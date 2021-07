Le discours de Biden reflète les craintes que la hausse des prix nuise aux démocrates en 2022

Mais les démocrates vulnérables de la Chambre et du Sénat ont de bonnes raisons de s’inquiéter pour l’année à venir.

Pour l’instant, Biden bénéficie toujours de notes de faveur élevées et la plupart des électeurs approuvent les programmes qu’il souhaite financer avec ses deux factures.

« Si votre principale préoccupation en ce moment est l’inflation, vous devriez être encore plus enthousiaste à propos de ce plan », a déclaré le président.

Biden a fait valoir que les investissements dans les infrastructures et le soutien aux familles contenus dans son plan de dépenses nationales de 4 500 milliards de dollars financeront des décennies de croissance économique, augmenteront la main-d’œuvre et maintiendront les prix bas.

« Mon plan » Build Back Better » sera une force pour obtenir des prix plus bas pour les Américains à l’avenir « , a déclaré Biden dans un discours lundi à la Maison Blanche.

WASHINGTON – Alors que les prix à la consommation augmentent dans de larges pans de l’économie américaine, le président Joe Biden a un message pour les électeurs : si vous vous inquiétez de l’inflation, vous devez soutenir les plans d’infrastructure et de dépenses intérieures de Biden.

En plus de cela, les prix à la consommation ont augmenté de 5,4% en juin par rapport à il y a un an, selon les chiffres du ministère du Travail, la plus forte augmentation depuis 2008.

Dans un récent sondage de Marist et PBS NewsHour, 26% de tous les adultes ont déclaré que leur plus grande préoccupation économique en ce moment est l’inflation, plus que le chômage.

Pendant ce temps, le point de vue des conseillers économiques de Biden est en grande partie inchangé: ils ne nient pas que les prix augmentent, mais ils insistent sur le fait que l’effet est transitoire et devrait disparaître dans quelques mois.

« Nous aurons encore plusieurs mois d’inflation rapide, donc je ne dis pas qu’il s’agit d’un phénomène d’un mois », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen à CNBC dans une interview diffusée jeudi.

« Mais je pense qu’à moyen terme, nous verrons l’inflation revenir à des niveaux normaux », a-t-elle ajouté.