“Le discours de haine n’a pas sa place” – LaLiga condamne les abus raciaux des fans de l’Atletico

La Liga a condamné l’acte de haine des supporters de l’Atletico Madrid où ils ont été filmés en train d’abuser racialement de Vinicius Jr. du Real Madrid avant le derby de Madrid dimanche 18 septembre.

Vinicius Jr. a attiré l’attention après ses actions lors de la victoire de Madrid contre Majorque la semaine dernière, puis est redevenu le centre d’attraction avant le derby. Avant le grand match, de nombreux fans de l’Atletico ont été filmés en train de faire des remarques raciales au Brésilien dans une vidéo publiée pendant le match par la station de radio Cope.

Outre les spectateurs, les médias espagnols ont également rapporté que des bruits et des chants de “Vinicius, meurs” ont été entendus tout au long du match. Après l’incident, le porte-parole de LaLiga a vivement critiqué l’acte et a déclaré à la BBC que la ligue dénonce tous les incidents à l’intérieur et à l’extérieur des stades et a assuré qu’elle continuerait à se coordonner avec les clubs pour que le football reste convivial et agréable.

Le porte-parole a en outre mentionné que la ligue décourageait un tel acte et qu’il n’y avait pas de place pour le discours de haine en Liga.

« Nous dénonçons tous les incidents à l’intérieur et à l’extérieur des stades. Nous travaillons avec les clubs pour que notre football reste convivial et agréable », a déclaré le porte-parole.

De plus, “le discours de haine n’a pas sa place en Liga et nous travaillons toujours avec les clubs et les autorités pour identifier et traduire en justice tout cas de ce genre.”

Cependant, l’Atletico n’a pas immédiatement commenté la situation, mais a ensuite demandé à ses fans sur Twitter de respecter leurs adversaires et de soutenir l’équipe avec passion.

“Soutenez Atleti avec passion et respect envers le rival.”

Compte à rebours pour le derby. Soutenez Atleti avec passion et respect envers le rival ! — Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 septembre 2022

Bien que certaines personnes aient fait des commentaires raciaux sur lui, cela n’a pas du tout affecté la forme de Vinicius Jr. Il a très bien joué pour le Real Madrid lors du match contre l’Atletico et a joué un rôle énorme dans leur victoire dans le derby.

Il a préparé le terrain pour que Los Blancos marque le deuxième but alors qu’il effectuait une course éblouissante dans la surface et que son tir rebondissait sur le poteau sur le chemin de Federico Valverde.

Il a également fait parler de lui pour ses mouvements de danse et avant le match, le Brésilien avait déclaré qu’il n’arrêterait pas de danser après avoir marqué un but alors qu’il célébrait la diversité des cultures dans le monde.

