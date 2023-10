Dans le contexte des affirmations de l’ancien juge de la Cour suprême, le juge Musa Datijo, selon lesquelles le juge en chef du Nigeria exerce d’énormes pouvoirs susceptibles de faire dérailler le cours de la justice, la Chambre des représentants a réitéré sa disposition à examiner les allégations et à se prononcer. avec ce qu’il y a de mieux pour le système judiciaire du pays.

Le juge Datijo, jusqu’à récemment membre de la cour suprême, a dévoilé la semaine dernière la nécessité de réduire les pouvoirs du CJN compte tenu des fonctions de surveillance qu’il exerce sur un certain nombre d’institutions juridiques à travers le pays.

S’exprimant lors d’une séance d’adieu organisée en son honneur vendredi, le juge Dattijo a déclaré : « Dans sa structure actuelle, le CJN est le président de la Commission judiciaire nationale, qui supervise à la fois la nomination et la discipline des juges. Il est également président de la Commission du service judiciaire fédéral, de l’Institut judiciaire national et du Comité des privilèges des praticiens du droit qui nomme les principaux avocats du Nigeria.

« Mon opinion réfléchie est que les fonctions de contrôle de ces organismes ne devraient pas reposer sur un seul individu. Une personne dotée de pouvoirs absolus, dit-on, corrompt facilement et absolument.

« En tant que président du NJC, du FJSC, de l’INM et du LPPC, les nominations aux postes de membre du conseil, du conseil d’administration et de l’engagement se font à son gré. Il ne s’entretient pas avec ses collègues juges et ne sollicite pas leurs conseils ou commentaires sur toute question liée à ces organes ; il a à la fois le dernier et le seul mot à dire.

« Le CJN a le pouvoir de nommer 80 pour cent des membres du conseil et 60 pour cent des membres du FJSC. La même chose s’applique à l’INM et au LPPC.

Tout en soulignant que des pouvoirs aussi énormes « sont facilement abusés », le juge Datijo a appelé à un changement de paradigme, affirmant : « Cela doit changer. Le déni persistant de l’existence de cette anomalie menaçante affaiblit l’efficacité du contrôle judiciaire dans le pays. Des mesures appropriées auraient pu être prises plus tôt pour pourvoir les postes vacants au sein de la cour suprême.

« Pourquoi ces mesures n’ont-elles pas été prises à temps ? Il est évident que la décision de ne pas pourvoir les postes vacants au sein du tribunal est délibérée. Il s’agit des pouvoirs absolus conférés au bureau du CJN et de leur exercice responsable.

Parler exclusivement avec Le poinçon Dimanche, un membre de la Chambre des représentants représentant la circonscription fédérale d’Obokun/Oriade, dans l’État d’Osun, Oluwole Oke, a déclaré que les législateurs des Chambres vertes étaient préoccupés par les questions soulevées par le juge à la retraite de la Cour suprême.

Oke, qui est également président du comité de la Chambre sur le pouvoir judiciaire, a déclaré que des travaux étaient déjà en cours sur un certain nombre de questions soulevées par Datijo dans son discours d’adieu.

Il a déclaré : « Nous sommes préoccupés par les révélations de Datijo, mais dans l’état actuel des choses, il s’agit d’une allégation.

« Le pouvoir judiciaire est une branche indépendante du gouvernement, cependant, nous avons deux comités permanents de la Chambre qui supervisent le pouvoir judiciaire. »

Concernant la question de savoir si la commission judiciaire de la Chambre prendrait en compte les questions évoquées par Datijo, lors du prochain amendement constitutionnel, Oke a déclaré : « Nous examinerons ces questions. Nous avons déjà une référence sous la main sur laquelle nous travaillons. Il s’agit du manque d’un nombre suffisant de juges à la cour d’appel et à la Cour suprême qui a entravé la prestation efficace et rapide de la justice au Nigéria.

Parallèlement, certains avocats de haut rang ont appelé à un amendement constitutionnel et à une réforme judiciaire qui priveraient le CJN de certains pouvoirs.

Un avocat principal du Nigeria, le chef Mike Ozekhome, était d’accord avec le juge Dattijo, déclarant : « Nous savons que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument, quelle que soit l’humilité d’une telle personne. Je demanderai donc instamment que l’amendement constitutionnel prenne ces éléments en considération.

Ozekhome a également appelé à la nomination immédiate d’un plus grand nombre de juges à la Cour suprême.

De même, un ancien secrétaire de l’Association du barreau nigérian, M. Afam Osigwe (SAN), a déclaré qu’il était nécessaire de revoir certains des organes dirigés par le CJN.

Il a déclaré : « Je ne commente pas particulièrement ce que le juge Dattijo a dit, mais je voudrais déclarer officiellement que j’ai mentionné à plusieurs reprises dans les médias qu’il y a tout de mal à ce que le CJN soit le président du FJSC, qui fait des recommandations au NJC. et présider également le même conseil qui examine la recommandation.

« Je pense également que la loi devrait être modifiée pour faire du CJN uniquement le président du NJC tandis que le FJSC devrait être reconstitué. Je crois également à la reconstitution d’autres instances qui seraient dirigées par des personnes extérieures au pouvoir judiciaire ou des magistrats à la retraite. Je ne dis pas cela avec une référence particulière à ce juge en chef du Nigeria, il en a toujours été ainsi.

Un autre avocat principal du Nigeria, M. Ebun-Olu Adegboruwa, a noté que l’accord actuel remonte à la période qui a immédiatement suivi l’indépendance, affirmant que, comme le CJN, le Président et le Président du Sénat jouissent également d’énormes pouvoirs.

Adegboruwa a déclaré : « C’est la situation depuis l’indépendance. On s’attend à ce que la personne qui occupe ce poste utilise continuellement son pouvoir discrétionnaire pour une gestion efficace. Il serait difficile de partager ces pouvoirs avec une autre agence étant donné la nature du bureau du CJN.

« C’est la même chose avec le bureau du président. Les pouvoirs accordés au Président sont énormes ; le même que le président du Sénat. Le Président du Sénat préside l’Assemblée nationale ; il est président de la Commission de l’Assemblée nationale ; et également président de l’Institut législatif de l’Assemblée nationale.

« Il n’est pas approprié d’isoler le CJN dans le seul but de lui retirer ces pouvoirs. »

Il a cependant exhorté le CJN à apprendre à consulter son vice-président avant de prendre certaines décisions.

Concernant le faible nombre de juges à la Cour suprême, Adegboruwa a déclaré : « C’est une triste histoire pour notre système judiciaire de n’avoir que 10 juges à la Cour suprême.

« De manière générale, le système judiciaire nigérian mérite l’état d’urgence, car les cours d’appel sont devenues davantage un cimetière pour l’administration de la justice au Nigeria. »