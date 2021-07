Le discours du 4 juillet de Frederick Douglass brûle toujours son esprit

Dans la foulée du 76e anniversaire de l’Amérique, Frederick Douglass, orateur renommé, abolitionniste et ancien esclave, a critiqué les États-Unis pour avoir célébré leur liberté politique alors que des millions de Noirs américains étaient encore réduits en esclavage.

Douglass a livré son « What to the Slave Is the Fourth of July? » discours le 5 juillet 1852, à l’historique Corinthian Hall de Rochester, New York. La Rochester Ladies’ Anti-Slavery Society avait invité Douglass à prendre la parole le 4 juillet, mais il a refusé parce que, comme il l’a expliqué à un public d’environ 600 Blancs libres :

« Le riche héritage de justice, de liberté, de prospérité et d’indépendance, légué par vos pères, est partagé par vous, pas par moi. La lumière du soleil qui t’a apporté la vie et la guérison, m’a apporté des rayures et la mort. Ce quatrième [of] Juillet est à toi, pas à moi.

Dans ce que certains historiens considèrent comme le plus grand discours anti-esclavagiste, Douglass a cité la Bible, évoqué Shakespeare et présenté la Constitution comme un « glorieux document sur la liberté » qui est « totalement hostile à l’existence de l’esclavage ».

« Il essaie de percer cette hypocrisie américaine sur la façon dont vous pourriez avoir un système d’esclaves aussi énorme et croissant et (a) une société qui dit qu’il est dédié à la liberté et à la liberté et même à l’égalité », a déclaré David Blight, professeur d’histoire à Yale et auteur de la biographie lauréate du prix Pulitzer, « Frederick Douglass : Prophète de la liberté ».

Malgré ses presque 170 ans, le discours de Douglass vit toujours dans la conscience publique américaine. Il est souvent cité et récité à cette époque de l’année. D’éminents universitaires de Douglass ont discuté avec USA TODAY de ce qui a motivé Douglass à livrer une critique aussi cinglante de l’Amérique.

Douglass a passé près de trois semaines à rédiger le discours. Sa motivation était assez simple, a déclaré Raymond Winbush, directeur de l’Institute for Urban Research de la Morgan State University.

« Ce qui l’a inspiré, c’est l’hypocrisie de ce pays », a déclaré Winbush. « Il était en colère quand il l’a écrit. »

Douglass a vu deux Amériques : une avec un système massif d’environ 3 millions d’esclaves et une autre où les Américains battaient du tambour, chantaient des hymnes, prêchaient des sermons et brandissaient des banderoles avec « un enthousiasme joyeux » pour célébrer leur liberté.

Deux ans avant le célèbre discours de Douglass, le gouvernement américain a adopté le Fugitive Slave Act de 1850, qui exigeait que les esclaves en fuite soient rendus à leurs propriétaires.

Pendant des décennies, les esclaves ont fui le Sud par le chemin de fer clandestin. Jusqu’à l’adoption de la loi sur les esclaves fugitifs, les États du Nord interdisaient aux forces de l’ordre d’appréhender les fugueurs.

La loi fédérale exigeait que les maréchaux américains, les fonctionnaires fédéraux et les citoyens ordinaires aident à appréhender les fuyards présumés, même ceux trouvés dans les États libres. Ceux qui refusaient de capturer un esclave en fuite ou les aidaient pourraient être condamnés à une amende ou à la prison.

Douglass croyait que cette nouvelle loi nationalisait l’esclavage parce que tout le monde aux États-Unis était légalement obligé de rendre les esclaves évadés à leurs prétendus propriétaires, a déclaré Robert Levine, professeur à l’Université du Maryland et auteur de plusieurs livres sur Douglass. « Il est donc en colère à ce sujet et voit tout cet acte comme un acte de violence contre les Noirs », a déclaré Levine.

Douglass était furieux que des « chasseurs d’esclaves impitoyables » aient légalement traqué et capturé des fuyards essayant de fuir vers la liberté. Légalement, il n’y avait nulle part dans le pays où les esclaves pouvaient se cacher.

« L’esclavage a été nationalisé dans sa forme la plus horrible et la plus révoltante », a déclaré Douglass dans son discours. « Par cet acte, la lignée de Mason et Dixon a été effacée ; New York est devenue comme Virginie ; et le pouvoir de détenir, de chasser et de vendre des hommes, des femmes et des enfants comme esclaves n’est plus une simple institution d’État, mais est maintenant un institution de tous les États-Unis.

Le climat politique dans le pays était tendu lorsque Douglass a prononcé son discours, a déclaré Blight : 1852 était une année d’élection présidentielle au cours de laquelle trois partis – Whig, Democratic et Free Soil – se disputaient la présidence. Les Whigs et les Démocrates ont soutenu l’esclavage dans le Sud. Les politiciens ont débattu de la manière d’aborder la division du pays entre les États libres et les États esclavagistes. Un conflit se préparait dans le pays, qui a éclaté en guerre civile près d’une décennie plus tard.

L’un des secrets du succès du discours de Douglass était la façon dont il était encadré, a déclaré Blight. Douglass a d’abord reconnu que les pères fondateurs de la nation étaient des hommes « courageux » et « grands ». Il a ensuite parlé du point de vue d’un ancien esclave et a utilisé la Déclaration d’indépendance pour exhorter les Blancs à lutter contre l’esclavage.

« C’est une critique amère de l’hypocrisie américaine, mais à la toute fin, il laisse le public reculer », a déclaré Blight. « Il donne de l’espoir au public et au pays. Il dit que vos principes et vos idéaux sont bons, mais vous devez être à la hauteur. Et jusqu’à ce que vous le fassiez, vous n’êtes tout simplement pas le pays que vous prétendez être.