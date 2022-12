Le discours de Zelenskyy est porteur d’un avenir meilleur – Shaw Local

Anne Frank a observé un jour qu'”une seule bougie peut défier et définir l’obscurité”.

Le solstice d’hiver représente le moment où le soleil atteint son point le plus bas de l’année. Avec les journées froides et raccourcies, il est logique de tendre vers la chaleur de la lumière.

Pour cette raison, il est tout à fait approprié que le président Volodymyr Zelenskyy, dans toute sa splendeur, vienne visiter Washington, DC

Le discours de Zelenskyy a été le discours le plus inspirant que j’aie entendu de Capitol Hill au cours de mes 28 années de vie en tant que fier Américain.

Utilisant une combinaison du timing brillant que seul un comédien peut rassembler, de l’honnêteté historique d’un homme d’État de classe mondiale et de la bravoure d’un vrai guerrier, Zelenskyy a parlé de triomphe sur la tyrannie et de victoire dans la nouvelle année. Il est inévitable que 2023 apporte le défi accru d’une alliance Russie-Chine renforcée aux côtés de leurs États vassaux, la Biélorussie, l’Iran et la Corée du Nord.

Malgré les rafales hivernales à venir, il est clair que la vague de froid qui arrive ne fait que nous préparer à la poursuite de la guerre. Zelenskyy nous rappelle que les États-Unis et l’Ukraine doivent continuer à tenir tête à la division et à la dictature. Plus encore, les paroles de cette légende vivante sont la preuve que ce n’est que dans les ténèbres que l’humanité sera dirigée vers notre destin uni et démocratique.

Comme l’Ukraine nous l’a montré, nous ne devons pas perdre notre amour de la vie et de la liberté lorsque les lumières s’éteignent. Nous devons renforcer notre détermination, armer l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle se hérisse et accroître notre foi collective en Dieu tout-puissant. Zelenskyy n’a pas perdu son énergie face au mal, et l’Amérique non plus.

Henry J.Wilson

Washington, DC (anciennement de McHenry)