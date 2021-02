Le discours de destitution de Mitch McConnell n’était qu’une vidéo d’otage

Photographie: US Sénat TV / Reuters

La double défaite des républicains lors du second tour du Sénat de Géorgie a lié Mitch McConnell à Donald Trump aussi longtemps que le Kentuckien reste au pouvoir. L’ex-président est propriétaire du parti républicain. Le chef de la minorité au Sénat? C’est un collecteur de loyers en chemise de banquier.

En rapport: Les rebelles républicains qui ont voté pour condamner ressentent la fureur des Trumpistes

Au dégoût de McConnell, si évident dans son excoriation de Trump au Sénat samedi, quelques instants après avoir voté pour l’acquittement, il doit travailler dans l’ombre de Trump. À l’échelle nationale, la sénatrice principale du Kentucky est encore plus détestée que Marjorie Taylor Greene, la députée géorgienne de conspiration.

Même parmi les républicains, McConnell est relativement impopulaire et, contrairement à Liz Cheney du Wyoming, il ne veut pas risquer leur colère. McConnell souffre de sa propre précarité.

Le fait est que les sénateurs du GOP qui ont résisté à la destitution de Trump offrent des récits édifiants à ceux qui osent le croiser. Le samedi soir, au moins trois avaient reçu des claques contre l’État d’origine.

Le GOP de Louisiane a censuré Bill Cassidy tandis que les présidents des partis de Caroline du Nord et de Pennsylvanie critiquaient leurs sénateurs renégats. Richard Burr a «choqué» les républicains de Tar Heel tandis que Pat Toomey a «déçu» ceux de l’État de Keystone. Tous deux avaient déjà annoncé qu’ils ne se présenteraient pas à une réélection.

Mais tous ceux qui quittent le Sénat n’ont pas emboîté le pas. Rob Portman de l’Ohio et Richard Shelby de l’Alabama se sont alignés. Une fois de plus.

Trump a risqué de transformer Pence en cadavre et est finalement resté impuni. Ce nœud coulant du pendu a été construit pour être utilisé

Ce qui était autrefois le fier parti de Lincoln et Reagan est maintenant un chiffon de la famille Trump – quelque chose qui doit être utilisé et abusé par le 45e président comme ses entreprises en faillite, l’université éponyme et le vice-président malheureux, Mike Pence.

Si le procès de destitution a établi quelque chose, c’est que Trump a risqué de transformer Pence en cadavre et est finalement resté impuni. Ce nœud coulant du bourreau a été conçu pour être utilisé.

Pourtant, même l’ancien vice-président est resté maman et son frère, Greg Pence, un membre du Congrès de l’Indiana, a voté contre la destitution. Parlez d’en prendre un pour l’équipe.

L’histoire continue

En fin de compte, la dévotion à un ancien animateur de télé-réalité a littéralement pris le pas sur la vie elle-même. La foule appartient à Trump – comme la police du Capitole peut en attester. Voilà pour l’adoption par le GOP de «la loi et l’ordre». Quand c’était le plus important, c’était le moins important.

Comme Moloch, Trump a élevé le sacrifice humain et la dévotion personnelle dans le test ultime. Son indifférence aux ravages de Covid était un signe avant-coureur de ce qui allait suivre, ses rassemblements bruyants et parfois violents n’étaient que des actes d’échauffement.

Quand Trump a songé à en tirer sur la Cinquième Avenue et à s’en tirer, il ne plaisantait pas. Il énonçait simplement un fait.

Son acquittement garantit que lui et sa famille seront une force avec laquelle il faudra compter au cours des quatre prochaines années. Confronté à un possible défi principal d’Ivanka Trump, le sénateur de Floride Marco Rubio a fait l’éloge il y a quelques mois d’une caravane Trump qui a envahi un bus Biden au Texas. Il était en avance sur la courbe.

Parmi les aspirants à la présidentielle, seul Ben Sasse a développé une colonne vertébrale. Ses chances de gagner sont proches de zéro

Depuis lors, Nikki Haley, première ambassadrice de Trump aux Nations Unies et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, s’est transformée en bretzel pour élaborer un message qui maintiendra son ancien patron désarmé tout en convaincant les donateurs de vider leur portefeuille. Bonne chance avec ça.

Ted Cruz et Josh Hawley sont dans une compétition qui leur est propre pour savoir qui fabrique un meilleur paillasson. Parmi les aspirants à la présidentielle de 2024, seul Ben Sasse a développé une colonne vertébrale. Ses chances de remporter la bague en laiton sont presque nulles.

Presbytérien, Sasse s’est trompé en annonçant quela politique ne concerne pas le culte étrange d’un mec». Le vote du Sénat dit le contraire.

Pourtant, la dénonciation de Trump par McConnell après le procès avait une certaine valeur. En plus de qualifier Trump de «pratiquement et moralement responsable» des événements du 6 janvier, il a fourni un invitation et feuille de route pour les forces de l’ordre et le ministère de la Justice.

En rapport: Condamné ou non, Trump est l’histoire – c’est Biden qui change l’Amérique | Robert Reich

«Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant son mandat», a déclaré McConnell. «Il n’a encore rien réussi.

Déjà, les procureurs se sont focalisés sur les efforts de Trump pour annuler les élections en Géorgie. Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, est enfermé dans un duel à mort devant la Cour suprême à propos des déclarations de revenus de Trump.

Parlez de synchronicité. Quelques heures à peine avant le vote de samedi, des rapports ont révélé que Vance avait élargi son enquête sur Trump et quatre de ses propriétés sur des prêts accordés par des filiales de Ladder Capital, une opération financière qui a également prêté à Jared Kushner.

Politiquement, Trump prendra probablement la route pour une tournée de vengeance visant ceux qui se sont opposés à lui. McConnell pourrait encore émerger comme un autre sac de frappe. Et si Trump le fait, ne vous attendez pas à ce que quiconque soutienne McConnell. C’est le parti de Trump maintenant. Tout le monde est consommable.