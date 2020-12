Le discours de la reine était l’émission télévisée la plus regardée le jour de Noël, battant le spécial Strictly Come Dancing et les feuilletons les plus appréciés du pays.

Il a été révélé que 8,2 millions de personnes se sont connectées pour regarder la reine s’adresser à la nation à 15 heures sur BBC One et ITV.

Après 12 mois dramatiques, le discours est devenu le plus grand public de la reine depuis des années, les familles se connectant pour voir son message d’espoir.

Le monarque a pris un ton sombre, réfléchissant à ce qui a été une année difficile pour beaucoup après la pandémie de coronavirus.

Alors que le retour de Blankety Blank de Bradley Walsh a attiré 5,3 millions de dollars pour ITV.

L’émission spéciale festive de Strictly a été regardée par 4,9 millions de téléspectateurs avec le nouveau quiz de Michael McIntyre, The Wheel, arrondissant le top cinq avec 4,6 millions.

Classements télévisés du jour de Noël:

1. Le discours de la reine: 8,2 m

2. Appelez la sage-femme: 5,4 millions

3. Blankety Blank: 5,3 m

4. Strictement: 4,9 m

5. La roue: 4,6 m

L’émission télévisée la plus regardée en 2019 avait été l’émission spéciale de Noël Gavin et Stacey qui a attiré 11,5 millions de téléspectateurs, un record.

L’épisode a été répété cette veille de Noël, la scène de pub du conte de fées de New York étant soigneusement éditée après l’inclusion des paroles contenant l’insulte ‘f **** t’ a suscité des plaintes l’année dernière.

L’émission spéciale de Noël de l’année dernière est devenue l’émission télévisée britannique la plus regardée de la dernière décennie.

Seuls les événements sportifs et la finale du X Factor 2010 – où Matt Cardle a battu One Direction – ont obtenu des notes plus élevées.

La spéciale de Gavin et Stacey était également la comédie la plus regardée à la télévision depuis l’avant-dernier épisode de Only Fools and Horses en 2002.