Le discours de Donald Trump aux femmes est une logique effrayante d’agresseur

Donald Trump a toujours été extrêmement sexiste. Généralement, son sexisme prend la forme d’une réduction des femmes à leur apparence, soit en louant leur sex-appeal, soit en les dénigrant comme étant laides. En privé, bien sûr, Trump se comporte comme un ravageur sexuel.

Mais sa nouvelle campagne riff pour les électrices est quelque chose de bien plus inquiétant. Il ressemble à un agresseur domestique.

Le discours de Trump commence par une reconnaissance clin d’œil du fait qu’il est en train de perdre parmi les électrices. (Il qualifie son déficit parmi les électrices de « fausses nouvelles », mais continue quand même de suivre le principe.) Ensuite, Trump fait un discours normal, ou normal, selon lequel son administration permettra de réduire la criminalité, l’inflation et l’immigration clandestine. Ensuite, le pitch devient très bizarre.

Trump se présente comme une sorte de mari pour les femmes américaines. « Je suis votre protecteur », déclare-t-il à plusieurs reprises. Il se présente comme la solution à tous les problèmes qu’il imagine qu’ils rencontrent dans leur vie personnelle :

Vous ne serez plus abandonné, seul ou effrayé. Vous ne serez plus en danger. Tu ne seras plus en danger. Vous ne serez plus anxieux face à tous les problèmes que notre pays connaît aujourd’hui. Vous serez protégé et je serai votre protecteur. Les femmes seront heureuses, en bonne santé, confiantes et libres. Vous ne penserez plus à l’avortement.

Faire appel à l’électorat en blocs est un élément nécessaire de la campagne. (Il y a trop d’électeurs pour s’adresser à nous tous en tant qu’individus.) Mais même en tenant compte de la nature inévitablement réductrice des appels de groupe, le message de Trump aux femmes est particulièrement infantilisant.

Ce qui le rend si effrayant, c’est qu’il reconnaît implicitement que les femmes sont réticentes à le soutenir et que leur désaccord sur l’avortement en est la raison. Mais plutôt que de prétendre que sa position sur l’avortement est plus raisonnable qu’ils ne le pensent ou qu’ils devraient voter sur la base d’autres questions – c’est-à-dire de la même manière que l’on essaierait de convaincre un électeur qui a des préoccupations rationnelles – il présume les femmes sont folles.

Trump s’attaque à ce qu’il croit être la détresse sous-jacente qui pousse les femmes à pense ils ne veulent pas que Trump accomplisse un autre mandat de président. Les femmes « sont plus stressées, déprimées et malheureuses qu’elles ne l’étaient il y a quatre ans », dit-il. C’est parce qu’ils sont « seuls et abandonnés ».

Leur « anxiété » est détournée vers la croyance qu’ils veulent que l’avortement soit légal. Mais leur réel Le problème, insiste-t-il, est la solitude et l’abandon, qui seront résolus en s’abandonnant à Trump.

Trump propose cette solution métaphoriquement : il n’invite pas littéralement plus de cent millions de femmes américaines à rejoindre son harem. Mais il continue de dire ouvertement aux femmes qu’il sera leur « protecteur », que leurs craintes personnelles disparaîtront avec lui au pouvoir et qu’une fois qu’elles l’accepteront comme leur protecteur, elles cesseront de s’en soucier ou même de penser à la question de politique publique. cela les concerne.

Ce n’est pas un argument que vous avanceriez pour libérer les citoyens. Il s’agit d’un appel quasi autoritaire, Trump en tant que figure paternelle nationale, avec une indéniable nuance de menace. Femmes d’Amérique, vous pensez peut-être que vous ne voulez pas être avec Trump. Mais vous avez tort, et vous êtes fou, et si vous revenez à Trump, vous réaliserez qu’il avait raison, et vous lui laisserez le soin de s’inquiéter..

Pourquoi ai-je l’impression que Trump a fait une version de ce baratin dans sa vie personnelle ?