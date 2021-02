Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), se rend à la salle du Sénat pour le dernier jour du procès de destitution de Trump, le 13 février 2021. | Chip Somodevilla / Getty Images

Le sénateur McConnell s’est appuyé sur une technicité pour excuser son vote d’acquittement de Trump.

Samedi, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a fortement plaidé en faveur de la condamnation de l’ancien président Donald Trump pour incitation à l’insurrection – moins d’une demi-heure après avoir voté pour acquitter Trump d’incitation à l’insurrection.

Avant de prendre la parole pour prendre la parole, McConnell s’est joint à 42 autres républicains pour voter pour déclarer Trump non coupable du seul article de mise en accusation approuvé par la Chambre, évitant ainsi la condamnation de l’ancien président et sa possible disqualification du futur mandat élu.

Ensuite, il a averti en des termes non équivoques que la conduite de Trump le 6 janvier – quand une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire du président Joe Biden au collège électoral – était un «manquement honteux au devoir».

« Il ne fait aucun doute », a déclaré McConnell, « que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements de la journée », qui ont fait cinq morts, des policiers du Capitole américain blessés et des parties du bâtiment endommagées. «Les personnes qui ont pris d’assaut ce bâtiment pensaient qu’elles agissaient selon les souhaits et les instructions de leur président.»

Sen. McConnell: « Il ne fait aucun doute – aucun – que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements » du 6 janvier. « Les personnes qui ont pris d’assaut ce bâtiment pensaient qu’elles agissaient selon les souhaits et les instructions de leur président. » https://t.co/PbteRBQbpP pic.twitter.com/JZXcSeEICn – Cette semaine (@ThisWeekABC) 13 février 2021

McConnell a également critiqué le «langage intempestif» de Trump et l’adoption des théories du complot sauvage à la suite de sa défaite électorale.

La croyance de la foule selon laquelle ils agissaient selon les souhaits de Trump «était une conséquence prévisible du crescendo croissant de fausses déclarations, de théories du complot et d’hyperbole imprudente que le président vaincu n’arrêtait pas de crier dans le plus grand mégaphone de la planète Terre», a déclaré McConnell.

Ces deux points étaient, dans leur forme la plus courte, les arguments des responsables de la mise en accusation de la Chambre pour condamner le président, ce qui a suscité un certain nombre de blagues sur Twitter sur le décalage apparent entre les paroles et les actions de McConnell.

Mitch McConnell expose vraiment ici un argument convaincant pour la condamnation. Ça va être choquant pour Mitch McConnell quand Mitch McConnell apprend comment Mitch McConnell a voté. – Matt Fuller (@MEPFuller) 13 février 2021

Malgré sa sévère condamnation de Trump, cependant, McConnell a également déclaré samedi après l’acquittement de Trump que la question de sa conduite était «sans objet» car les anciens présidents ne sont «constitutionnellement pas éligibles à une condamnation».

Plus tôt cette semaine, McConnell, avec 43 sénateurs républicains, a également voté qu’un procès était inconstitutionnel – mais il y a des raisons de croire que cet argument est plus une excuse qu’une croyance profondément ancrée.

D’une part, les juristes de tous les horizons idéologiques – y compris de la société conservatrice fédéraliste – ne sont pas d’accord, et l’ont dit dans une lettre publiée le mois dernier.

«Nous différons les uns des autres dans notre politique, et nous différons également les uns des autres sur des questions d’interprétation constitutionnelle», a écrit le groupe en janvier. «Mais malgré nos divergences, notre vision soigneusement réfléchie de la loi nous amène tous à convenir que la Constitution permet la destitution, la condamnation et la disqualification d’anciens officiers, y compris les présidents.

Et, comme l’a souligné samedi le journaliste Yamiche Alcindor sur Twitter, McConnell, qui jusqu’au 20 janvier était leader de la majorité au Sénat, était responsable du report du début du procès de destitution de Trump jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions.

Rappel: Mitch McConnell a déclaré qu’il ne tiendrait pas de procès tant que l’ancien président Trump était toujours en fonction et il a attendu le 20 janvier pour dénoncer les mensonges du président Trump selon lesquels l’élection de 2020 lui avait été volée. – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 13 février 2021

McConnell a conclu ses remarques samedi en affirmant que «la décision du Sénat d’aujourd’hui ne tolère rien de ce qui s’est passé avant ce jour terrible».

Mais dans un déclaration publié après le verdict du Sénat samedi, Trump a semblé enhardi par son acquittement et a attaqué la destitution comme «une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays».

«Notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour rendre l’Amérique à nouveau formidable ne fait que commencer», a déclaré Trump. «Il n’y a jamais rien eu de tel!»