Le discours de la conférence conservatrice de Rishi Sunak part en fumée alors que David Cameron et Liz Truss attaquent des projets clés

Rishi Sunak a été critiqué quelques heures après avoir prononcé son premier discours à la conférence du Parti conservateur alors que deux anciens premiers ministres conservateurs visaient ses projets phares.

Dans un discours de grande envergure, le Premier ministre a finalement annoncé qu’il abandonnait la partie nord du HS2 – comme l’a révélé pour la première fois L’indépendant – et a dévoilé une interdiction des cigarettes pour la prochaine génération.

Mais dans une attaque extraordinaire, David Cameron a dénoncé la décision de supprimer la ligne à grande vitesse au-delà de Birmingham comme étant la « mauvaise décision », affirmant qu’une « opportunité unique dans une génération » avait été perdue.

Liz Truss a également fait savoir qu’elle voterait contre les projets de M. Sunak visant à éradiquer le tabagisme après que celui-ci ait annoncé qu’il interdirait aux jeunes de pouvoir acheter des cigarettes.

M. Sunak s’était auparavant engagé à être « radical » face à l’opposition, affirmant qu’il avait agi après que les coûts du HS2 aient « plus que doublé » et que fumer coûtait des vies – et des millions de livres au NHS – par an.

Il est également venu en tant que Premier ministre :

Mais même une introduction émouvante de la part de son épouse Akshata Murty n’a pas pu sauver le Premier ministre de la tempête de critiques suscitées par son revirement sur HS2.

M. Sunak, provocateur, a utilisé son discours pour défendre la décision, après des semaines de spéculations suite aux révélations de ce journal, affirmant que cela montrait qu’il était le leader fort dont la Grande-Bretagne avait besoin.

Du jour au lendemain, le chef conservateur avait critiqué la politique « brisée » des 30 dernières années – en grande partie sous les gouvernements conservateurs – affirmant qu’il n’avait pas peur de faire des choix difficiles.

Après 13 ans de règne conservateur, il a déclaré aux fidèles conservateurs : « Il est temps de changer – et nous le sommes. »

Il a insisté sur le fait que lorsqu’il s’agissait de supprimer le HS2, « les faits ont changé » et le coût avait plus que doublé, ce qui signifiait qu’il devait agir.

L’ancien Premier ministre David Cameron a déclaré que la décision sur HS2 était « la mauvaise » (PENNSYLVANIE)

Mais le Premier ministre a été accueilli par des hurlements d’indignation de la part des dirigeants du Nord, des chefs d’entreprise et des hauts conservateurs.

M. Cameron a averti que cela « contribuerait à alimenter les opinions de ceux qui affirment que nous ne pouvons plus penser ou agir à long terme en tant que pays ; que nous allons dans la mauvaise direction » et rendent plus difficile la construction de projets d’infrastructure à long terme à l’avenir.

L’ancien Premier ministre, écrivant sur le site de réseau social X/Twitter, a déclaré : « Je regrette cette décision et dans les années à venir, je soupçonne que beaucoup reviendront sur l’annonce d’aujourd’hui et se demanderont comment cette opportunité unique dans une génération a été perdue. »

Ce sentiment a été partagé par l’ancien chancelier George Osborne, qui a partagé le tweet en répondant simplement : « Je suis d’accord ».

Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, n’a pas démissionné du parti et s’est dit « déçu », mais a reconnu que le maintien de la liaison HS2 vers la gare Euston de Londres était un « bon compromis ».

Dans une gaffe apparente, Downing Street a déclaré que M. Sunak avait pris la décision finale sur HS2 mercredi matin – mais un clip vidéo expliquant cette décision semblait avoir été filmé au n°10, avant son voyage à la conférence de Manchester.

M. Sunak a également mis les travaillistes au défi de dire s’ils annuleraient une série de projets de transport récemment annoncés dans le but de relancer le HS2. Il a déclaré qu’il respectait ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui, mais « qu’ils devraient avoir l’honnêteté d’admettre qu’ils allaient désormais annuler des centaines de projets alternatifs ».

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a accusé le Premier ministre de manquer de respect à Manchester. Il a déclaré que le plan pour d’autres projets de transport n’était « pas une solution » et consisterait simplement à « réparer » les liaisons existantes.

Et le chef du conseil municipal de Manchester, Bev Craig, a déclaré que le Nord ne voulait pas se laisser « tromper par la promesse de plus d’argent… sans que cela soit réaliste ».

Dans une autre annonce majeure, M. Sunak a déclaré que l’âge légal pour acheter des cigarettes augmenterait chaque année pour empêcher les enfants de commencer à fumer.

HS2 continuera comme prévu jusqu’à la gare d’Euston, dans le centre de Londres, après avoir craint qu’il ne s’arrête à des kilomètres de là. (PENNSYLVANIE)

Il a déclaré qu’il était juste d’agir pour mettre fin à « la plus grande cause de décès et de maladies évitables dans notre pays » – une décision qui, selon les experts, signifierait jusqu’à 1,7 million de fumeurs en moins d’ici 2075 et permettrait au NHS d’économiser 2,4 milliards de livres sterling par an.

Mais la libertaire Mme Truss, qui a appelé son parti à cesser d’interdire certaines choses, devrait voter contre cette décision.

Le projet a cependant obtenu le soutien du parti travailliste, ce qui signifie qu’il est presque certain qu’il deviendra loi, une décision qui a été saluée par les organisations caritatives.

La directrice générale de Cancer Research UK, Michelle Mitchell, a déclaré : « Relever l’âge de vente des produits du tabac est une étape cruciale sur la voie de la création de la toute première génération sans fumée. »

Deborah Arnott, directrice générale d’Action on Smoking and Health, a déclaré : « Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui un ensemble de mesures sans précédent pour protéger la prochaine génération et accélérer le jour où le tabagisme deviendra obsolète.

« Nous attendons avec impatience le jour où le tabagisme ne sera plus responsable de problèmes de santé et de mortalité périnatale évitables chez les bébés et les jeunes enfants, ni la principale cause de décès prématuré chez les adultes. »

M. Sunak a également déclaré que le gouvernement introduirait une nouvelle qualification unique, « l’Advanced British Standard », pour remplacer les A-levels et les T-levels techniques. Mais comme ce projet ne sera probablement pas mis en œuvre avant 10 ans, les premiers examens seront passés par les élèves de six ans d’aujourd’hui.

Cette décision permettrait aux élèves d’étudier généralement cinq matières au lieu des trois actuellement, et de tous suivre une certaine forme d’anglais et de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans.

Mais les syndicats de l’éducation ont déclaré que les projets du Premier ministre étaient « une chimère » et « susceptibles de s’avérer une chimère » en raison de la pénurie d’enseignants.

Le coordinateur de la campagne nationale du Labour, Pat McFadden, a déclaré : « Les conservateurs ont laissé tomber la Grande-Bretagne pendant trop longtemps. Ils ne peuvent pas changer leurs propres échecs. Les dégâts qu’ils causeraient en cinq ans supplémentaires seraient intolérables pour les travailleurs.»