Le discours du congrès des libéraux pour lutter contre la désinformation en ligne est dénoncé comme une attaque contre la presse libre

Sans débat, les membres du Parti libéral ont adopté ce week-end une résolution politique pour lutter contre la désinformation en ligne qui, selon les critiques, pourrait donner au gouvernement le contrôle des médias canadiens.

La résolution demande aux libéraux « d’explorer les options pour tenir les services d’information en ligne responsables de la véracité du matériel publié sur leurs plateformes, et de limiter la publication uniquement au matériel dont les sources peuvent être retracées ».

« C’est profondément troublant que cela ait été annoncé au congrès libéral », a déclaré Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa.

« C’est une proposition dangereuse », a déclaré Geist, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique. « C’est une chose que nous verrions, je pense, dans des régimes beaucoup plus répressifs. Ce n’est pas approprié dans un pays comme le Canada qui a un engagement envers la liberté d’expression, la liberté de la presse et une démocratie solide. »

La résolution a été adoptée lors de la convention samedi matin, alors qu’il n’y avait qu’une vingtaine de personnes dans la salle. La résolution politique fait partie des deux douzaines adoptées par les membres du parti de base.

Libéraux inscrits l’a classé dixième sur 24 par ordre de priorité.

La résolution n’est pas contraignante, ce qui signifie que la partie peut l’ignorer complètement.

CBC News a demandé au bureau du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriquez, ce qu’il ferait. Le parti a publié lundi à 13 heures un communiqué déclarant qu’il « respecte et respectera toujours l’indépendance de la presse ». Le bureau a déclaré qu’une presse indépendante « est fondamentale pour notre démocratie » et l’a qualifiée de « meilleure défense contre la désinformation ».

Juste avant 17 heures, le bureau de Rodriguez a envoyé une réponse qui a mis plus de distance entre le gouvernement et la résolution controversée.

« Un gouvernement libéral ne mettrait jamais en œuvre une politique qui limiterait la liberté de la presse ou dicterait comment les journalistes feraient leur travail », a déclaré l’attachée de presse de Rodriquez, Laura Scaffidi, dans un courriel.

Le bureau du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriquez, insiste sur le fait que le gouvernement fédéral n’envisagerait jamais de restreindre la liberté de la presse. (La Presse canadienne)

Le bureau ne dirait pas si cela signifie que le gouvernement s’engagera à ne jamais mettre en œuvre la résolution.

Répondant aux critiques lundi, l’auteur de la résolution, la libérale de la Colombie-Britannique Catherine Evans, a déclaré que la politique n’avait jamais été destinée à « cibler des journalistes canadiens réputés », mais plutôt à lutter contre la désinformation que les personnes publient anonymement en ligne.

« C’est tellement ironique d’avoir un malentendu sur une résolution qui tente de lutter contre la désinformation », a déclaré Evans à CBC News.

Evans a déclaré que la résolution visait à cibler des plateformes comme Twitter et Facebook et d’autres sites Web qui publient des informations erronées. Elle a également déclaré que certains journalistes canadiens « postent des informations qu’ils n’ont pas vérifiées ».

C’était « probablement une erreur », a déclaré Evans, d’utiliser le terme technique « sources » dans la résolution plutôt que de préciser qu’elle essayait de cibler les « publications anonymes ».

« Personne n’essaie de demander aux journalistes de révéler leurs sources », a déclaré Evans. « S’il y a des signatures dessus, ils sont responsables de leurs sources. Le journaliste est alors la source. S’ils parlent à des sources non crédibles, c’est leur problème. »

Michael Geist dit que ce ne devrait pas être au gouvernement de décider qui est un bon journaliste et qui est un mauvais journaliste. (Guillaume Lafrenière/CBC)

Geist a déclaré qu’il ne devrait pas appartenir au gouvernement fédéral de décider « qui est un bon journaliste et qui est un mauvais journaliste » et de proposer de nouvelles réglementations pour ceux qui sont considérés comme « pas bons ».

Il a déclaré que les journalistes canadiens réputés qui utilisent des sources anonymes pour publier des articles qui mettent le gouvernement mal à l’aise pourraient « atterrir dans le seau des mauvais journalistes » parce qu’ils n’ont pas identifié leurs sources et sont « donc soumis à la réglementation ».

Geist demande au gouvernement libéral de se distancier de la proposition.

La députée Rachael Thomas, porte-parole des conservateurs en matière de patrimoine canadien, a souligné des histoires qui s’appuyaient sur des journalistes s’adressant à des sources confidentielles. Elle a cité des histoires sur le Affaire SNC-Lavalin et la controverse en cours sur la façon dont le gouvernement libéral traite les tentatives d’ingérence étrangère.

Des reportages récents du Globe and Mail et de Global News sur l’ingérence étrangère se sont appuyés sur des sources confidentielles qui risquaient d’être arrêtées pour avoir enfreint la loi canadienne sur les secrets officiels.

REGARDER | La députée conservatrice Rachael Thomas qualifie la résolution de politique libérale de « décourageante »

La députée conservatrice Rachael Thomas qualifie la résolution de politique libérale de « décourageante » Une résolution politique adoptée lors du congrès libéral pour « combattre la désinformation » en explorant « des options pour tenir les services d’information en ligne responsables de la véracité du matériel publié sur leurs plateformes et pour limiter la publication uniquement au matériel dont les sources peuvent être retracées ».

« Au moment où nous invitons cet État à faire cela, ou mandatons l’État pour le faire, nous avons maintenant des médias gérés par l’État, nous avons maintenant la censure de l’État », a déclaré Thomas à CBC News.

« C’est un endroit très dangereux. Cela nous compare à des endroits comme la Corée du Nord, la Chine, l’Iran, la Russie. Ce n’est pas le Canada. C’est une direction très, très dangereuse. »

Thomas a déclaré que son parti soutenait la liberté de la presse et a qualifié la résolution de « décourageante ». Elle a déclaré que malgré les intentions déclarées de l’auteur de la résolution, le « contenu écrit réel de la motion » est problématique.

MONTRE/ Le député néo-démocrate Peter Julian critique le gouvernement pour sa gestion de la désinformation

Le député néo-démocrate Peter Julian reproche au gouvernement de n’avoir « pris aucune mesure » pour cibler la désinformation en ligne Julian réagit à une résolution politique libérale controversée visant à « combattre la désinformation » en envisageant de limiter « la publication uniquement aux documents dont les sources peuvent être retracées ».

Le député néo-démocrate Peter Julian a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter spécifiquement la résolution car « c’est vague ».

Il a déclaré que le gouvernement n’en avait pas fait assez pour lutter contre la désinformation, citant « un certain nombre de projets de loi d’initiative parlementaire du NPD qui obligeraient les entreprises » à être plus transparentes.

« Il y a de plus en plus de méfaits et de désinformation en ligne », a-t-il déclaré à CBC News. « Nous voyons les impacts réels de cela. Mais nous avons besoin d’un gouvernement qui est prêt à aller de l’avant et à prendre des mesures à ce sujet, et ils ne l’ont pas encore fait. »

Le député libéral Greg Fergus a déclaré qu’il pensait que c’était « une excellente politique pour discuter et débattre de nous-mêmes ».

« Je suis à l’aise d’en débattre », a déclaré Fergus à propos de la résolution.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré que la presse joue un « rôle essentiel dans la protection de la démocratie ».

« Est-ce que je pense que nous devons poursuivre les gens et leur capacité à croire que ce qui est rapporté est une information sur laquelle ils peuvent compter? Bien sûr », a déclaré Fraser. « Mais je ne veux pas dire à la presse ce qu’ils disent de moi. »