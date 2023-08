Le discours de Powell à Jackson Hole pourrait marquer un changement par rapport au passé

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne devant le comité de la Chambre des représentants sur les services financiers le 21 juin 2023 à Washington, DC. Powell a témoigné sur le rapport semestriel sur la politique monétaire de la Réserve fédérale lors de l’audience. Gagnez Mcnamee | Actualités Getty Images | Getty Images

Depuis qu’il a pris la présidence de la Réserve fédérale en 2018, Jerome Powell a utilisé ses discours annuels lors de la retraite de Jackson Hole pour promouvoir des programmes politiques qui se sont déroulés d’un bout à l’autre du terrain de jeu politique. Dans la version de cette année, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que le dirigeant de la banque centrale change de position et qu’il frappe la balle plutôt au milieu. Avec le ralentissement de l’inflation et l’économie toujours sur des bases solides, Powell pourrait ressentir moins le besoin de guider l’opinion publique et les marchés financiers et plutôt adopter une posture plus « appelez-les comme nous les voyons » en matière de politique monétaire. « Je pense simplement qu’il va jouer aussi bas que possible », a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities America. « Cela lui donne juste plus de possibilités. Il ne veut pas se retrouver coincé dans un coin d’une manière ou d’une autre. »

Si Powell adopte une stratégie sans engagement, cela placera son discours au milieu, par exemple, des remarques étonnamment agressives – et laconiques – de 2022 mettant en garde contre des taux plus élevés et des « douleurs » économiques à venir, et de l’annonce de 2020 d’un nouveau cadre dans lequel le La Fed retarderait les hausses de taux jusqu’à ce qu’elle ait atteint le « plein emploi inclusif ». Le discours débutera vendredi vers 10 h 05 HE.

Des marchés nerveux

Malgré l’attente d’un Powell circonspect, les marchés se sont préparés jeudi à une mauvaise surprise, avec les actions se vendent et les rendements du Trésor augmentent. Le discours de l’année dernière a également été marqué par une anticipation pessimiste et un accueil amer, avec le S&P500 de 2 % au cours des cinq jours de bourse précédant le discours et de 5,5 % au cours des cinq jours suivants, selon DataTrek Research. Il est cependant peu probable qu’une journée d’hésitation à Wall Street empêche Powell de délivrer le message qu’il souhaite. « Je ne sais pas à quel point il a besoin d’être belliciste étant donné que le taux des fonds se situe clairement en territoire restrictif selon leur définition, et que le marché a finalement adhéré aux propres prévisions de la Fed selon lesquelles les baisses de taux n’interviendraient que vers le milieu. ou au deuxième semestre de l’année prochaine », a déclaré LaVorgna, qui était économiste en chef du Conseil économique national sous l’ancien président Donald Trump. « Ce n’est donc pas comme si la Fed devait s’opposer à un discours du marché qui table sur un assouplissement imminent, ce qui a été le cas pendant la majeure partie des 12 derniers mois », a-t-il ajouté.

En effet, les marchés semblent avoir finalement accepté l’idée selon laquelle la Fed s’est accrochée à la lutte contre l’inflation et ne commencera pas à reculer tant qu’elle n’aura pas vu des preuves plus convaincantes que la récente vague de nouvelles positives sur les prix a du poids. Pourtant, Powell aura une aiguille à enfiler – assurant au marché que la Fed ne répétera pas ses erreurs passées en matière d’inflation sans insister trop fort sur le dossier et en faisant basculer l’économie dans ce qui ressemble désormais à une récession évitable. « Il doit faire comprendre que la Fed va terminer le travail. Le fait est que c’est une question de crédibilité. Il s’agit de son héritage », a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial. « Il va vouloir être un peu plus belliciste que neutre. Mais il ne va pas livrer ce qu’il a livré l’année dernière. Le marché a compris le message. »

L’inflation n’est pas encore morte

Cela pourrait être plus facile à dire qu’à faire. Inflation a dérivé vers une fourchette de 3 à 4 %, mais certains signes indiquent que le ralentissement pourrait être inversé. Les prix de l’énergie ont augmenté tout au long de l’été et certains facteurs qui ont contribué à faire baisser les chiffres de l’inflation, comme l’ajustement statistique des coûts de l’assurance maladie, s’estompent. UN Suivi de l’inflation de la Fed de Cleveland s’attend à ce que les chiffres du mois d’août montrent un bond notable. Les rendements obligataires ont récemment augmenté, une réaction qui pourrait, au moins en partie, indiquer une hausse anticipée de l’inflation. Dans le même temps, les consommateurs ressentent de plus en plus de souffrance. La dette totale des cartes de crédit a dépassé les 1 000 milliards de dollars pour la première fois, et le La Fed de San Francisco a récemment affirmé que l’épargne excédentaire accumulée par les consommateurs grâce aux transferts gouvernementaux s’épuisera dans quelques mois. Même si les salaires des travailleurs augmentent en termes réels, l’inflation reste un fardeau. « En fin de compte, si nous ne réprimons pas l’inflation, jusqu’où iront ces salaires ? Avec leurs cartes de crédit, avec la nourriture, avec l’énergie », a déclaré Krosby. « C’est là le dilemme pour lui. Il a été plongé dans un piège politique. » Powell préside une Fed qui penche principalement vers le maintien de taux élevés, même si des réductions sont possibles l’année prochaine.

Toujours pas de « mission accomplie »

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, fait partie de ceux qui pensent que la Fed en a fait assez pour le moment. « Ce que j’ai entendu haut et fort lors de mes voyages d’été, c’est : ‘S’il vous plaît, vous avez augmenté très rapidement. Nous devons absorber cela. Nous devons prendre un peu de temps pour comprendre les choses' », a déclaré Harker à CNBC. Steve Liesman lors d’une interview jeudi depuis Jackson Hole. « Et vous l’entendez haut et fort de la part des banques communautaires. Mais nous l’entendons également de la part des chefs d’entreprise. Laissez-nous simplement absorber ce que vous avez déjà fait avant d’en faire plus. »