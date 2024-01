Le discours de Donald Trump sur la « débancarisation » du New Hampshire et des voitures électriques n’a aucun sens

Écoutez cet épisode complet de The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Amazone et Piqueuse.

Qu’il utilise des mots inventés comme « bigly », « covfefe » ou qu’il parle du pays fictif de « Namibie », Donald Trump a toujours eu sa propre manière de parler l’anglais.

Mais comme Le nouvel anormal L’équipe discute dans son dernier podcast du discours de l’ancien président dans le New Hampshire sur la façon dont les banques tentent de « vous retirer de vos convictions politiques », avant de se tourner au hasard vers la moquerie des voitures électriques, ce qui a laissé beaucoup de gens se démener pour trouver un interprète.

« Nous allons également mettre en place de solides protections pour empêcher les banques et les régulateurs d’essayer de vous priver de vos convictions politiques. Ce qu’ils font, c’est qu’ils veulent vous priver de votre banque. Et nous allons nous débanquer, pensez à ça. Ils veulent vous retirer vos droits. Ils veulent vous enlever votre pays, les choses que vous faites. Toutes les voitures électriques. Laisse-moi tranquille. Si vous voulez une voiture électrique, tant mieux. Mais ils ne vont pas loin. Ils sont très chers», a-t-il déclaré.

Abonnez-vous à The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Podcasts Google, Piqueuse, Amazon Musiqueou Couvert.

« Que signifie « vous débanquer » ? Comme vous priver de vos droits ? Que dit-il?” Les nouveaux anormaux co-animateur Danielle Moodie » demanda, perplexe. « La banque exige-t-elle que j’achète une voiture électrique ? Je n’ai pas vu cela dans ma récente déclaration. Avez-vous vu cela dans vos récents relevés bancaires ? »

Co-animateur Andy Lévy a ensuite essayé de déchiffrer ce que disait Trump.

« Ce qui est intéressant ici, c’est que la majeure partie de cette « débancarisation » vise les travailleuses du sexe. Vous savez, des endroits comme PayPal ne permettront pas qu’il soit utilisé comme mode de paiement pour OnlyFans et pour des choses comme ça. Généralement, ce genre de chose est utilisé pour cibler les travailleuses du sexe et Donald Trump a sa propre histoire avec les travailleuses du sexe et je suppose que cela n’a pas très bien fonctionné pour lui. Alors peut-être penseriez-vous qu’il serait favorable à ce « débanking » », a-t-il déclaré.

Levy a déclaré qu’il était plus difficile d’essayer de faire le lien entre les propos de Trump sur le « débanking » et les voitures électriques.

« Il ne se couche pas. Je veux dire, il est minuit. Une pensée lui vient à l’esprit et, d’une manière ou d’une autre, il parle du fait que les banques ne vous permettent pas de l’utiliser pour des entreprises spécifiques ou autre. Et soudain, cela lui fait penser aux voitures électriques et, apparemment, tout le monde est désormais obligé d’acheter une voiture électrique. C’est bizarre. C’est le genre de chose qui, encore une fois, pourrait être drôle s’il ne se présentait pas à la présidence. S’il n’était pas le premier dictateur officiel des États-Unis.»

Plus! Danielle Moodie parle à Keith Boykincommentateur politique, producteur de films et ancien collaborateur de Bill Clinton à la Maison Blanche, à propos de son nouveau livre Pourquoi tout doit-il être une question de race ? 25 arguments qui ne disparaîtront pas.

Écoutez cet épisode complet de The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Amazone et Piqueuse.