplômes, il avait déjà mené des négociations avec les administrateurs du lycée sur ce qu’il pouvait dire dans son discours, selon les rapports.

Dans la vidéo d’ouverture du 17 juin publiée sur le site Web de l’Eastern Regional High School, Dershem ouvre la cérémonie avec des remarques assez traditionnelles, remerciant les amis et la famille de croire en chaque diplômé assis sur le terrain.

Ensuite, il a raconté sa version de l’expérience de l’Eastern Regional High School.

« Après que je sois devenu queer, je me suis senti si seul », a-t-il déclaré, alors que le directeur Robert Tull, vêtu d’une robe noire et d’une casquette, entre dans le cadre derrière lui et se penche derrière la scène.

Le micro se coupe lentement, le reste de la phrase s’éteignant dans le silence.

« Je ne savais pas vers qui me tourner », furent les derniers mots qu’il prononça avant que le micro ne devienne complètement silencieux.

Réalisant que le micro était éteint, la foule l’a applaudi.

Tull se dirige vers le podium prend le microphone de son berceau, le tient au-dessus de sa tête, dit quelque chose à Dershem, puis quitte la scène avec la copie papier du discours de Dershem à la main.

À travers la scène, des applaudissements éclatent à nouveau, avec une voix criant : « Laisse-le finir !

Un microphone est ramené à l’estrade, et un Dershem composé fait face à la foule et continue, ses camarades de classe éclatant d’applaudissements.

« Comme je le disais …. Après avoir terminé ma première année homosexuelle, je me sentais si seul. Je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir du soutien, des conseils, un câlin. Chaque jour à l’école, je souriais en apparence pendant questionnant intérieurement comment nous étions censés lier les différentes facettes de nos identités », a déclaré Dershem, sans quitter la foule des yeux.

Le texte de son discours approuvé par le district est resté dans un classeur sur le podium.

Il a apparemment prononcé son discours non autorisé de mémoire – le texte qu’il avait apporté avec lui, aurait été écarté par le principal.

Dershem a parlé à ses camarades de classe et à leurs familles de ses propres problèmes de santé mentale et de l’impact de COVID-19 sur sa propre maladie mentale.

« Si vous avez lutté, ou allez lutter, je vous crois. Et j’espère que vous en croirez d’autres aussi. D’un ancien suicidaire, anciennement anorexique, homosexuel… la vie d’une personne peut sauver une vie », a-t-il déclaré à ses camarades de classe.

« Si je vous laisse quelque chose, que ce soit la croyance. Que ce soit en votre meilleur ami, votre enfant, un étudiant ou simplement vous-même, croyez. Croyons en qui nous aimons. Croyons aux pronoms corrects. Croyez indépendamment de stéréotype ou stigmatisation.

« Chacun d’entre vous suffit. Chacun d’entre vous peut et changera ce monde », a-t-il conclu.

Dans les jours qui ont suivi la révélation de l’épreuve du jour de la remise des diplômes de Dershem, il a été présenté sur Good Morning America et a été félicité par le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, pour sa « résilience et son courage » à « dire la vérité au pouvoir ».

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter ont appelé le district à revoir la position de Tull en tant que directeur du lycée.

Padovani n’a pas pu dire si une conversation liée à la position de Tull s’était déroulée depuis le jour du début, ou le contrecoup de l’incident.

Tous les discours des étudiants sont coordonnés par Tull avec d’autres administrateurs, a déclaré Cloutier dans un communiqué, notant que « l’accent est mis sur la classe de finissants dans son ensemble » et reliant leurs expériences éducatives à « des messages inclusifs sur l’avenir de tous les étudiants de la classe, « , a déclaré le commissaire.

Les orateurs étudiants devaient faire approuver leurs discours par Tull et l’administration de l’école.

« Aucun étudiant conférencier n’a été invité à retirer son identité personnelle de tout discours avant ou pendant l’obtention du diplôme ou n’a cessé de partager son identité personnelle pendant l’obtention du diplôme », a déclaré Cloutier dans un communiqué.

Dershem – un étudiant qui s’identifie aux homosexuels, anciennement suicidaire et diplômé en tête de sa classe de 450 étudiants – s’est concentré sur la santé mentale, la confiance en soi et la croyance des autres lorsqu’ils révèlent qu’ils ont du mal.

Arianna Reischer, d’Eastern Salutaorian, qui s’est décrite comme une ancienne rédactrice d’annuaires végétalienne et scolarisée à domicile, s’est concentrée sur la croissance de ses camarades de classe de la première année au début.

Cloutier a noté que le plan de réouverture en cas de pandémie de son district s’était concentré sur le soutien au bien-être en santé mentale. Le Conseil scolaire régional de l’Est a voté en avril pour rétablir le réseau Alliance Gay-Hétéro l’année prochaine, un groupe qui a pris fin en 2009, a déclaré Cloutier.

« Le district s’est engagé dans les initiatives de diversité et d’inclusion du (département de l’Éducation du New Jersey », a déclaré le communiqué de Cloutier.

Carly Q. Romalino est originaire du comté de Gloucester et couvre le sud du Jersey depuis 2008. Elle est diplômée de l’Université Rowan et six fois lauréate du prix de la New Jersey Press Association.