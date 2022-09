Le discours de Poutine avec des menaces nucléaires et des nouvelles partielles sur la mobilisation militaire, expliqué

Le président russe Vladimir Poutine s’est engagé à une mobilisation militaire partielle dans un discours mercredi, où il a également menacé de représailles nucléaires contre l’Occident. C’était un signe de la volonté de Poutine d’intensifier la guerre en Ukraine, alors que la contre-offensive réussie de Kyiv dans la région de Kharkiv a repris du territoire et repoussé les lignes de front russes.

Poutine s’est abstenu de décréter une mobilisation nationale complète, se contentant de recruter les réserves de l’armée, une décision qu’il a qualifiée de “nécessaire et urgente”. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a confirmé plus tard que la Russie appellerait environ 300 000 réservistes ayant une expérience militaire antérieure.

Poutine a également à nouveau proféré des menaces explicites contre l’Occident. « Si son intégrité territoriale est menacée, la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition », il a dit. “Ce n’est pas du bluff.” Poutine a averti que la Russie “disposait également de divers moyens de destruction” – en d’autres termes, des armes nucléaires — “et certains composants sont plus modernes que ceux des pays de l’OTAN.”

Il s’agit d’une menace particulièrement effrayante, car le discours de Poutine de mercredi est intervenu peu de temps après que des responsables soutenus par la Russie dans quatre régions ukrainiennes partiellement occupées par des troupes russes ont décidé d’organiser des référendums sur l’adhésion officielle à la Russie. Les pays occidentaux soutenant l’Ukraine ont déjà déclaré qu’ils ne reconnaîtraient aucun vote, les qualifiant de total simulacres. L’armée russe aussi n’a pas le plein contrôle sur aucun de ces territoires – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson – mais Moscou utilisera presque certainement ces référendums comme prétexte pour annexer formellement les territoires. Si cela se produit, comme prévu, certains experts craignent que Moscou interprétera tout effort ukrainien pour reprendre ces terres comme amenant le combat directement contre la Russie. L’Occident n’a pas soutenu l’attaque de l’Ukraine sur le territoire russe, mais ils ont clairement indiqué que ces référendums étaient illégitimes.

Tout cela – les référendums, la mobilisation militaire partielle et les nouveaux coups de sabre nucléaires de Poutine – font partie d’un effort visant à secouer un effort de guerre pataugeant et à préserver sa position nationale.

“Ce n’était pas inattendu, car à ce stade, [Putin] est poussé dans le coin. Il devait faire quelque chose », a déclaré Natia Seskuria, spécialiste de la Russie et membre associée au Royal United Services Institute. « Je pense que la déclaration d’aujourd’hui ne vient pas d’une position de force ; c’est plutôt une démonstration de faiblesse, car je pense qu’il a l’impression d’avoir beaucoup de pression.

Les dirigeants occidentaux ont fait écho à ce sentiment : un responsable de l’Union européenne a qualifié la déclaration de Poutine de « pari nucléaire dangereux », et l’ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a qualifié les référendums et la mobilisation de « signes de faiblesse, d’échec russe ».

Des référendums et une mobilisation simulés sont des signes de faiblesse, d’échec russe. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais la revendication de la Russie sur un territoire ukrainien prétendument annexé, et nous continuerons à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. — Ambassadeur Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 21 septembre 2022

Pourtant, il y a encore beaucoup d’incertitude quant à ce que l’annonce de Poutine pourrait signifier dans cette phase particulière de la guerre. Les experts se sont demandé ce qu’une mobilisation partielle pourrait signifier à court terme, même s’ils averti de ne pas être trop dédaigneux. Poutine a déjà proféré des menaces nucléaires contre l’Occident, mais maintenant, lui et la guerre qu’il a déclenchée, se trouvent dans un état beaucoup plus précaire.

Et puis il y a comment l’Ukraine, et l’Occident, qui soutient les efforts de l’Ukraine, pourraient réagir. Jusqu’à présent, l’Occident a condamné la décision de Poutine, mais on ne sait pas comment cela pourrait affecter le soutien financier ou militaire à l’Ukraine.

«Il n’y a pas de pression facile sur le bouton et vous gagnez les décisions de guerre que Poutine doit prendre en toutes circonstances. C’est clair », a déclaré Gustav Gressel, chercheur principal en politique au Conseil européen des relations étrangères. «Il doit essentiellement choisir parmi de nombreux scénarios éventuellement négatifs, ce qui est le moins négatif pour lui. Il a choisi l’escalade afin de préserver en quelque sorte son statut domestique, son pouvoir et son prestige, mais il n’est pas garanti qu’il l’obtienne.

Le jeu de désespoir de Poutine est toujours sérieux

Au cours des dernières semaines, la guerre de la Russie en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase.

Le Kremlin a lancé la guerre en février, dans le but de s’emparer de toute l’Ukraine et de capturer Kyiv. La résistance ukrainienne a contraint Moscou à réduire ses ambitions, en se concentrant à nouveau sur l’est, dans le Donbass, où la Russie alimente un conflit séparatiste depuis 2014. La Russie et l’Ukraine se sont livrées à une bataille d’artillerie acharnée, mais la Russie a également lentement récupéré du territoire. Les armes occidentales avancées ont cependant contribué à renforcer les troupes ukrainiennes et, en septembre, Kyiv a lancé une contre-offensive dans la région de Kharkiv et a depuis repoussé les forces russes, ville par ville.

La Russie a maintenant subi une série de défaites embarrassantes et voit de plus en plus de victimes plus de six mois après le début de la guerre. Dans le même temps, il contrôle toujours environ 15 % du territoire ukrainien. Les récentes victoires de l’Ukraine, bien qu’impressionnantes, sont loin d’avoir complètement chassé la Russie.

L’annonce de Poutine est toujours probablement une réponse directe au changement d’élan vers l’Ukraine sur le champ de bataille, et un changement potentiel du sentiment public à la maison contre l’exécution de la guerre.

Mais l’annonce de Poutine mercredi n’offre toujours pas trop d’indices sur la façon dont il abordera cette prochaine phase de la guerre – ou ce que cela pourrait signifier sur le terrain.

Une mobilisation militaire partielle est importante, mais pour l’instant, elle est limitée aux réservistes et ne correspond pas à une mobilisation à grande échelle. Dans le même temps, la décision de mobilisation de Poutine empêche également la plupart des troupes russes de quitter le service ou de suspendre leurs contrats, une reconnaissance que les problèmes de main-d’œuvre ont nui aux performances des forces russes.

Mais les experts se sont demandé combien de temps ce personnel pourrait faire une différence sur le terrain – ou s’il pouvait faire une différence du tout, étant donné le moral bas signalé parmi les troupes russes et les vraies questions sur la formation et la préparation de ces réservistes. Comme l’a dit Gressel, avoir beaucoup plus de main-d’œuvre n’est pas tout; La Russie a encore besoin de structure, elle a besoin d’officiers, elle a besoin d’équipements, elle a besoin de chaînes d’approvisionnement.

Et puis il y a une menace nucléaire — posée à l’Ukraine, et, vraiment, au reste du monde. Poutine a déjà émis des menaces nucléaires contre l’Occident, mais, comme l’ont souligné les experts, ce discours contenait des changements subtils mais potentiellement alarmants dans sa rhétorique. Dans son discours, Poutine s’est engagé à protéger et à défendre l’intégrité territoriale de la Russie et a déclaré qu’il « utiliserait tous les moyens à notre disposition » pour ce faire. Comme l’ont souligné les experts, la doctrine nucléaire de la Russie — c’est-à-dire ses principes concernant le moment où elle déploierait de telles armes — a historiquement reposait sur l’existence de l’État, et non spécifiquement sur l’intégrité du territoire. “Il y a donc un peu d’incertitude sur la façon dont il a fondamentalement reformulé les principes de dissuasion nucléaire de la Russie”, a déclaré Gressel.

Ce discours pourrait donc être Poutine proposant une vision beaucoup plus large de la doctrine nucléaire de la Russie. Ce changement, s’il est réel, pourrait devenir encore plus imprévisible lorsque la Russie annexera probablement illégalement des pans entiers de l’Ukraine. Seskuria a souligné que Poutine a utilisé à plusieurs reprises les armes nucléaires comme menace – au début de la guerre d’Ukraine, mais aussi en 2014. Pourtant, c’était un avertissement, sinon sur les risques immédiats, du moins sur l’engagement de Poutine dans cette guerre. “Il est prêt à aggraver le conflit à un nouveau niveau”, a déclaré Seskuria. “Mais je ne pense pas que les perspectives réelles d’escalade soient si élevées pour le moment.”

Pour l’Ukraine, la menace nucléaire de la Russie n’est pas nouvelle. Simon Schlegel, un expert ukrainien de l’International Crisis Group, s’est entretenu avec Vox depuis Kyiv, où il a déclaré qu’il ne considérait pas l’annonce de Poutine comme un changement de jeu immédiat, même si les responsables prenaient au sérieux l’escalade de la Russie – et pourraient réagir en intensifiant leurs propres efforts dans leur contre-offensive.

“Cela pourrait même créer une incitation du côté ukrainien à aller plus vite maintenant pour faire plus d’efforts pour regagner un territoire, alors les Russes auraient plus de mal à prétendre que c’est le leur à juste titre”, a déclaré Schlegel.

Mais encore une fois, beaucoup de pression retombera sur l’Occident. L’Ukraine dépend du soutien financier et militaire de l’Occident ; cette contre-offensive, et toute chance de reprendre et de conserver un territoire, dépendent des arsenaux occidentaux. Avant l’annonce de Poutine, certains partenaires occidentaux étaient réticents à remettre des armes plus avancées, comme les chars allemands.

Poutine, en essayant de faire monter les enchères, essaie de signaler à l’Occident qu’il est peut-être temps de reculer – “acceptez que la Russie ait gagné au moins un certain territoire, et n’approfondissez pas le soutien à l’Ukraine”. Au moins sur le plan rhétorique, les alliés et partenaires ont rejeté les menaces de Poutine, mais même les États-Unis, avec leurs milliards de soutien à l’Ukraine, ont pris soin d’éviter de provoquer Poutine. Poutine espère bien sûr que s’il s’intensifie, l’Occident fera le contraire. La question pour les partisans de l’Ukraine est de savoir s’ils voient cela comme une menace réelle ou un bluff d’un gars qui sent sa propre victoire s’éloigner – et c’est un pari imprévisible.