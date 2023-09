Le discours de Netanyahu à l’ONU et le réchauffement des relations saoudiennes mettent fin à une semaine diplomatique éclair

JERUSALEM, Israël – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies vendredi matin, et cela mettra fin à une semaine éclair de diplomatie alors qu’il termine sa semaine aux États-Unis après une réunion tant attendue avec le président Joe Biden et le perspective d’un traité de paix historique avec l’Arabie Saoudite.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré Fox News’ Brett Baier que l’Arabie Saoudite pourrait normaliser ses relations avec Israël.

Il a déclaré : « Chaque jour, nous nous rapprochons. Il semble que ce soit pour la première fois, une vraie – sérieuse. »

Ben Salmane a déclaré à Baier que la question palestinienne était au cœur de l’accord.

« Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette partie et nous avons de bonnes négociations, continuons. Maintenant, nous devons voir où nous allons », a-t-il expliqué. « Nous espérons que cela atteindra un point qui facilitera la vie des Palestiniens et ramènera Israël en tant qu’acteur au Moyen-Orient. »

Lors de leur première réunion depuis que le Premier ministre Netanyahu a repris ses fonctions en décembre dernier, il a déclaré au président Biden qu’avec l’aide des États-Unis, des relations normalisées avec l’Arabie saoudite étaient à portée de main.

« Nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie Saoudite. Et je pense qu’une telle paix contribuerait grandement à – premièrement, faire progresser la fin du conflit israélo-arabe, parvenir à la réconciliation entre le monde islamique et l’État juif, et faire progresser une véritable paix entre Israël et les Palestiniens.

Compte tenu de l’éventuel accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite et des concessions probables à l’Autorité palestinienne, le rabbin Leo Dee, dont l’épouse et les deux filles ont été assassinées cette année lors d’un attentat terroriste, a écrit une lettre ouverte au président Biden et au prince héritier ben Salmane.

Il a notamment écrit : « C’est à vous d’exiger, dans le cadre de l’accord de paix qui se dessine, que l’Autorité palestinienne annule immédiatement les lois qui récompensent les auteurs d’actes terroristes. Ma femme et mes filles bien-aimées – qui n’ont jamais blessé une âme – serait encore avec moi aujourd’hui si l’Autorité palestinienne n’offrait pas d’incitations financières aux familles des terroristes.

La menace d’un Iran nucléaire représente une menace existentielle à la fois pour Israël et l’Arabie saoudite, et ben Salmane a averti que si l’Iran se dotait de l’arme nucléaire, son pays le ferait également.

« Eh bien, nous craignons qu’un pays ne se dote de l’arme nucléaire, c’est une mauvaise décision », a insisté le prince héritier.

Pour contribuer à conclure l’accord, l’administration Biden envisage de conclure un pacte de défense mutuelle avec l’Arabie saoudite.

Cela obligerait les États-Unis à défendre le royaume du désert s’il était attaqué, une proposition qui pourrait nécessiter l’approbation du Sénat.

Si une normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite se produit, elle pourrait potentiellement transformer le Moyen-Orient.

