Le discours de Biden sur “Armageddon” dépasse les limites des renseignements américains

WASHINGTON (AP) – L’avertissement du président Joe Biden selon lequel le monde risque un “Armageddon” nucléaire a été conçu pour envoyer un message sans fard selon lequel personne ne devrait sous-estimer le danger extraordinaire si la Russie déploie des armes nucléaires tactiques dans sa guerre contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables de l’administration. dit vendredi.

La sombre évaluation du président, présentée lors d’une collecte de fonds démocrate jeudi soir, a fait le tour du monde et a semblé dépasser les limites des évaluations actuelles du renseignement américain. Les responsables de la sécurité américaine continuent de dire qu’ils n’ont aucune preuve que Vladimir Poutine a des plans imminents pour une frappe nucléaire.

Biden a dévié pour parler de l’Ukraine à la fin de ses remarques habituelles de collecte de fonds, affirmant que Poutine “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.

“Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba”, a-t-il ajouté. Il a suggéré que la menace de Poutine est réelle “parce que son armée est – pourrait-on dire – nettement sous-performante”.

Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, n’a pas répondu directement à la question de savoir si Biden était entré dans l’événement dans l’intention d’invoquer Armageddon, alors que la Maison Blanche cherchait à clarifier les commentaires improvisés du président.

Elle a déclaré aux journalistes : « Le discours de la Russie sur l’utilisation d’armes nucléaires est irresponsable et il n’y a aucun moyen de les utiliser sans conséquences imprévues. Cela ne peut pas arriver. Elle a ajouté que “si la crise des missiles cubains nous a appris quelque chose, c’est la valeur de réduire le risque nucléaire et non de le brandir”.

L’équipe de sécurité nationale de Biden a averti pendant des mois que la Russie pourrait utiliser des armes de destruction massive en Ukraine, car elle a dû faire face à une série de revers stratégiques sur le champ de bataille. Mais les remarques du président ont été les avertissements les plus sévères jamais lancés par le gouvernement américain sur les enjeux nucléaires.

Un responsable américain a déclaré que Biden tentait également de mettre en garde contre la sous-estimation du danger de tout niveau d’armes nucléaires tactiques.

L’administration s’inquiète du fait que la Russie a déterminé qu’elle peut utiliser son arsenal nucléaire d’une manière qui n’est pas une attaque nucléaire «à part entière» contre l’Ukraine et ne fait face qu’à une réaction limitée des alliés américains et occidentaux qui sont déterminés à empêcher le conflit ukrainien de se produire. se transformant en une guerre plus large, selon le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la pensée de l’administration

Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l’utilisation du vaste arsenal nucléaire de son pays, y compris le mois dernier lorsqu’il a annoncé son intention de recruter des hommes russes pour servir en Ukraine.

“Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction… et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine. “Ce n’est pas du bluff.”

En Europe, les dirigeants ont cherché à baisser le volume après l’avertissement sévère de Biden.

Interrogé sur les propos de Biden, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était crucial de parler avec prudence de la menace nucléaire.

“J’ai toujours refusé de m’engager dans la politique-fiction, et surtout… en parlant d’armes nucléaires”, a déclaré Macron lors d’un sommet européen à Prague. “Sur cette question, nous devons être très prudents.”

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré aux journalistes que les dirigeants prenaient “chaque escalade très au sérieux”.

“Les menaces ne nous intimideront pas”, a déclaré Michel. «Au lieu de cela, nous allons rester calmes. Nous allons garder la tête froide et nous dénoncerons à chaque fois le caractère irresponsable de ces menaces.

Jean-Pierre a réitéré vendredi que les États-Unis n’avaient « aucune raison d’ajuster leur propre posture nucléaire stratégique et que nous n’avons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires ».

Ce n’est pas la première fois que les commentaires de Biden semblent aller à l’encontre des marges de la politique américaine.

Le mois dernier, Biden, dans une interview de CBS “60 Minutes”, a déclaré que “les forces américaines, hommes et femmes américains, défendraient Taiwan en cas d’invasion chinoise. ”

La Maison Blanche a déclaré après l’interview que la politique américaine envers Taiwan n’avait pas changé. Cette politique indique que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, mais ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise.

En mars, alors qu’il terminait un discours à Varsovie, Biden semblait appeler à l’éviction de Poutine, en disant : “Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir”. Avant même que Biden ne puisse monter à bord d’Air Force One pour commencer le vol de retour vers Washington, les assistants se sont efforcés de clarifier qu’il n’appelait pas à un changement immédiat de gouvernement à Moscou.

Plus tôt ce mois-là, Biden a qualifié Poutine de “criminel de guerre” pour l’assaut russe en Ukraine avant que la Maison Blanche ne revienne sur ses commentaires. La Maison Blanche avait évité d’appliquer l’étiquette de “criminel de guerre” à Poutine, car cela nécessite une enquête et une détermination internationale.

Après que Biden ait utilisé le terme, son attachée de presse de l’époque, Jen Psaki, a déclaré que le président “parlait avec son cœur” et a précisé que l’administration reconnaissait qu’il existait un processus pour prendre une décision formelle.

Quant aux dernières remarques haussières de Biden, «Les gens disent en quelque sorte:« Oh, ouais, c’est Biden. Vous savez, il dit ce genre de choses », a déclaré Hans Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains et vétéran de la recherche sur la politique nucléaire.

“Mais les pays d’outre-mer disent:” Whoa, c’est ce que dit le président américain “, a déclaré Kristensen. “Et cela signifie donc que nous devons faire très attention à l’utilisation de grands mots” qui, en eux-mêmes, peuvent aggraver involontairement les tensions nucléaires.

Le fort choix de mots de Biden pourrait avoir un impact involontaire sur la Russie, a déclaré Kristensen, le plus gros problème avec les derniers commentaires du président.

“Il est tout à fait clair pour moi que Poutine va regarder cela et se dire ‘Wow, vous savez, j’ai attiré leur attention maintenant. Alors ils ont vraiment peur.’

Les rédacteurs d'Associated Press Sylvie Corbet à Prague, Lorne Cook à Bruxelles et Zeke Miller à Washington ont contribué au reportage. Boak a rapporté de Hagerstown, Maryland.

