Le discours de Rishi Sunak montre que les liens entre le Royaume-Uni et la Chine sont confortables depuis que la pinte de David Cameron avec Xi Jinping est “de la bière aujourd’hui, disparue demain” | Politique Nouvelles

Rishi Sunak a appelé les derniers ordres sur la relation chaleureuse du gouvernement britannique avec la Chine.

Le Royaume-Uni doit “faire évoluer son approche” pour Chinea-t-il déclaré lors du somptueux banquet du maire au Guildhall de la City de Londres.

La dite “l’âge d’or» est révolue, dit-il, « avec l’idée naïve que le commerce conduirait à des réformes sociales et politiques ».

Naïf? Cela ressemblait à une attaque assez cinglante contre David Cameron et George Osborne. C’est M. Cameron, après tout, qui a emmené le président Xi dans un pub de campagne près de Checkers lors d’une visite d’État en 2015.

Peu de temps après que les deux dirigeants aient soupé des pintes dans The Plough à Cadsden dans le Buckinghamshire, le pub a été acheté par une entreprise chinoise. Ce n’est probablement pas ce que M. Cameron avait en tête pour stimuler le commerce entre le Royaume-Uni et la Chine.

Image:

Le Premier ministre David Cameron boit une pinte avec le président chinois Xi Jinping au Plough Inn at Cadsden à Princes Risborough



Une ironie amère, pourrait-on dire.

Le terme “âge d’or” a en fait été utilisé par M. Osborne lors d’une visite en Chine en 2015, lorsqu’il a affirmé que le Royaume-Uni était le meilleur partenaire de la Chine en Occident.

Quatre Premiers ministres plus tard – en seulement sept ans – M. Sunak a fustigé les Chinois dans son discours à la Guildhall. Il a condamné l’agression du journaliste de la BBC Ed Lawrence et a déclaré que les médias et les députés doivent pouvoir mettre en lumière les répressions sans sanction.

Image:

Le journaliste de la BBC Ed Lawrence arrêté lors de manifestations à Shanghai



Cela comprenait la dénonciation des abus au Xinjiang et la restriction de la liberté à Hong Kong, a-t-il ajouté.

Mais ce ne sont pas seulement M. Cameron et M. Osborne qui ont été ridiculisés par l’actuel Premier ministre.

Son rejet de la “grande rhétorique” au profit du “pragmatisme” ne pouvait s’adresser qu’à un seul ex-Premier ministre : Boris Johnson.

Lorsqu’il était maire de Londres, M. Johnson s’est rendu en Chine en 2013. Mais au moment où il est devenu Premier ministre, les relations s’étaient détériorées en raison de problèmes de sécurité très alarmants.

Image:

Xu Weiping, centre droit, président de l’ABP, Boris Johnson, centre gauche, major de Londres, pose pour des photos en septembre 2013.



Dans le climat hostile actuel, il n’y a aucune chance que M. Sunak suive l’exemple de M. Cameron en emmenant le président Xi dans un pub de campagne de sa circonscription des Yorkshire Dales. Ou visiter la Chine comme M. Osborne et M. Johnson.

Depuis la camaraderie chaleureuse des pintes dans The Plough, la relation entre le Royaume-Uni et la Chine est devenue une affaire de bière aujourd’hui, disparue demain.