Le discours de haine sur X (anciennement Twitter) est endémique : CCDH

Les discours de haine continuent de prospérer sur le service de messagerie anciennement connu sous le nom de Twitter, selon le Center for Countering Digital Hate.

Le CCDH a déclaré mercredi que X ne parvenait pas à supprimer les publications contenant des propos haineux, bien qu’il ait été informé que le contenu violait les règles actuelles de l’entreprise. lignes directrices sur les conduites haineuses.

Le rapport du CCDH intervient un peu plus d’un mois après que X ait poursuivi l’organisation à but non lucratif pour des allégations selon lesquelles certaines des recherches antérieures du groupe découlaient de méthodes sans scrupules, notamment l’utilisation de données Twitter illégalement récupérées.

Le PDG du CCDH, Imran Ahmed, a refusé de commenter les détails du procès, mais a déclaré que le CCDH n’avait pas utilisé d’outils de grattage de données pour mener ses dernières recherches et qu’au lieu de cela « il était simplement entré et y avait jeté un coup d’œil ».

Pour ce rapport, le CCDH a collecté 300 messages répartis sur 100 comptes contenant des contenus haineux, tels que des messages exhortant les gens à « arrêter le mélange racial » et des messages affirmant que les Noirs sont intrinsèquement violents. Environ 140 de ces 300 messages contenaient du contenu antisémite, notamment des images de croix gammées nazies, des messages soutenant le négationnisme et des notes faisant la promotion de théories du complot liées aux Juifs.

Le CCDH a déclaré avoir signalé ces messages à X via les outils de signalement des utilisateurs de l’entreprise les 30 et 31 août. Lorsque les chercheurs ont effectué un suivi une semaine plus tard, ils ont découvert que X n’avait supprimé que 41 messages, ce qui signifie que 259 messages contenant du contenu haineux avaient été supprimés. toujours actif, dont un qui qualifiait Hitler de « héros qui contribuera à assurer un avenir aux enfants blancs ! » De plus, 90 des 100 comptes responsables de l’envoi des messages étaient toujours actifs.

De grandes entreprises comme Pomme et Disney a diffusé des publicités en ligne sur X qui apparaissaient à côté du contenu haineux, indique le rapport du CCDH. Une publicité de Walt Disney World a été diffusée sous un message insultant les Noirs américains, tandis qu’une publicité Apple a été affichée au-dessus d’un message insinuant le négationnisme de l’Holocauste. Une autre publicité de la société de serveurs d’entreprise Supermicro était prise en sandwich entre deux messages pro-nazis contenant des images de la croix gammée.

« Ce que cela montre, c’est que cela élimine toute excuse selon laquelle cela concerne la capacité à détecter des contenus problématiques », a déclaré Imran Ahmed, PDG du CCDH, à CNBC. « Nous avons effectué la détection pour vous, et voici comment vous avez répondu, ou voici comment nous pouvons voir que vous avez répondu. »

Ahmed a ajouté : « Laisser un contenu comme celui-ci est un choix, et cela soulève la question : êtes-vous fier des choix que vous faites ? »

Alors que le processus de X permettant aux utilisateurs de signaler un contenu haineux est « simple », a déclaré Ahmed, « le problème est que les personnes à l’autre bout du fil de l’alarme n’écoutent pas, ou bien elles ont des bouchons d’oreilles et ignorent tout. ou bien ils sont incroyablement sélectifs dans ce à quoi ils choisissent de répondre. »

X n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire et a plutôt pointé du doigt un poste affirmant que « sur la base des informations limitées que nous avons vues, le CCDH affirme deux fausses affirmations : que X n’a ​​pas pris de mesures concernant les publications violatrices et que les publications violatrices ont touché de nombreuses personnes sur notre plateforme ».

« Soit nous supprimons le contenu qui enfreint nos politiques, soit nous étiquetons et restreignons la portée de certains messages », a déclaré la société dans le post X, ajoutant qu’elle examinerait le rapport dès sa publication et » prendrait les mesures nécessaires « .

Bien qu’il n’ait pas commenté les détails, Ahmed a déclaré à CNBC qu’il pensait que le procès de X visait à imposer un fardeau financier au CCDH, et qu’il estime que cela coûterait à l’organisation à but non lucratif « un demi-million rien que pour le défendre ».

Les avocats de X ont précédemment déclaré que les recherches antérieures du CCDH visaient à « chasser les annonceurs de Twitter en diffamant l’entreprise et son propriétaire ».

La semaine dernière, Musk a déclaré qu’il envisageait d’intenter une action en diffamation contre la Ligue anti-diffamation, qui, selon lui, « essayait de tuer cette plateforme en l’accusant faussement, elle et moi, d’être antisémites ». Musk a attribué la baisse de 60 % des revenus publicitaires de X aux États-Unis à une campagne de pression de l’ADL.

Le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt, a rapidement répondu en disant que Musk émettait simplement une « menace de poursuite frivole » et a déclaré que le comportement du milliardaire était « carrément dangereux et profondément irresponsable », faisant référence à Musk s’engageant dans « une campagne antisémite hautement toxique ». cela a contribué à promouvoir la campagne #BanTheADL sur le service de messagerie.

Vendredi soir dernier, Linda Yaccarino, PDG de X, a écrit un poste sur X en disant que « X s’oppose à l’antisémitisme sous toutes ses formes » et que « l’antisémitisme est un mal et X travaillera toujours pour le combattre sur notre plateforme ». Le message de Yaccarino faisait également état d’un article de blog d’entreprise détaillant la manière dont X traite le contenu antisémite sur sa plateforme, notamment en améliorant l’application automatique et en fournissant un soutien à la formation de ses « modérateurs de première ligne ».

