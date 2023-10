Le discours de la conférence conservatrice de Suella Braverman était superbe par son honnêteté directe

De dures vérités

LA Gauche la déteste et Suella Braverman a montré aujourd’hui pourquoi.

Le discours du ministre de l’Intérieur lors de la conférence des conservateurs a mis en évidence la complaisance et le déni qui sont au cœur de l’approche facile du parti travailliste face à l’immigration clandestine de masse et bien d’autres choses encore.

Le discours franchement honnête de Suella Braveman à la conférence du parti conservateur était superbe Crédit : Alay

C’était superbe pour son honnêteté directe.

Les lamentations de la gauche à propos des migrants sur de petits bateaux et sa prétention selon laquelle il s’agit tous de véritables cas d’asile que nous devons accepter à tout prix. . . tout cela est rendu absurde et hors de propos par ce que Mme Braverman a appelé « l’ouragan » de l’immigration mondiale actuellement en cours.

Ses détracteurs n’ont qu’à regarder le grand nombre de personnes qui traversent illégalement les frontières de l’UE ou des États-Unis, ainsi que les nôtres, pour savoir qu’elle a raison.

Les infrastructures britanniques cèdent déjà sous le poids de l’augmentation considérable de notre population due à l’immigration – et seuls les conservateurs modifieront nos lois de l’ère du New Labour pour endiguer ce flux.

Ils devront peut-être aller beaucoup plus loin si la CEDH continue de nous faire obstacle.

Les travaillistes s’opposent à tout cela. Pourquoi?

Parce que, comme le dit Mme Braverman, ils pensent que c’est « raciste ».

Et parce qu’eux et tant de leurs partisans sont des gens aisés qui mènent une vie confortable, à l’abri de l’immigration clandestine ou, d’ailleurs, des gangs criminels, de Just Stop Oil ou du coût du net zéro.

Ils signalent leur vertu sur Twitter.

Ils traitent les conservateurs de « fanatiques ».

Ils ont des « croyances en matière de luxe », selon les termes de Mme Braverman. Il est impossible d’être en désaccord.

Plus difficile à envisager est un gouvernement conservateur, au pouvoir depuis 13 ans et en proie à d’énormes problèmes, faisant campagne comme l’option du « changement ».

Cela dit, Rishi Sunak EST différent de ses prédécesseurs.

Il lit. Il analyse les problèmes en détail. Son objectif est de prendre « la bonne décision, pas la facile ».

Compte tenu de l’alternative en carton du parti travailliste, cela pourrait encore fonctionner.

La colère ferroviaire

Attendez-vous à une autre cacophonie de rage répétée si le Premier ministre supprime la section Manchester de HS2 aujourd’hui.

Les maires de la région, ainsi que les travaillistes, prétendront que le Nord a été trahi.

Les fans inconditionnels de HS2 ne se soucient pas de l’économie, seulement de la politique Crédit : EPA

Le fait que les conservateurs aient promis cela était la clé pour passer au niveau supérieur.

Mais tout a changé depuis le manifeste de 2019.

Nous avons emprunté des sommes ahurissantes et sans précédent pour survivre au Covid.

Notre économie a été ravagée par la guerre russe.

Les impôts sont à leur plus haut niveau depuis 70 ans. La croissance est au ralenti.

Les fans inconditionnels de ce chemin de fer, un caprice travailliste de 37 milliards de livres sterling qui a vu son budget tripler et son analyse de rentabilisation douteuse devenir de plus en plus mince, n’expliquent jamais comment ils le financeraient.

Quels autres budgets réduiraient-ils ?

Pourquoi ne ferions-nous pas mieux de dépenser moins pour une modernisation des transports plus rapide et bien plus utile pour le Nord ?

Ne vous attendez pas à une réponse sérieuse.

La gauche ne se soucie pas de l’économie. Seulement la politique.