Le discours de Harris sur les petites entreprises trouve un écho dans le comté le plus diversifié de Géorgie. Cela peut-il lui faire gagner l’État ?

ATLANTA — Les élections pourraient se décider dans le comté de Géorgie qui connaît la croissance la plus rapide et le plus diversifié sur le plan ethnique.

Dans le comté de Gwinnett, une partie de la région métropolitaine d’Atlanta où 58% des votants ont soutenu Joe Biden en 2020 contre les 40 % qui ont voté pour Donald Trump, les deux partis sont à nouveau engagés dans une course centré sur l’économie. Le discours économique de la vice-présidente Kamala Harris a fortement insisté sur les propriétaires de petites entrepriseset ceux du comté de Gwinnett – l’un des les comtés « Decider » que NBC News suit – reconnaissent qu’ils pourraient avoir besoin de plus de soutien.

Jusqu’à présent, beaucoup aiment ce que propose Harris, même si certains restent indécis un peu plus d’une semaine avant le jour du scrutin. Leurs choix pourraient être cruciaux avec les 16 voix électorales de Géorgie à gagner, les deux campagnes pratiquement à égalité lors des récents sondages et des questions locales importantes qui façonnent également la course.

Roberto Correa de Tacos de Beto.

Roberto Correa, propriétaire de Beto’s Tacos à Suwanee, a déclaré La proposition de Harris d’autoriser jusqu’à 50 000 $ de déductions fiscales pour les dépenses de démarrage, ce serait « formidable pour beaucoup de gens comme moi ».

Correa, né au Mexique, a ouvert le premier Beto’s en 2019 et s’est développé pendant la pandémie. Il exploite désormais quatre sites dans la région d’Atlanta. Les coûts plus élevés de produits comme les avocats ont réduit ses marges, et les ventes ont chuté d’environ 20 % cette année, a-t-il déclaré, ce qui rend plus difficile l’accès au crédit.

« Nous avons besoin d’aide pour avoir plus d’argent et pouvoir acheter en gros et [gain] plus de pouvoir » pour rivaliser avec les plus grandes franchises, a déclaré Correa. Mais jusqu’à présent, il n’a toujours pas décidé quel candidat à la présidentielle il soutiendrait.

Même si les deux campagnes ont ravagé la Géorgie, Harris devra augmenter le score dans et autour de la capitale de l’État fortement démocrate – dont la zone métropolitaine s’étend sur 29 comtés – pour émousser l’attrait rural de son adversaire républicain. Elle bénéficie d’un soutien de 75 % dans la région métropolitaine d’Atlanta, contre 22 % pour Trump, tandis que les deux étaient au coude à coude avec 49 % dans tout l’État dans un récent sondage mariste des électeurs probables, avec une marge d’erreur d’environ 4 %.

« Si vous disposez d’un plan de développement économique solide et robuste qui soutient les petites entreprises, vous avez une réelle opportunité d’obtenir plus que la moyenne des voix », a déclaré Fred Hicks, un stratège politique basé en Géorgie qui a travaillé sur le projet étroit du sénateur démocrate Raphael Warnock. Victoire 2021. Cela pourrait créer « le genre de coussin qu’elle souhaite avant le jour du scrutin », a-t-il déclaré.

La vice-présidente Kamala Harris a rallié ses partisans à Atlanta le 30 juillet.

Le comté de Gwinnett pourrait proposer un test de les appels des deux campagnes à électeurs de couleur et les immigrants, en particulier sur les questions qui comptent pour les propriétaires d’entreprise.

Le comté est exceptionnellement diversifié, aucun groupe ethnique ne représentant plus d’un tiers des habitants, selon les données du recensement de 2020. C’est aussi un chaudron d’activité commerciale. Quatre comtés de la région d’Atlanta figuraient parmi les 10 premiers à l’échelle nationale en termes de croissance des nouvelles entreprises de 2019 à 2023, avec Gwinnett au n°7une analyse des données fédérales réalisée par le Center for American Progress, un groupe de réflexion de gauche, trouvée en mars.

« Lorsque vous avez un pourcentage sensiblement plus élevé de population immigrée, vous avez beaucoup d’activités de création d’entreprises », a déclaré Jerry Parrish, économiste en chef à la Metro Atlanta Chamber, un groupe d’entreprises de la région. « Les gens trouvent un endroit où vivre et ils trouvent des gens comme eux. Ils ont réussi à créer beaucoup d’emplois et de nombreuses opportunités là-bas.

Trump s’efforce de convaincre ses partisans que de nombreux immigrants constituent un frein économique et que ceux qui sont ici sans autorisation devraient être détenus dans des camps et déportés par millions. Lors d’un rassemblement la semaine dernière à Duluth, une banlieue de Gwinnett, il a blâmé Harris et Biden pour le meurtre de Laken Rileyune étudiante en soins infirmiers de 22 ans, sur le campus de l’Université de Géorgie. Un migrant vénézuélien de 26 ans entré illégalement aux États-Unis a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation pour ce crime.

« Elle a réinstallé ces gens dans vos communautés partout en Amérique, et ce sont les gens les plus durs », a déclaré Trump à la foule de Harris.

Correa a déclaré qu’il essayait d’ignorer la rhétorique de Trump sur les immigrants, qui va de mensonges sur les Haïtiens mangeant des animaux de compagnie à langage utilisé par les suprémacistes blancscomme les remarques décrivant les migrants comme « animaux » qui ont « envahi » ou « infecté » communautés, « empoisonnent le sang de notre pays » ou possèdent «mauvais gènes». La campagne Trump a dit que ces commentaires s’adressaient uniquement aux criminels violents ou à ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis et dépendent des services sociaux.

« Ce pays a été construit [by] immigrants », a déclaré Correa, ajoutant qu’au moins la moitié de ses employés sont nés à l’étranger. « De nombreuses personnes du monde entier travaillent ici. Je continue d’avancer et je me concentre sur mon entreprise, en m’assurant de bien faire envers les gens.

Les hommes noirs jouent également un rôle clé dans la communauté d’affaires diversifiée de Gwinnett et dans la campagne Harris. a travaillé contrer Les incursions de Trump avec ce groupe démographique. Ce mois-ci, elle a déployé propositions comprenant 1 million de prêts-subventions de 20 000 $ aux entrepreneurs noirs et réforme des lois fiscales pour encourager l’actionnariat salarié et les plans de participation aux bénéfices.

Ron Tyler Jr., propriétaire des sociétés de divertissement Tyler Studios et Payus Productions basées à Duluth, a déclaré que ces idées pourraient contribuer à atténuer les coûts plus élevés.

Ron Tyler Jr.

« Gérer une société de production nécessite du capital, et un prêt comme celui-ci pourrait changer la donne en augmentant les opérations, en achetant de meilleurs équipements et en élargissant notre portée », a déclaré Tyler, qui a bénéficié de généreuses incitations fiscales en Géorgie qui ont contribué à faire d’Atlanta un foyer de production pour des sociétés comme Disney et Netflix.

Néanmoins, il a déclaré : « Je garde mes options ouvertes pour le moment » quant au candidat pour lequel voter.

« Bien que la campagne ait fait des progrès, notamment en mettant en lumière les problèmes qui affectent les communautés noires, les hommes noirs peuvent parfois se sentir négligés dans la conversation plus large », a-t-il déclaré. «J’aimerais voir davantage de politiques visant à combler ces écarts et un engagement plus direct avec les hommes noirs.»

Un porte-parole de la campagne a déclaré que Harris « s’est concentré sur les questions prioritaires pour les électeurs noirs », citant des entretiens récents avec Charlamagne Tha Dieujournaliste Roland Martin et le « La salle de l’ombre » podcast. Elle a également lancé un «Visite des opportunités économiques» à Atlanta cet été, soulignant les réalisations économiques de l’administration pour les communautés noires.

Sharon Catter, qui possède une entreprise de design d’intérieur à Suwanee, a déclaré La position de Trump sur l’avortement a contribué à garantir son vote pour Harris, même si elle approuve également les plans économiques du vice-président. Chat mentionné deux décès très médiatisés de femmes enceintes en Géorgie suite à l’interdiction de l’avortement pendant six semaines par l’État, et a déclaré qu’un membre de sa famille avait failli mourir de pré-éclampsie, une complication de la grossesse, cet été.

Sharon Catter.

« Je ne voterais pas pour Trump si vous me payiez », a-t-elle déclaré. «J’ai des petites-filles. Je veux qu’ils aient des droits.

Catter s’inquiète également de la dette de son entreprise depuis la pandémie, y compris un prêt fédéral en cas de catastrophe de 200 000 $, et a déclaré que Harris sensibilisation des petites entreprises et sa proposition de déduction fiscale de démarrage de 50 000 $ « me parle ».

« Le comté de Gwinnett s’est tellement développé maintenant, et maintenant j’ai de la concurrence à gauche, à droite et au centre », a déclaré Catter, qui a ajouté qu’elle ne se sentait pas à l’aise financièrement pour embaucher du personnel à temps plein depuis plus d’une décennie.

De nombreux employeurs de marque d’Atlanta ont leur siège à Gwinnett, notamment Waffle House, CarMax et MassMutual. D’autres grandes entreprises telles qu’Airbnb, Microsoft et Target se sont récemment développées dans la région, ce qui, selon certains dirigeants communautaires, contribue à la flambée des loyers et à la congestion des autoroutes.

« Les entreprises se déplacent là où se trouve la population, mais ensuite la population s’éloigne encore plus », a déclaré Tad Leithead, directeur exécutif de la région de Gwinnett au Council for Quality Growth, un groupe de développement économique de Géorgie. « Ces temps de trajet et cet étalement urbain constituent un énorme défi. »

Certaines solutions sont en cours. L’administration Biden-Harris alloué 113 millions de dollars pour mettre à niveau le L’échangeur I-285/GA-400 est notoirement bloquéet les résidents de Gwinnett voteront également sur un mesure de vote d’ajouter une taxe de vente de 1 % pour financer le transport en commun. Mais personne ne peut deviner comment ces questions se croiseront avec les questions nationales dans les urnes, a déclaré Leithead.

« Il existe une vieille expression selon laquelle toute politique est locale », a-t-il déclaré. « Votre vote pour votre commissaire de comté local ou votre maire peut être un vote bien plus pertinent en termes d’impact quotidien sur votre entreprise qu’un vote au niveau présidentiel. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com