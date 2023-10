Le discours de vente à gros budget de Danielle Smith sur le régime de retraite de l’Alberta n’a pas encore fonctionné

Le premier ministre Justin Trudeau ne peut généralement compter que sur des applaudissements polis lorsqu’il s’adresse à un groupe d’affaires albertain.

Mais lorsque les dirigeants l’ont accueilli cette semaine lors d’une réception à Ottawa, il a constaté qu’une ligne fonctionnait étonnamment bien : un éloge du programme national de retraite dont la première ministre Danielle Smith souhaite se retirer.

Dans une liste de programmes fédéraux aidant l’Alberta (soins de santé, transports en commun, logement), Trudeau a ajouté :

« C’est pourquoi nous avons renforcé le Régime de pensions du Canada et pourquoi nous devons nous assurer qu’il continue de protéger une retraite stable et digne pour tous les Canadiens. »

Alors que les applaudissements massifs s’apaisaient, le Premier ministre sourit : « Je n’ai pas pu résister à celui-là. »

Les dirigeants du secteur de l’énergie et les lobbyistes du monde des affaires réunis ont de nombreux scrupules avec la réglementation fédérale sur l’énergie et les stratégies climatiques, mais ils n’ont pas de problème avec le RPC.

Et c’est un domaine dans lequel les attitudes des entreprises albertaines sont en phase avec celles du grand public.

Selon le premier sondage majeur réalisé depuis que Smith a commencé son discours de persuasion pour retirer l’Alberta du RPC, la proposition reste à peu près aussi largement opposée qu’elle l’était auparavant. Cinquante-deux pour cent des Albertains pensent que c’est une mauvaise ou une très mauvaise idée, contre 19 pour cent qui pensent que c’est une bonne ou une très bonne idée, et 15 pour cent qui se situent entre les deux, selon le sondage d’Abacus Data.

Le mois dernier, Smith a publié une étude de faisabilité suggérant que l’Alberta pourrait créer son propre régime de retraite avec 53 pour cent des actifs du RPC, soit un tiers de mille milliards de dollars. Avec autant d’argent dans sa cagnotte, un régime de retraite de l’Alberta pourrait offrir aux résidents un avenir prometteur grâce à des cotisations inférieures et des prestations plus élevées, arguments que le gouvernement présente à travers l’une de ses nouvelles grandes campagnes publicitaires. (Non, pas celui là ; L’autre.)

Ces vantardises ne semblent pas avoir beaucoup changé l’opinion publique. Les rares qui le soutiennent sont en grande majorité des Albertains plus jeunes – ceux qui sont les plus éloignés du droit à une pension et qui sont donc moins vulnérables aux fluctuations ou aux risques liés à la santé du programme de sécurité de la retraite.

« Les (personnes) les plus engagées, les plus susceptibles de voter, probablement les plus importantes pour la base de l’UCP elle-même, sont les plus susceptibles d’être réticentes à cette idée à l’heure actuelle », a déclaré l’enquêteur David Coletto dans une interview.

Pour que le retrait soit approuvé lors d’un référendum de 2025, Smith et d’autres partisans devraient convaincre tous ceux qui considèrent que c’est une « bonne idée » de le soutenir, convertir certains opposants en partisans et s’assurer que ces enthousiastes se mobilisent pour voter dans une plus grande mesure. chiffres que les sceptiques de l’APP.

Coletto note que la plupart des référendums visant à modifier directement le statu quo sont rejetés, un record qui tient du séparatisme québécois à l’accord de Charlottetown jusqu’à la question électorale de l’Alberta en 2021 visant à abandonner l’heure d’été. (La province référendum de péréquation ? Cela n’a directement rien changé.)

REGARDER | Le premier ministre s’en prend au régime de retraite de l’Alberta :

Trudeau aborde le régime de retraite à la délégation de l’Alberta Vidéo en vedetteLe premier ministre Justin Trudeau a critiqué le discours du gouvernement de l’Alberta visant à lancer son propre régime de retraite tout en parlant du bilan de son gouvernement en matière d’émissions, de changement climatique et d’économie.

Le gouvernement UCP fait de son mieux pour accentuer tous les aspects positifs idéalisés d’un plan censé enrichir tout le monde, y compris les payeurs et les bénéficiaires de la pension, avec un sondage en ligne cela n’offre pas beaucoup de chance aux Albertains d’exprimer leur mécontentement – ​​préférant plutôt décrire à quel point ils aimeraient que leurs cotisations et leurs avantages soient plus roses.

Cela pourrait aider l’argumentaire de vente de Smith si davantage de groupes ou d’experts venaient renforcer les arguments en faveur de l’APP. Ils obtiennent l’inverse.

Le lobby national des petites entreprises remet en question les véritables avantages pour les Albertains et l’impact sur les membres du reste du Canada. La Chambre de commerce de Calgary met en garde contre les diverses incertitudes liées à l’abandon de l’ancien système de retraite canadien prévisible.

« Nous avons bénéficié du fait de faire partie d’un plus grand pool. Cela signifie que les dépenses et les risques sont partagés », a déclaré la présidente de la chambre, Deborah Yedlin, à l’émission CBC. À l’ouest du centre podcast. La province ne peut pas compter sur la solide performance des investissements dont bénéficie le fonds national, a-t-elle ajouté.

« Vos rendements vont être remis en question parce que vous ne pouvez pas investir en taille (relative) », a déclaré Yedlin.

L’Institut Fraser, un groupe de réflexion conservateur, est optimiste sur l’idée et les avantages potentiels pour les Albertains. Cependant, ses penseurs ont fait le même cas sur les Albertains qui ont cotisé moins à leur propre régime de retraite théorique pendant des années, avant que l’Alberta ne commence à étudier sérieusement l’idée sous la direction du Fair Deal Panel de l’ancien premier ministre Jason Kenney.

Il existe une entité albertaine qui était autrefois plus prudente à l’égard du concept des pensions, mais qui y voit désormais des avantages bien plus importants. Il s’agirait du ministère des Finances de l’Alberta lui-même.

En septembre 2019, les responsables ont rédigé une note d’information à l’intention du ministre des Finances de l’époque, Travis Toews, qui a occupé ce poste à la fois pour Kenney et Smith. Il a été rendu public en vertu de la loi sur la liberté d’information et déjà signalé en 2020 mais mérite d’être revisité aujourd’hui.

Contrairement aux promotions actuelles du gouvernement, la note d’information évalue les avantages et les inconvénients. Avantages : une province relativement jeune pourrait offrir à ses résidents des cotisations inférieures.

Inconvénient : cet avenir est plus sujet aux chocs : « Le risque réduit d’un régime de retraite de l’Alberta est plus susceptible de créer une volatilité des cotisations par rapport au RPC », indique la note adressée à Toews.

Cela exprime plusieurs autres risques, comme des coûts administratifs élevés et des rendements plus faibles.

La note d’information de 2019 considère non seulement les actifs que l’Alberta pourrait retirer du RPC, mais elle souligne également les passifs élevés. Et sa part estimée des actifs du RPC est beaucoup plus petite que celle du récent rapport Lifeworks du gouvernement — inférieure à 12 pour cent, plutôt que 53 pour cent.

Ce montant est peut-être trop prudent par rapport à ce que l’économiste Trevor Tombe a supposé que l’Alberta pourrait obtenir, et comparé à la part de la population de l’Alberta parmi neuf provinces du RPC.

Mais cela souligne que si l’argument en faveur d’une vision beaucoup plus large avait été largement compris ou partagé avant que le rapport Lifeworks ne devienne la prunelle des yeux de Smith cette année, le chiffre le plus astronomique aurait été plus courant dans le discours d’avant maintenant. (Mais cela n’a pas été le cas ; en 2020, le Fair Deal Panel lui-même prédisait que l’accaparement d’actifs par l’Alberta se situerait entre 40 et 70 milliards de dollars.)

Les nouveaux arguments du gouvernement Smith ne semblent pas encore avoir fonctionné, mais ils ont deux ans pour faire changer d’avis avant un éventuel référendum en 2025. Cela laisse également beaucoup plus de temps aux détracteurs pour faire pencher le débat en leur faveur.

D’autres provinces pourraient développer des contre-arguments pour garantir que l’Alberta n’affaiblisse pas leur programme – et les remarques de Trudeau sur cette question controversée pourraient un jour équivaloir à plus que de simples plaisanteries à part.