Le discours de concession de Liz Cheney invoque Lincoln et Grant

Dans une tradition séculaire de candidats politiques, Mme Cheney a décrit des rencontres avec deux électeurs qui, dans son récit, l’avaient approchée pour dire exactement ce qu’elle voulait dire maintenant.

L’un d’eux, a-t-elle dit, était un Brésilien qui lui a dit : « Je sais à quel point la liberté est fragile, et nous ne devons pas la perdre ici. L’autre était une femme de Jackson, Wyoming, dont les grands-parents ont survécu à Auschwitz et qui “avait peur de n’avoir nulle part où aller si la liberté mourait ici”.

“Mesdames et messieurs, la liberté ne doit pas, ne peut pas et ne mourra pas ici”, a déclaré Mme Cheney, avant d’exhorter ses partisans à se joindre à elle pour suivre ce qu’elle avait présenté comme la voie du général Grant.

“Alors que nous partons d’ici, décidons que nous nous tiendrons ensemble – républicains, démocrates et indépendants – contre ceux qui détruiraient notre république”, a-t-elle déclaré. “Ils sont en colère et ils sont déterminés, mais ils n’ont rien vu de tel que le pouvoir des Américains unis pour défendre notre Constitution et engagés pour la cause de la liberté. Il n’y a pas de plus grande puissance sur cette terre, et avec l’aide de Dieu, nous vaincrons.