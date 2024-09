Après tout, il était censé être le petit-fils préféré de la défunte reine, et ils s’adoraient. Je sais que j’aurais eu beaucoup plus de respect pour l’anniversaire de la mort de ma défunte grand-mère.

Le moment choisi pour l’apparition de Meghan fait sourciller, car elle a eu lieu la veille du deuxième anniversaire du décès de la défunte reine Elizabeth II. Cela me semble être un geste terriblement irrespectueux, et il est difficile de croire qu’Harry aurait permis que cela se produise.

Aujourd’hui, le roi Charles et d’autres membres de la famille royale ont commémoré son décès par des prières et des réflexions privées.

La reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022, était non seulement la monarque britannique ayant régné le plus longtemps, mais aussi une personnalité appréciée dans le monde entier. Son décès a marqué la fin d’une époque, et elle est restée dans les mémoires pour son dévouement, son sens du devoir et son engagement envers la Couronne.

Si seulement Harry et Meghan pouvaient se targuer d’un sentiment d’accomplissement similaire plutôt que de se faire avoir par les rejetons d’Hollywood.

Depuis qu’ils ont mis fin à leurs fonctions royales en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont souvent fait la une des journaux avec leurs interventions médiatiques. De leur interview choc avec Oprah Winfrey en 2021, où ils ont fait des déclarations choquantes sur leur vie au sein de la famille royale, aux mémoires du prince Harry, Spare, qui ont levé le voile sur des années de tensions royales, le couple a souvent été accusé d’éclipser les événements royaux majeurs.

Cette dernière apparition ne fait qu’ajouter à l’impression que leurs actions manquent parfois de la conscience et de la sensibilité attendues dans de tels moments. Essayer de faire des événements royaux majeurs pour eux-mêmes au lieu de parler de ce qu’ils devraient être ne permettra pas de reconquérir l’opinion publique.

Même s’il est clair que les Sussex tracent leur propre chemin, des moments comme ceux-ci nous rappellent que le timing, surtout en matière de famille et de sentiment public, est primordial. Et le discours de Meghan hier soir a raté la cible de plusieurs jours ou plus !