Le discours de Biden pourrait ne pas aider dans la course de 2024 contre Trump et les républicains

Le deuxième du président Joe Biden État de l’Union L’adresse a bien joué avec les téléspectateurs et l’a peut-être aidé à lancer une candidature à la réélection en 2024 – mais cela pourrait ne pas avoir un impact durable sur ses espoirs pour un second mandat, ont déclaré des experts.

Dans son discours au Congrès mardi soir, Biden a lancé un appel à l’unité politique tout en vantant ses réalisations législatives et en s’attribuant le mérite de certaines améliorations récentes de l’économie américaine. Il a également esquissé les grandes lignes de ses objectifs politiques pour ses deux prochaines années à la Maison Blanche, notamment un nouvel impôt minimum sur les milliardaires et une taxe renforcée sur les rachats d’actions des entreprises.

Maintenant à mi-chemin de son mandat, Biden a appelé le Congrès nouvellement divisé à l’aider à “terminer le travail” – une phrase qui pourrait se prêter à une campagne de réélection – en partie en s’appuyant sur ses réalisations législatives, telles que l’augmentation d’un plafond de 35 $ sur le prix de l’insuline.

“Ces éléments et d’autres du discours du président ont marqué une partie importante de sa stratégie de réélection – l’augmentation de la part des démocrates dans le vote de la classe ouvrière, qui est tombée à des niveaux historiquement bas lors des élections de 2016 et 2020”, a déclaré William Galston, chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré dans un article de blog Mercredi matin.

“Il croit clairement que la faiblesse de son parti parmi ces électeurs reflète des problèmes économiques plutôt que culturels. De nombreux analystes ne sont pas d’accord avec lui, et nous ne saurons pas qui a raison avant novembre 2024”, a déclaré Galston.

Biden n’a pas encore confirmé ses plans pour le prochain cycle électoral. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait l’intention de se présenter à nouveau, et les médias ont rapporté qu’il devrait prendre une décision prochainement.

“Je ne sais pas si le discours de Biden l’aidera à remporter les élections de 2024, mais il a certainement essayé de justifier pourquoi il devrait se présenter”, a déclaré Jennifer Mercieca, historienne américaine de la rhétorique politique et professeure à la Texas A&M University. dans un e-mail à CNBC.

“Quelqu’un qui regarde le discours pourrait conclure que Biden devrait avoir plus de temps pour terminer son plan ambitieux de reconstruction de l’Amérique”, a-t-elle déclaré.

Le président a également marqué des points en répondant à ses chahuteurs républicains avec un tour de passe-passe rhétorique. Lorsque Biden a accusé certains membres de la nouvelle majorité du GOP House de proposer des coupes dans les fonds de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale, la moitié républicaine de la chambre a immédiatement éclaté dans une vague de huées.

“OK, les amis, comme nous sommes apparemment tous d’accord, la sécurité sociale et l’assurance-maladie ne sont plus dans les livres, n’est-ce pas ?” Biden a répondu.

C’était “un coup de force rhétorique avisé”, a déclaré Mercieca. Elle l’a comparé à la façon dont l’ancien président Thomas Jefferson a affronté ses adversaires politiques lors de son premier discours inaugural : “Comme Jefferson, Biden a encouragé le débat et la divergence d’opinions, tout en positionnant stratégiquement les républicains qui ne sont pas d’accord avec lui comme ayant tort.”

L’échange est devenu un moment fort de l’allocution, que les téléspectateurs ont majoritairement évalué positivement : 72 % des Américains qui ont regardé le discours ont eu une réaction positive, dont 34 % qui l’ont vu très positivement, selon un Sondage CNN menée par SSRS. Le sondage, réalisé par SMS auprès de 552 répondants, a une marge d’erreur de 5,7 points de pourcentage.

CNN a noté, cependant, que les discours présidentiels au Congrès obtiennent généralement des notes élevées de la part des téléspectateurs. Et le dernier sondage a montré que moins de répondants avaient une réaction “très positive” au discours de cette année par rapport à un sondage réalisé juste après le précédent discours de Biden sur l’état de l’Union.

Il n’est pas non plus garanti que le discours fasse une brèche dans les principaux obstacles qui ont entravé la présidence Biden, notamment cotes d’approbation sous-marines et la perception des électeurs qu’il n’a pas accompli grand chose en fonction, selon un nouveau sondage Washington Post-ABC News.

De plus, Biden, 80 ans, n’a pas été en mesure d’apaiser les inquiétudes généralisées concernant son âge et son aptitude au travail.

S’il se présente à nouveau et gagne, Biden aura 82 ans au moment où il prête serment pour un deuxième mandat, ce qui en fait de loin le président le plus âgé pour servir au bureau.

C’est un facteur majeur pour les démocrates qui envisagent de soutenir Biden lors du prochain cycle électoral, selon un récent sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Seuls 37% des démocrates de ce sondage ont déclaré qu’ils souhaitaient que Biden brigue un second mandat – une forte baisse par rapport aux élections de mi-mandat quelques mois plus tôt. L’enquête auprès de 1 068 adultes avait une marge d’erreur d’échantillonnage de 4,2 points de pourcentage.

La performance de Biden mardi soir n’a pas aggravé ce point de vue, ont déclaré des experts.

“Il a prononcé son discours avec force sinon parfaitement, n’ajoutant aucun nouveau carburant aux questions sur son aptitude à servir un second mandat”, a déclaré Galston.

Mercieca doutait qu’il n’y ait pas grand-chose que Biden aurait pu faire pour tempérer les inquiétudes concernant son âge. “Ces préoccupations concernent autant l’avenir que le présent”, a-t-elle déclaré. “Les gens qui ne s’inquiètent peut-être pas de son âge et de ses performances maintenant pourraient encore s’inquiéter de ce que seront son âge et ses performances dans quelques années.”

Il n’a plus beaucoup de temps pour réfléchir à une décision. Son adversaire aux élections de 2020, l’ancien président Donald Trump, est techniquement sur la piste électorale de 2024 depuis des mois, bien qu’il ait fait peu de campagne en personne.

D’autres candidats devraient bientôt se présenter: Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies sous Trump, devrait annoncer sa campagne mercredi prochain et se rendre peu après dans l’État clé du New Hampshire.

L’ancien président Barack Obama, sous lequel Biden était vice-président, avait lancé sa propre candidature à la réélection en avril 2011, moins de trois mois après son deuxième discours sur l’état de l’Union.