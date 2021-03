Le discours des Golden Globes de Jason Sudeikis rendrait Ted Lasso si fier

Football Ted Lasso c’est la vie.

Le dimanche 28 février Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur dans une série télévisée – Comédie aux Golden Globes 2021. Sudeikis a remporté le prix pour son travail en tant que personnage titulaire de la comédie d’Apple TV +, Ted Lasso. Et, comme s’il canalisait son personnage bien-aimé, Sudeikis a humblement accepté le prix.

« Wow, très bien, » le Ted Lasso star a commencé. « Ouais, je veux dire, c’est fou. Merci à la Hollywood Foreign Press. Je veux dire, c’est, pour moi, la chose la plus cool qu’un groupe de, tu sais, genre, c’est fou. »

En continuant, Sudeikis a qualifié sa victoire aux Golden Globes de «folle» et a continué à remercier ses co-stars. Tout en expliquant Les trois questions par Léon Tolstoï, un livre qu’il lit à son fils, Otis, Sudeikis a déclaré qu’il rejetait «la prémisse d’être le meilleur acteur, car à mon humble avis, le meilleur acteur est la personne avec laquelle vous jouez».

Il a ajouté: « Alors, je veux crier à tous ceux avec qui j’ai la chance d’agir dans la série, car ils sont incroyables. Est-ce qu’ils font de moi le meilleur? Non, mais je sais pertinemment qu’ils me font Mieux que moi, meilleur que ce que je pensais pouvoir être, meilleur que, vous savez, que… vous savez, que tout ce que je pourrais faire et ainsi, j’apprécie que tout le monde regarde dehors.