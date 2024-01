Le discours de Trump dans le New Hampshire concerne davantage Nikki Haley alors qu’il espère une grande victoire : NPR

basculer la légende TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

L’ancien président Donald Trump organise un grand événement vendredi à Concord, dans le New Hampshire, son troisième événement dans une semaine de rassemblements presque consécutifs avant l’élection présidentielle de l’État. primaire décisive de mardi.

Trump a été à l’état de granit presque tous les soirs depuis l’Iowa, vantant sa victoire de 30 points dans les caucus de l’Iowa. Aujourd’hui, alors qu’il se tourne vers les élections générales, il compte sur les électeurs du New Hampshire pour l’aider à mettre un terme à l’élection.

“Si vous voulez défendre votre honneur et si vous voulez vaincre la gauche radicale des Démocrates et sauver l’Amérique, vous devez voter pour votre président préféré de tous les temps, Donald J. Trump”, a-t-il déclaré à ses partisans enthousiastes à Atkinson, dans le New Hampshire.

Mais il doit d’abord éliminer sa principale rivale dans l’État : Nikki Haley, qui, selon lui, n’est pas « assez dure » pour le travail.

Haley est arrivée troisième dans l’Iowa après Ron DeSantis. Mais Trump ne s’en prend pas au gouverneur de Floride. Jusqu’à présent, DeSantis a obtenu des résultats assez faibles dans le New Hampshire, tandis que Haley bénéficie d’un soutien croissant, désormais à portée de main des chiffres de Trump.

C’est pourquoi il se concentre sur son ancienne ambassadrice aux Nations Unies : parce qu’elle sonde si bien.

D’après le FiveThirtyEight moyenne des sondagesTrump mène le New Hampshire avec 47 % contre 34 % pour Haley et un peu plus de 5 % pour DeSantis.

Lors du rassemblement à Atkinson, Trump a accusé Haley d’augmenter artificiellement ses chiffres.

“Comme vous le savez, Nikki Haley en particulier compte sur les démocrates et les libéraux pour infiltrer la primaire républicaine”, a-t-il déclaré, faisant probablement référence aux démocrates inscrits. qui ont changé d’affiliation à un parti.

Haley a tenté de riposter, accusant Trump de faire une « crise de colère ». Et, dans une nouvelle publicité, elle a dépeint Trump comme ayant le même bagage que Biden.

“Les deux hommes politiques les plus détestés d’Amérique. Trump et Biden”, lit-on dans le narrateur.

Le coup pour coup n’est qu’un autre signe de l’importance cruciale de la primaire de mardi.

“C’est le show de Trump et Haley dans le New Hampshire cette semaine”, a plaisanté Jim Merrill, un stratège républicain chevronné du New Hampshire. “Contrairement à l’Iowa, il y a une véritable compétition ici, et ce n’est pas une compétition entre la deuxième et la troisième place.”

Il dit qu’Haley a une montée difficile, mais qu’elle pourrait gagner. Elle doit obtenir la part du lion des partisans de Chris Christie – le principal critique de Trump qui a abandonné la course, a déclaré Merrill.

Elle a également besoin d’un grand nombre d’électeurs indépendants qui peuvent choisir de voter pour l’un ou l’autre parti lors de la primaire semi-ouverte du New Hampshire.

Trump World agit déjà comme s’il était le candidat et voulait passer à autre chose.

“Les électeurs sont mieux lotis financièrement avec Trump”, a déclaré Jason Miller, conseiller de campagne à NPR, faisant écho à l’un des principaux arguments de la campagne.

Trump continuera de dominer dans le New Hampshire comme il l’a fait dans l’Iowa après avoir remporté presque toutes les catégories de républicains dans les caucus de l’Iowa, a-t-il déclaré.

“Que ce soit plus proche des centres de population, que ce soit plus rural, qu’il s’agisse de personnes ayant fait des études universitaires, qu’il s’agisse de ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire”, a déclaré Miller. “Dans tous les groupes démographiques possibles auxquels vous pouvez penser, le président Trump s’en est très bien sorti.”



basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

Pourtant, ce qui rend le New Hampshire si difficile à prévoir – et à interroger – c’est que personne ne sait ce que fera sa grande partie d’électeurs non déclarés, a déclaré Jon McHenry, un sondeur républicain de North Star Opinion Research.

“Ils pourraient être absolument dégoûtés de leurs choix d’ici mardi et dire que peu importe qui ils choisissent”, a déclaré McHenry, qui a grandi dans le New Hampshire. “Ou ils pourraient dire: ‘J’en ai absolument eu avec Donald Trump et je vais, vous savez, traverser une tempête de neige pieds nus pour me rendre aux urnes et voter ce jour-là.’ “

Mais Fergus Cullen, ancien président républicain du New Hampshire, affirme que l’énergie n’est tout simplement pas là pour quiconque ne s’appelle pas Trump.

Il soutient que Haley et DeSantis n’ont pas attiré une foule aussi nombreuse que celle reçue par les anciens candidats républicains, comme John McCain et Mitt Romney.

“Le New Hampshire est la dernière et la meilleure opportunité pour quelqu’un de montrer que le parti veut s’éloigner de lui”, a-t-il déclaré.

Mais ce qu’il voit sur le terrain, c’est une base républicaine qui ne veut pas s’éloigner de Trump, à…