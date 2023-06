Le discours de Mike Tomlin prouve pourquoi il est une légende parmi les hommes

L’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin, a rappelé à tout le monde pourquoi il était l’un des meilleurs du jeu avec un discours émouvant à son équipe avant la saison 2023.

Si vous deviez remplacer l’entraîneur-chef d’un film sportif inspirant par Mike Tomlin des Steelers de Pittsburgh, l’effet serait le même. Non, il peut être encore plus grand. Herb Brooks, Herman Boone, Eric Taylor, Norman Dale, Ken Carter – ces gars-là n’ont rien contre Mike.

Il ne suffisait pas à Tomlin de battre le record de la plus longue séquence de victoires consécutives pour un entraîneur au début de sa carrière (15 saisons), la dernière saison gagnante étant une finition incroyablement granuleuse 9-8 en 2022.

Il n’avait qu’à montrer les autres entraîneurs de la NFL cet été en montant sur sa tribune et en prononçant le discours de motivation de sa vie. Même si vous n’êtes pas un fan des Steelers, vous voudrez être témoin de son charisme étonnant et de ses capacités oratoires excitantes dans ce bref extrait des coulisses de l’installation de l’équipe :

Est-ce que quelqu’un d’autre a des frissons?

Mike Tomlin des Steelers donne à son équipe une leçon qu’ils n’oublieront jamais

Dans son discours, Tomlin discute de l’importance d’avoir des attentes réalistes pour ses objectifs dans la NFL, mais la conclusion la plus cruciale est toujours d’être un « gars à la hausse ». Cela signifie s’améliorer continuellement, corriger les erreurs mentales et creuser profondément pour gagner la bataille «l’homme contre lui-même».

Quand on le dit, ça sonne boiteux. Lorsque Tomlin le dit, il doit être enregistré sous forme de message audio et enterré dans une capsule temporelle sous Acrisure Stadium.

Dans l’ère post-Big Ben et dans une phase de semi-reconstruction, les Steelers tâtonnent toujours dans le noir en essayant de trouver leur plan offensif pour l’avenir, mais ils ont la chance d’avoir l’un des entraîneurs les plus constants de tous les temps à la barre. Opposés à des équipes avec des quarts montantes comme Joe Burrow et Lamar Jackson dans un AFC North impitoyable, les Steelers ne possèdent pas autant de potentiel de victoire maintenant que leurs rivaux, mais ils ont leur véritable North Star qui est Mike Tomlin.

Si la recrue de 2022 Kenny Pickett ne s’améliore pas au cours des prochaines années, il pourrait être parti. Le coordinateur offensif Matt Canada dit tout ce qu’il faut pour se faire virer. TJ Watt pourrait bientôt mettre un terme à sa carrière fructueuse. Chaque membre de cette équipe est remplaçable, à l’exception de Tomlin.

Tant que le futur Temple de la renommée prendra les rênes, l’esprit de Pittsburgh ne mourra jamais.