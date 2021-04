Des tests sanguins révélant des taux élevés de potassium étaient indicatifs d’une insuffisance rénale et de graves troubles du rythme cardiaque menaçaient un arrêt cardiaque, a déclaré son médecin, Yaroslav Ashikhmin, dans un message sur Facebook.

Bien que les alliés de Navalny aient initialement déclaré qu’ils annonceraient de nouvelles manifestations une fois que leur base de données en ligne aurait atteint 500000 signatures, la santé défaillante de Navalny signifiait qu’ils ne pouvaient plus attendre, selon un communiqué sur son site Web.

«Les choses évoluent trop vite et trop mal», ont écrit ses alliés. «Une situation extrême exige des décisions extrêmes.»

Les procureurs ont demandé que le réseau de bureaux régionaux de Navalny et sa Fondation anti-corruption soient ajoutés à une liste d’organisations «terroristes et extrémistes», ouvrant la voie à l’interdiction des organisations en Russie, avec une possible peine de prison pour leurs membres. Cela signifie que les manifestations de mercredi seront probablement les dernières pour le groupe avant qu’il ne soit forcé à la clandestinité.