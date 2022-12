Le discours de Noël du pape François déplore la “grave famine de la paix”

En plus de susciter la perplexité en Occident, les remarques de François ont exaspéré la Russie, qui a exigé des excuses du Vatican. Ses diplomates ont contacté Moscou et se sont apparemment excusés.

Ce mois-ci, François a appelé les fidèles à dépenser moins d’argent pour leurs cadeaux et fêtes de Noël et à envoyer l’argent économisé aux Ukrainiens qui traversent l’hiver glacial.

Et dans des remarques inaugurant la fête lors d’une messe de la veille de Noël devant des milliers de fidèles entassés dans la basilique Saint-Pierre, François a déploré le consumérisme qui risquait de vider la fête de son sens, et a blâmé les péchés de cupidité et les soifs de pouvoir pour avoir causé certains les dirigeants à vouloir « consommer même leurs voisins ».

Pour éviter de rester debout trop longtemps samedi, François a délégué une grande partie de la célébration de la cérémonie à un cardinal. Le jour de Noël, il se tenait à l’aide d’une canne depuis le balcon de la basilique donnant sur la place.

Dépassant l’Ukraine dimanche, il a évoqué d’autres “théâtres de cette troisième guerre mondiale” dans le monde.

« Pensons à la Syrie, encore marquée par un conflit qui est passé au second plan mais qui n’est pas terminé », a-t-il déclaré. Il a mentionné la souffrance du peuple haïtien et la violence croissante en Terre Sainte, et il a appelé à une intervention divine pour reconstruire “la confiance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens”. Il a exhorté à mettre fin au conflit et à la violence qui déchire la coexistence de peuples de cultures et de traditions différentes en Afrique du Nord, a prié pour une trêve durable au Yémen et pour la réconciliation au Myanmar et en Iran.