Le discours d’Elon Musk sur la liberté de Twitter déclenche le commissaire européen – News 24

Thierry Breton a averti le nouveau propriétaire de Twitter que sa plateforme de médias sociaux devra “suivre nos règles” en Europe

Le tweet de célébration d’Elon Musk à la fin de sa prise de contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars a apparemment touché un haut responsable de l’UE, qui a averti le milliardaire que, du moins en Europe, la parole ne sera pas complètement libre sur la plate-forme de médias sociaux.

L’échange entre Musk et Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a commencé jeudi soir, après que le milliardaire a conclu son acquisition controversée de Twitter. Musk a posté un tweet disant, “L’oiseau est libéré” faisant apparemment allusion à la mascotte de l’entreprise et à ses plans pour faire de la plateforme un bastion de la liberté d’expression. Breton répondit quelques heures plus tard en disant : “En Europe, l’oiseau volera selon nos règles.”

La loi sur les services numériques de l’UE, qui a été approuvée plus tôt cette année, exigera que les principales plateformes de médias sociaux disposent de solides systèmes de modération de contenu capables de censurer rapidement des contenus tels que “discours de haine” l’incitation au terrorisme et les informations que les bureaucrates du bloc jugent fausses. Lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur en 2024, les amendes pour violation atteindront 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, ce qui équivaut à plus de 300 millions de dollars dans le cas de Twitter.

Depuis le dévoilement de son offre publique d’achat sur Twitter en avril, Musk s’est déclaré “absolutiste de la liberté d’expression” et parlé à plusieurs reprises de la nécessité d’une démocratie qui fonctionne pour permettre aux citoyens de s’exprimer librement. Il a déclaré jeudi qu’il achetait Twitter parce que c’était “Il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence.”















Les critiques, y compris les employés désemparés de Twitter, ont fait craindre que Musk ne fasse la plate-forme “peu sûr” en permettant “nuisible” contenu. En mai, plus de deux douzaines de groupes d’activistes, y compris des organisations financées par le milliardaire George Soros, ont appelé les annonceurs de Twitter à boycotter Twitter si Musk achevait son rachat de l’entreprise. Les groupes ont qualifié l’accord de «menace directe pour la sécurité publique».

Musk a publié jeudi un message ouvert aux annonceurs, les assurant que Twitter ne deviendrait pas “un paysage d’enfer libre pour tous où tout peut être dit sans conséquences.” Il a déclaré que l’entreprise respecterait toutes les lois applicables et serait “chaleureux et accueillant pour tous.” Mais il a également parlé d’acheter l’entreprise parce qu’il aime l’humanité et voit la nécessité d’un marché ouvert des idées.

Un indicateur précoce de la façon dont Musk se penchera en termes de liberté par rapport à la réglementation des commentaires offensants est peut-être venu vendredi, lorsque Twitter a déverrouillé le compte du rappeur Kanye West. Twitter et d’autres plateformes ont démarré West plus tôt ce mois-ci, après avoir publié un tweet disant, “Je vais faire la mort con 3 sur les Juifs.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exprimé des doutes en avril sur le fait qu’un “palette complète” des opinions seraient permisesd sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux occidentale. “Nous avons déjà entendu de l’Europe qu’ils n’autoriseront pas la liberté absolue là-bas”, a-t-il dit, se référant à un avertissement antérieur à Musk par Breton. À l’époque, le commissaire a déclaré au Financial Times, « Au moins on sait quoi lui dire : ‘Elon, il y a des règles. Vous êtes les bienvenus, mais ce sont nos règles. Ce ne sont pas vos règles qui s’appliqueront ici’.