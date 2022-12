Le discours de haine monte en flèche sur Twitter après le rachat d’Elon Musk, selon de nouvelles recherches

Washington

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré le mois dernier que les “impressions de discours de haine” avaient considérablement chuté sur la plate-forme depuis qu’il avait pris la relève.

C’était une affirmation remarquable, étant donné que Musk a procédé à des licenciements massifs et chassé des centaines d’employés, vidant à l’entreprise des ressources indispensables pour appliquer les politiques de modération de contenu, que le milliardaire a également critiquées publiquement.

Vendredi, deux groupes de surveillance ont publié des recherches indiquant que l’affirmation de Musk ne tenait tout simplement pas la route, offrant l’une des images les plus claires à ce jour de la marée montante de discours de haine sur la plate-forme.

Le Center for Countering Digital Hate et l’Anti-Defamation League ont tous deux déclaré dans des rapports que le volume des discours de haine sur Twitter avait considérablement augmenté sous la direction de Musk.

Plus précisément, le Center for Countering Digital Hate a déclaré que l’utilisation quotidienne du mot n sous Musk est le triple de la moyenne de 2022 et que l’utilisation d’insultes contre les homosexuels et les personnes trans a augmenté de 58% et 62%, respectivement.

Et la Ligue anti-diffamation a déclaré dans un rapport séparé que ses données montrent « à la fois une augmentation du contenu antisémite sur la plateforme et une diminution de la modération des messages antisémites ».

Les deux groupes ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils voient se produire sur Twitter, l’une des plateformes de communication les plus influentes au monde. La Ligue anti-diffamation a décrit la détérioration de la situation comme une “situation troublante” qui “va probablement s’aggraver, compte tenu des réductions signalées dans le personnel de modération du contenu de Twitter”.

Les rapports surviennent quelques heures seulement après que le compte Twitter de Kanye West a été suspendu après avoir publié une image modifiée de l’étoile de David avec une croix gammée à l’intérieur et est apparu sur Infowars d’Alex Jones, où il a fait l’éloge d’Hitler.

Imrad Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate, a déclaré que Musk avait “envoyé le batsignal à tous les types de racistes, misogynes et homophobes que Twitter était ouvert aux affaires, et ils ont réagi en conséquence”.

“Un espace sûr pour la haine est un environnement hostile pour la plupart des gens décents”, a ajouté Ahmed, “à titre de comparaison, qui voudrait s’asseoir dans un café ou un pub où les fous hurlent des jurons et du sectarisme, et encore moins avoir le culot de réclamer qu’il s’agissait d’un débat démocratique essentiel ? »

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi matin.

Musk a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait annuler bon nombre des politiques de modération de contenu qui étaient en place avant de reprendre l’entreprise et a signalé qu’il ne souhaitait interdire les discours que lorsqu’ils incitent à la violence ou enfreignent la loi.

Le milliardaire a déjà annulé les précédentes règles de désinformation de Twitter sur Covid et a déclaré qu’il prévoyait d’accorder une “amnistie générale” aux personnes qui étaient auparavant interdites pour avoir enfreint les règles de Twitter.

“Ces changements affectent déjà la prolifération de la haine sur Twitter, et le retour d’extrémistes de toutes sortes sur la plateforme a le potentiel d’accélérer la diffusion de contenus extrémistes et de désinformation”, a déclaré l’Anti-Defamation League. “Cela peut également conduire à un harcèlement accru des utilisateurs.”