Le discours désastreux de Kimberly Guilfoyle a embarrassé ses détracteurs

Pendant des mois, Donald Trump s’est focalisé sur la taille de la foule lors de ses meetings, a publié des résultats de sondage le plaçant devant la vice-présidente Kamala Harris et s’est vanté de l’amour qu’il reçoit à la fois du grand public et des célébrités telles que Hulk Hogan et Kid Rock. Le discours de Kimberly Guilfoyle lors de l’événement républicain de Floride aurait donc dû être un moment de satisfaction pour l’autre camp. Pourtant, beaucoup n’ont pu s’empêcher de se sentir désolés de voir la future belle-fille de l’ancien président lutter pour convaincre son public. Ron Filipkowski de Meidas Touch a admis sur Twitter que Trump n’avait pas été en mesure de convaincre son public. X« En fait, je me sens un peu mal pour elle. C’est embarrassant. » Un commentateur démocrate convenu: »Wow… Même si je ne l’aime pas, ni ceux qu’elle soutient ni ce qu’elle représente, je me sens mal pour elle… physiquement et mentalement, il se passe vraiment quelque chose qui ne va pas chez elle. »

D’autres personnes interrogées n’ont pas été aussi émues. « Oui… Je me suis sentie mal pour Kimmie aussi. Pendant environ 3 secondes, puis j’ai posé mon verre », a écrit un détracteur. « Je veux dire que je le ferais et que je veux être une personne compatissante mais… non, elle est trop », dit Un autre. Des remarques ont été faites sur sa prestation peu sincère et sur le fond trop rouge de la scène, ce qui a créé une ambiance intimidante. Beaucoup ont estimé que Guilfoyle savait exactement dans quoi elle s’engageait lorsqu’elle s’est impliquée auprès de cette famille controversée, en particulier après son mariage avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Un utilisateur invoqué « Oh, que Dieu la bénisse ! », a-t-il ajouté, avant de poursuivre : « C’est comme regarder un accident de voiture au ralenti : on a envie de détourner le regard, mais on ne peut pas. Ne vous inquiétez pas, l’équipe de réparation démocrate est en attente ! »

